Начинал со звездой «Баварии», а теперь бегает в Твери. Откуда в ФНЛ-2 футболист из Канады

РПЛ не удивить игроком из Канады. Есть, например, Ричлорд Эннин – нападающий «Нижнего», уже забивающий за команду. А вот подобная история в ФНЛ-2 – удивительный сюжет. Но и такое бывает. С прошлого года в «Твери» выступает Амир Батырев. Он родился в Торонто, ездил на просмотр в Португалию, школы «Локо» и ЦСКА, а осенью 2021-го был заявлен за российский клуб. Тот самый, в котором засверкал один из самых интересных тренеров России Вадим Гаранин, а теперь там работает Евгений Калешин. Философия «Твери» – яркий футбол, привлекающий новых болельщиков.

Просмотры в России, игра с Дэвисом

«Футбол выбрал случайно, – рассказал Амир в интервью «Чемпионату». – Занимался в школе разными видами спорта, но больше всего нравилось гонять мяч. Мне повезло – на каждой перемене мы играли в футбол. Хотя это не совсем типично для Канады, где предпочитают хоккей и американский футбол. Моя первая профессиональная команда – «Торонто». Я попал туда в 12 лет, до этого лишь проходил просмотр. Но не хотел останавливаться. И с третьей попытки они взяли меня».

Амир Батырев Фото: fctver.com

После нескольких лет в «Торонто» юный футболист отправился в Европу. Вместе с отцом, который перевёз семью из Калмыкии в Канаду 30 лет назад, он ездил на просмотр в португальскую академию «Эшторил Прая», но переход не случился из-за возраста – по правилам ФИФА клубу сложно подписать иностранца до 18 лет. Дальше – просмотры в «Локомотиве», «Спартаке» и ЦСКА. Первые два клуба хотели оставить парня в академии, но отец не мог надолго задержаться в Москве. А оставлять в России 15-летнего сына, который к тому же не так хорошо говорит на русском, родители посчитали неправильным.

Батырев вернулся на родину и перешёл в «Ванкувер», так как в «Торонто» его отъезд не понравился тренерам. В новом клубе он даже пересёкся с нынешней звездой «Баварии» Альфонсо Дэвисом.

«Меня тогда только начали привлекать из второй команды к основе, — вспоминает Амир. — В то время Дэвис играл крайнего нападающего, и один в один его невозможно было остановить. Физически он очень силён, и если вступаешь с ним в силовую борьбу, шансов практически нет. Про скорость можно и не рассказывать, все видят, в каком темпе он работает и играет. Уже тогда было видно, что он перерос уровень этой команды».

Батырёв в «Ванкувере» Фото: whitecapsfc.com

Переезд в Россию, травма и первый гол

Амир уехал из Канады, когда спорт встал на паузу из-за коронавируса. К концу 2020 года в стране просто перестали тренироваться.

«Когда в Канаде шёл коронавирус, папа Амира начал искать выходы на российский рынок, – сказал «Чемпионату» спортивный директор «Твери» Алексей Панфилов. – И отправлял в разные клубы видео с нарезкой игры сына. Я посмотрел, хоть и видео было не совсем информативным. Но мне понравились некоторые моменты: как он работает с мячом, как принимает решения – он техничный, координированный футболист с хорошей школой. Позвали на просмотр, приехал и сразу понравился.

Однако по регламенту ФНЛ-2 легионеры не имеют права выступать в лиге. У Амира был российский паспорт, при этом канадское футбольное гражданство. Но поскольку его папа родился на территории РСФСР, а сам Амир не участвовал в официальных матчах за сборную, он имел право поменять гражданство. Мы запустили процедуру его получения. При помощи юристов за полтора месяца всё сделали и заявили парня в конце трансферного окна. Мы считаем всех наших футболистов сильными с перспективой дорасти до РПЛ. Дальше зависит уже от них, в том числе от Амира».

А вот слова самого Батырева:

«Я просто хотел играть в футбол. Поэтому поехал в Россию. С первых минут в Твери мне понравилась команда, атмосфера в коллективе. К сожалению, вскоре после подписания контракта у меня сильно заболело колено. Я тренировался через боль, но через пару недель уже не мог терпеть.

Было грустно: я в другой стране и без родителей, чувствовал себя одиноко. В это время был на связи с родными, и мне становилось легче. Вскоре понял, что не всё потеряно и в любом случае вернусь на футбольное поле.

Искусственный газон для меня не проблема. В Канаде практически везде поля искусственные. Натуральные в основном на аренах МЛС. Тренировки проходят на синтетике, и только предыгровые тренировки основная команда проводила на натуральном газоне. Так что для меня местные поля — не проблема».

Также полузащитник высказался о симпатиях в канадской лиге и о сборной, которая вышла в финальную часть чемпионата мира.

«Я болельщик «Торонто». Ходил на их матчи, болел, ведь я оттуда родом. Сборная? Сейчас это абсолютно другой уровень. Много звёздных игроков, которые выступают в сильнейших лигах Европы. Очень рад, что они пробились на чемпионат мира. В будущем, конечно, мечтаю сыграть за сборную своей страны».

Амир дебютировал за «Тверь» в октябре 2021-го, а уже через пару недель забил первый гол. Сейчас команда борется с «Шинником» за выход в ФНЛ-1. Правда, недавно появилась информация, что клуб может не доиграть сезон из-за проблем с финансированием. Тем не менее руководство не отчаивается.

«У нас самые высокие цели – хотим занять первое место и выйти в ФНЛ-1. Если рассуждать глобальнее, то стремимся выстроить большой клуб, который будет гордостью региона. С инфраструктурой, академией и воспитанием молодых футболистов», – подытожил спортивный директор клуба.