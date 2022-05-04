Худший трансфер зимы в России. Гбамен в ЦСКА превратился в настоящего вредителя

ЦСКА на выходных снова проиграл. На этот раз – в Грозном. Это было чувствительное, очень болезненное поражение, поскольку команда вчистую уступила сопернику, слабо выглядевшему весной и имевшему за спиной семь матчей без побед.

У постоянных неудач ЦСКА в последний месяц несколько причин. Среди них и нехватка тренерских идей в атаке, и структурные проблемы в обороне – Алексею Березуцкому так и не удалось построить и отладить сбалансированную систему. Но если мы говорим сугубо про весенние факторы, то, на мой взгляд, сейчас ЦСКА становится заложником зимней селекции. Она вдруг начала тянуть команду назад, хотя по всем законам логики всё должно быть наоборот.



Все без исключения новички резко просели в уровне. Языджи сник, перестал забивать – и уже мало чем выделяется. Карраскаль, которому при всей его яркости изначально не хватало конкретики, вдобавок стал регулярно отмечаться большим количеством потерь и странных решений. Медина остался примерно там же, где и был (а был он не очень высоко на общем фоне).



Гбамен же вообще превратился в настоящего вредителя. При его трансфере изначально зашкаливали риски. Дебютные матчи ивуарийца в ЦСКА для кого-то их могли развеять, но всё же дистанция подтвердила: это приобретение совершать было категорически нельзя. Сегодня Гбамен – самый ненадёжный футболист в команде, который во многом и послужил катализатором всех бед и поражений.

Какие были сомнения при трансфере Гбамена?

Мы прекрасно помним, что Гбамен был очень статусным иностранцем. В 2019-м «Эвертон» выкупил его аж за € 25 млн у «Хоффенхайма» — настолько сильно в Англии ценили талант игрока. Гбамен выделялся мощью, корпусом, техническим оснащением, умением сохранять мяч под давлением, неплохим плеймейкингом. Он действительно очень фактурный и красивый опорник, приковывающий к себе внимание. Казалось бы, если дают в бесплатную аренду, почему бы не взять?



Только и сомнений хватало. Какие-то лежали на поверхности, а какие-то появлялись после более глубокого изучения.

Прежде всего всех смущало ничтожное игровое время за последние два сезона ввиду тяжёлых травм. Даже если повреждения позади и со здоровьем всё супер, то игровой тонус так быстро не возвращается.

Гбамен едва ли подходил для игры в схеме с одним опорником. Он слабо контролирует пространство за спиной и вокруг себя, слишком часто выбрасывается и оголяет позицию. Ему нужен старательный, тактически грамотный и быстрый в решениях партнёр, который закрывал бы дырки в случае выдвижения ивуарийца.

В тех немногих матчах, что Гбамен провёл в Англии, очень смутила его надёжность. Он просел в движении. Терял концентрацию, выключался и не добегал до второго темпа. Упускал соперников в середине, поскольку засматривался на мяч. Передерживал мяч при атаке, надеясь на свои работу корпусом и технику, но допускал потери и привозил быстрые атаки. И всё перечисленное повторялось с пугающей периодичностью, перетекало в системность и обесценивало все красивые качества футболиста.

В итоге в ЦСКА наружу вылезло всё, кроме разве что травматизма.

Что мы видим сейчас

Матч в Грозном – наглядная иллюстрация того, как НЕ ДОЛЖЕН играть центральный полузащитник. Гбамен слабо вёл игру, ошибался в передачах вперёд, отдал всего шесть пасов в финальную треть (хотя «Ахмат» позволял играть и владеть мячом). А главное – он в очередной раз превратил опорную зону в проходной двор.

Возьмём, к примеру, все три пропущенных мяча.



Первый гол Уткина. Идёт серия верховых единоборств, Гбамен в них уже не участвует. Но всё его внимание – сугубо на мяч. Он пропускает момент, когда Уткин отклеивается от него и уходит к штрафной.

