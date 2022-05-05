Судья Матюнин набросился на президента РПЛ. Хочет, чтобы тот прошёл проверку на полиграфе

В 26-м туре РПЛ на матче между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1) работал Алексей Матюнин. Его работа оставила много вопросов (арбитр поставил пенальти в добавленное время к первому тайму и удалил двух игроков «Крыльев Советов»), и сразу после финального свистка на него обрушился с критикой глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц:

– Не меньшее безобразие было и в матче «Химки» – «Крылья Советов». Очень много ошибок. На следующей неделе после заседания ЭСК буду собирать экстренное собрание всех судей. Боюсь, что очередные санкции в отношении судей неизбежны. Я лично займусь решением данной проблемы!

Затем от Хачатурянца последовали объяснения, что этих слов он не говорил. Но откатить время назад не получилось.

Ашот Хачатурянц Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что касается представителей команд, то их мнения по судейству разделились: член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ошибок в работе Матюнина не увидел, а спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко пообещал обратиться в экспертно-судейскую комиссию. Не остался доволен работой судьи и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. А вот мнение по судейству того матча от арбитра Игоря Федотова:

Игорь Федотов футбольный арбитр «Если смотреть полностью, что делал Матюнин в этой игре, то вопросов очень много. Какие-то моменты, когда фолили против «Крыльев», он пропускал. Вы увидели нарушение правил и одиннадцатиметровый удар за эфемерное касание футболки, но не увидели неправильно забитый гол. Или за футболки нельзя, а за руки можно хватать?»

Матюнин против Хачатурянца и ЭСК

Дальше события развивались стремительно:

– Изучив работу Матюнина экспертно-судейская комиссия сделала вывод, что главный судья допустил две ошибки — ошибочно назначил пенальти в ворота самарского клуба и неправильно засчитал гол Резиуана Мирзова. За это Матюнина и его коллегу Павла Шадыханова, отвечавшего за VAR, вызвали пройти проверку на полиграфе.

– Судья прошёл проверку (результатов пока нет), а потом подал жалобу на Ашота Хачатурянца в комитет по этике.

По данным РБ Спорт, в своём письме Матюнин апеллировал на то, что он не согласен с выводами ЭСК РФС. А ещё отметил, что на решение её членов повлияли слова Хачатурянца. Согласно 38-й статье регламента Комитета по этике, правом на подачу обращения обладают президент, генеральный секретарь и исполком РФС, а также президенты РПЛ и ФНЛ. Именно поэтому Матюнин обратился в комитет по этике через президента РФС Александра Дюкова.

Алексей Матюнин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Помимо тех претензий, которые адресовал судья, в тексте письма (который сегодня опубликовал журналист Иван Карпов) была следующая фраза: «По разным слухам, Хачатурянц и исполняющий обязанности департамента судейства Павел Каманцев курируют «Крылья Советов». А в конце своего обращения Матюнин предложил РФС проверить главу РПЛ и членов экспертно-судейской-комиссии с помощью полиграфа.

Интересно, что будет с карьерой 40-летнего арбитра: продолжил ли он судить матчи РПЛ после такой истории? Тем более учитывая статус Хачатурянца для нашего футбола. Но гораздо интереснее реакция РФС и возможная проверка президента РПЛ на полиграфе. Верите ли вы в такое развитие событий?