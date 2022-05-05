Это просто чудо «Реала»! Судьба вернула долг Анчелотти 17 лет спустя

Противостояние «Реала» с «Манчестер Сити» – это одна из лучших историй, которая случалась в Лиге чемпионов. Такой футбол выше всяких слов. Англичане были в трёх минутах от финала, но проиграли всё.

По сравнению с первой игрой в составах команд было по паре изменений. Из основы «Реала» выпали Давид Алаба по травме и Родриго, зато восстановился от повреждения Каземиро – бразилец с Начо на сей раз сыграли с первых минут. У «Манчестер Сити» случились перестановки на краях обороны: Жоау Канселу отбыл дисквалификацию, а Кайл Уолкер выздоровел – этому дуэту освободили места Александр Зинченко и травмированный Джон Стоунз.

Исполнители некоторых ролей поменялись, но главное, что у «Реала» и «Ман Сити» осталось самое важное – желание искать голы. «Сливочных» вынуждала рисковать и прессинговать необходимость отыгрываться после 3:4, а представить команду Хосепа Гвардиолы, играющую на удержание счёта в Мадриде, можно, наверное, только в одном случае: на последних минутах битвы с «Атлетико». Чемпионы Англии очень высоко встречали чемпионов Испании, поэтому у Винисиуса Жуниора было пространство, чтобы показать свою скорость.

А вот другой фланг у Карло Анчелотти оказался, скорее, сдерживающим. Интересно, что в Манчестере, где, казалось, требовалось сделать акцент на оборону, тренер «Реала» поставил направо Родриго, а теперь предпочёл Федерико Вальверде. Неужели забыл об отмене правила выездного гола? По всей видимости, в ответном матче на «Сантьяго Бернабеу» Анчелотти слишком опасался подключений Канселу. Неделю же назад итальянец ждал, что левый фланг обороны будет слабым звеном из-за замены португальца на Зинченко, и, в общем-то, так и произошло.

В итоге первый тайм получился фактически равным с точки зрения контроля мяча (49% против 51%) и ударов (6:6). Разве что в створ «Реал» никак не мог пробить (0:4), хотя прекрасный в этой Лиге чемпионов Карим Бензема продолжал находить моменты и дважды был близок к голу. Эмоции игроков запомнились больше, чем красивые ходы возле ворот соперника. Прежде всего стычка Эмерика Лапорта с Лукой Модричем, когда провокация защитника «Ман Сити» могла привести к удалению хавбека «Реала». В те секунды напряжение достигло максимума. Впору было вешать у поля табличку с надписью «Не влезай – убьёт!»

То, что второй тайм будет ещё более лихим, показалось после первой же атаки «Реала», начавшего с центра поля и тут же создавшего «стопроцентный» момент. И как Вини не попал в пустой угол?! Вообще Уолкеру становилось всё сложнее и сложнее справляться с рывками быстроногого бразильца: Гвардиола то руками разводил, удивляясь действиям правого защитника, то менять его собирался. Однако Кайл задержался на поле. Хотя минуте к 70-й на англичанине живого места не осталось – тогда-то вместо Уолкера и вышел Зинченко. Между тем Анчелотти, ещё только увидев, что готовится появление украинца на левом фланге (Канселу передвинулся направо), поднял со скамейки Родриго.

Пока «Реал» перестраивался после сделанных тренером замен, «Ман Сити» забил! Команда Гвардиолы блестяще развернула атаку слева направо, а у чемпионов Испании случилось «искривление позвоночника». Все бежали друг друга страховать, теряли свои позиции, и Ферлан Менди остался один против двоих. Поэтому Рияд Марез смог свободно пробить по воротам. Вдобавок опытнейший голкипер «сливочных» Тибо Куртуа почему-то задёргался – пропустил берущийся мяч.

После пропущенного гола из команды Анчелотти словно воздух выпустили. Игроки «Королевского клуба» не показывали футбол королей Лиги чемпионов. Но всё изменила одна атака на 90-й минуте! В «Реал» вдруг вселился дух… «Вильярреала», который в трёх стадиях плей-офф ЛЧ реализовывал все свои удары в створ. Хозяева забили первым же попаданием в цель: Бензема, пусть не отличился сам, снова доказал свой топ-уровень, вырезав сложную голевую передачу на Родриго.

А ещё через минуту вдохновлённый голом «Реал» дожал «поплывшего» соперника, сделав 2:1. Невысокий Родриго выиграл позицию и воздух у Рубена Диаша и Лапорта – оформил дубль. Это было что-то фантастическое! Судьба как будто возвращала Анчелотти должок за финал ЛЧ 2005 года. Мадрид закончил второй тайм всего с двумя ударами в створ, тогда как у «Ман Сити» накопилось девять.

Умения обороняться позиционно и держать удар в таких матчах недостаёт команде Гвардиолы. И вот опять «Ман Сити» останавливается в шаге от трофея. Побеждать в плей-офф ЛЧ и на длинной дистанции в 38 туров АПЛ – две большие разницы. Чтобы прийти в себя в дополнительное время, «горожанам» потребовалось пропустить третий гол. Зинченко не заблокировал кросс из-за пассивности уставшего Родри, а Диаш попал по ноге Бензема. Француз всё-таки не ушёл без гола. Интересно, кстати, услышать объяснения Анчелотти по поводу того, почему вскоре он решил снять Карима с игры.

«Манчестер Сити» в течение 30 минут овертайма настолько не везло с реализацией. Впрочем, и создал лидер АПЛ минимум – Мадрид защищал своё преимущество солиднее соперника. И теперь 28 мая мы увидим не английский финал, а игру «Ливерпуль» – «Реал». Жаль только, что не в Санкт-Петербурге, как планировалось в начале сезона. В Париже.