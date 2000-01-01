Один из лучших голов, которые вы не видели. «Аякс» и эстетика перепаса. Видео
В мае 1995 года «Аякс» попал в ловушку у собственного углового флага. Футболисты клуба «МВВ» почти задавили амстердамцев. Но те эффектно вышли из кризиса — причём только через короткий пас.
Видео из соцсетей @FC_series. ►►
Видео из соцсетей @FC_series. ►►
Один из лучших голов, которые вы не видели. «Аякс» и эстетика перепаса. Видео
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