Итог – Уткин получает мяч без давления и классным ударом открывает счёт. Вы скажете, что ничего страшного, это ведь всего лишь удар издали, но в ответ можно заметить, что Уткину с его исполнением нельзя давать бить из таких точек. И это в том числе обязанность опорных полузащитников.

Отменённый гол Конате – ещё более вопиющая история. В первой фазе «Ахмат» убежал в быструю атаку после перехвата. Гбамен начал работу на возврат.

Конате притормозил, подарил Гбамену возможность догнать эпизод. Опорник ЦСКА вроде бы мог вступить в борьбу со спины, но не решился это сделать. Возможно, потому что побоялся сфолить и заработать жёлтую. А может, потому что попросту не любит вступать в «неудобные» динамичные единоборства.

Конате отвалился налево, притормозил. Гбамен снова начал движение к нему.

Но вновь – без проактивной попытки отбора. Поэтому Конате дождался забегания партнёра слева и вкатил мяч в зону.

Далее – типичная игра Гбамена при атаках соперника по флангу. Внимание сугубо на мяч, про оппонентов в центре и на втором темпе он забывает. Конате воспользовался этим и заполнил буферное пространство.

Итог – логичный. И ЦСКА повезло, что арбитры зафиксировали офсайд.

Второй засчитанный гол «Ахмата» в компенсированное время. Эпизод с верховой борьбой ближе к центру поля. Гбамен вроде бы должен работать на подборе и помогать собирать отскочившие мячи, но он застывает.

Уткин оказывается первым на мяче и делает в касание заброс за спину. Выход один на один – 2:0.



И это мы разбираем только голы – редкие в футболе явления. Самое печальное для ЦСКА в том, что схожее разгильдяйство Гбамена прослеживается и в других эпизодах. Он теряет мяч в середине, рушит схему, зачем-то бьёт с 40 метров. Даже партнёры не всегда понимают его решения – и играть рядом с ним становится всё сложнее.



И давайте просто вспомним остальные матчи:



1) с «Уралом» (2:2) ЦСКА потерял очки во многом из-за плохой работы Гбамена в опорной зоне;

2) с «Химками» — прямое участие в первом и четвёртом пропущенных мячах, то есть снова непосредственное влияние на результат;



3) с «Уфой» — недостаточно агрессивная работа в отборе при пропущенном мяче, косвенное участие в эпизоде;



4) со «Спартаком» в Кубке — удаление в первом тайме. Первая жёлтая карточка – за споры с арбитром, вторая – за удар локтем;



5) наконец матч с «Ахматом».



То есть в пяти последних играх из шести Гбамен напрямую влиял на негативный результат. И это не притягивание за уши. Пусть остальные партнёры тоже ошибаются, но именно игра Гбамена и его ошибки во многом стали катализатором кризиса.

Выводы

Вывода здесь напрашивается три.



Первый – локальный. Березуцким надо проявить мужество и убрать «статусного» легионера из стартового состава на следующие матчи. Пусть играют Мухин и Зайнутдинов, пусть они даже ошибаются, но нельзя дальше доверять футболисту, который постоянно подводит. Гбамен превратился во вредителя, это надо признать.



Второй вывод тоже частный. ЦСКА зимой наверняка понимал, что, раз у клуба нет опции выкупа, у Гбамена могут возникнуть проблемы с мотивацией. Они и возникли. ЦСКА решил сэкономить, взял статусного футболиста почти за бесплатно, а в итоге в том числе из-за него завалил важнейший весенний отрезок.



Третий вывод – более глобальный, он касается переоценки трансферного подхода. Брать в одно окно сразу трёх футболистов, ярких и красивых, но находящихся на спаде карьеры – риск. Так получилось, что Гбамен, Языджи и Карраскаль приезжали в ЦСКА после трудностей в прежних клубах. Лучше всё же, чтобы соотношение «проблемных» и «надёжных» было более разумным.



ЦСКА так и не смог выйти на новый уровень весной. И зимняя селекционная работа, похоже, ощутимо обесценилась.