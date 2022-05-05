Два бывших спартаковца и один экс-лидер ЦСКА — в финале Лиги Европы? Это реально. LIVE

Приветствуем вас, друзья! Лигочемпионские полуфиналы были поистине восхитительны, но не спешите выдыхать — впереди ещё один грандиозный футбольный вечер. Пускай по громкости клубных брендов Лига Европы уступает ЛЧ, с интригой и здесь полнейший порядок. Преимущество в один мяч после первых матчей не гарантирует ровным счётом ничего немцам — ни «РБ Лейпциг», ни «Айнтрахту». Чего-чего, а характера, боевитости британцам всегда было не занимать, так что «Рейнджерс» с «Вест Хэмом» ещё побьются за финал. Болельщики «Спартака» персонально поболеют за Тедеско и Крала (если наконец покажется из запаса), у армейцев в «ВХ» свой интерес — по фамилии Влашич. В любом случае нас ждут классные матчи. Давайте последим за ними вместе.
🗞 Если забыли (или не следили) перипетии первых матчей, тут все подробности:
Немецкий или британский финал Лиги Европы — что реальнее? Опрос
⁉️ Ну что, будет чисто немецкий финал в ЛЕ? А сугубо британский? Голосуем!
Где смотреть матчи «Рейнджерс» — «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» — «Вест Хэм»
📺 Прямая трансляция матча «Рейнджерс» — «РБ Лейпциг» запланирована на канале «Матч! Футбол 1». «Айнтрахт» — «Вест Хэм» покажет «Матч! Футбол 2». Начало обеих игр — в 22:00 по Москве. Подробные текстовые трансляции — на «Чемпионате». Вот ссылки:
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