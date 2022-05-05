Два бывших спартаковца и один экс-лидер ЦСКА — в финале Лиги Европы? Это реально. LIVE

Приветствуем вас, друзья! Лигочемпионские полуфиналы были поистине восхитительны, но не спешите выдыхать — впереди ещё один грандиозный футбольный вечер. Пускай по громкости клубных брендов Лига Европы уступает ЛЧ, с интригой и здесь полнейший порядок. Преимущество в один мяч после первых матчей не гарантирует ровным счётом ничего немцам — ни «РБ Лейпциг», ни «Айнтрахту». Чего-чего, а характера, боевитости британцам всегда было не занимать, так что «Рейнджерс» с «Вест Хэмом» ещё побьются за финал. Болельщики «Спартака» персонально поболеют за Тедеско и Крала (если наконец покажется из запаса), у армейцев в «ВХ» свой интерес — по фамилии Влашич. В любом случае нас ждут классные матчи. Давайте последим за ними вместе.