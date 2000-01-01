Топ-5 самых ярких камбэков «Реала». Мадрид переворачивал игру и с Рамосом, и без него

«Реал» — «Бавария», 1/4 финала Лиги чемпионов — 2016/2017

«Баварии» нужно было отыгрываться за первый матч: сначала команда вела в счёте 1:0, затем 2:1, но после сотой минуты голы забивал только «Реал». В немецкой команде многие ругали судью после этой встречи.