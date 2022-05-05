За Гвардиолу больно. Что делать с его постоянными вылетами в полуфиналах ЛЧ?

Вчера Гвардиола вызывал единственную эмоцию – жалость. Он создал очень крутую команду с одним минусом: игроки порой не знают, что делать в важные отрезки матчей. Главная цифра противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом» – испанцы вылетали 186 из 192 минут основного времени. Но ощущение, что всё равно держали ситуацию на контроле. И просто включились в самый нужный момент, наступивший уже в добавленное время. А когда возрождения ждали от команды Гвардиолы, то она скисла – один опасный момент за два дополнительных тайма. Игроки «Реала» даже не вспотели. Использовали свой шанс и без Бензема на поле вышли в финал.

В последний раз великий Гвардиола побеждал в Лиге чемпионов в 2011-м году с «Барселоной». Спустя год он ушёл из клуба, возглавил «Баварию», а потом – «Манчестер Сити». С того момента его команды стабильно выходили в плей-офф, но ни разу не брали трофей. И только раз добирались до финала. В прошлом году «Сити» уступил там «Челси» (0:1).

Но главная боль тренера – вылет в полуфиналах. Когда до конца остаётся совсем чуть-чуть, его команды теряются. До «Реала» было пять поражений в противостояниях на этой стадии, теперь их шесть. На любопытно, что в большинстве случаев Пеп проигрывает будущим победителям. Впервые это случилось ещё в «Барсе», когда после первой победы в ЛЧ каталонцы вылетели от «Интера» Жозе Моуринью. А в финале португалец хлопнул «Баварию».

Хосеп Гвардиола Фото: Getty Images

Спустя два года – аналогичный сюжет с «Челси». Помним грандиозную победу Ди Маттео? В сезоне-2013/2014 Гвардиола уже работал в «Баварии» и запустил серию поражений от испанцев. Сначала уступил в полуфинале «Реалу». Через пару недель они уничтожили «Атлетико» (4:1) в финале. Следующий сезон повторяет традицию, но на этот раз вылет от «Барсы», которая в решающем матче прибила «Ювентус» и в последний раз взяла ЛЧ. В третий раз подряд в качестве главного тренера немецкого суперклуба Гвардиола вылетел от «Атлетико». И это был единственный раз, когда команда, выбившая тренера, не взяла титул. Хотя была очень близка к этому: «Реал» сравнял в добавленное время.

Помимо этого, Пеп дважды вылетал в четвертьфиналах и один раз – на стадии 1/8 финала. Естественно, потенциальный негатив перекрывали победы во внутреннем чемпионате: на дистанции Пеп – признанный король. Но проблемы в матчах на вылет никуда не уходят. Хотя боссы клубов явно ждут именно трофеи в ЛЧ. Вывод? Даже самый грандиозный тактический мозг иногда будет спотыкаться об усталость, невезение и другие факторы, на которые сложно повлиять. Поэтому «Манчестер Сити» в очередной раз пролетает мимо мечты своих владельцев о победе в Лиге чемпионов.

Были попытки объяснить происходящее и иначе. Учитывая грустную закономерность, и они не лишены смысла. Вдруг Пепа и правда прокляли африканские шаманы, которые мстили за плохое отношение к Яя Туре? Но вряд ли мы когда-либо узнаем правду.

Тем не менее с 2018 года (то есть активации проклятия) был вылет от «Лиона», «Тоттенхэма», «Челси» – одна неудача за другой. Пепа продолжают называть гением без главного трофея. Так, может, пора смириться, что он может выиграть всё, кроме Лиги чемпионов?