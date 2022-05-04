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«Звёздные войны» — любимая тема спортивных болельщиков

«Звёздные войны» — любимая тема спортивных болельщиков. Фанаты обожают Дарта Вейдера
Вячеслав Опахин
«Звёздные войны» — любимая тема спортивных фанатов
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Вспоминаем в День Вселенной Star Wars, как персонажи легендарной космической саги проникли в спорт.

Самую мощную отсылку к эпопее Джорджа Лукаса сделали болельщики софийского ЦСКА. Они «привели» на стадион целую армию штурмовиков под предводительством Дарта Вейдера. Естественно, прогремела и песня на мотив Имперского марша.

Не менее масштабный перформанс от ультрас французского «Ренна». Тут даже маскот перешёл на тёмную сторону силы!

Был свой «Ответный удар» и в России: в 2019 году болельщики хоккейного «Салавата Юлаева» подготовили такой баннер к противостоянию с «Авангардом». Под республикой, вероятно, подразумевается Башкортостан.

Фото: hcsalavat.ru

Болельщики швейцарского «Санкт-Галлена» в 2015 году приняли светлую сторону силы и изобразили Гранд-мастера Ордена джедаев Йоду.

Однако всё-таки самый популярный персонаж «Звёздных войн» на спортивных стадионах — Дарт Вейдер. Не хотелось бы нагнетать, но здесь светлая сторона точно проигрывает конкуренцию.

Собрали альбом из лучших фотографий (не только Вейдера):

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Почему День «Звездных войн» — 4 мая? Этот неофициальный праздник возник, когда кому-то в голову пришла мысль обыграть знаменитую фразу «Да прибудет с тобой сила». По-английски это звучит как «May the force be with you», где «May» можно перевести и как название месяца. А «force» переделать в «4th» («fourth») — четвёртый. И получилось 4 мая.

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