Один из лучших голов, которые вы не видели. «Аякс» и эстетика перепаса. Видео

В мае 1995 года «Аякс» попал в ловушку у собственного углового флага. Футболисты клуба «МВВ» почти задавили амстердамцев. Но те эффектно вышли из кризиса — причём только через короткий пас.

Видео из соцсетей @FC_series. ►►