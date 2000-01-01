Девочка с пороком сердца создала форму для клуба Эредивизии! Всё о главной милоте недели

10-летняя девочка придумала форму для «Валвейка»
Очень добрая история из чемпионата Нидерландов.
Матч «Валвейк» — «Гронинген» стал особенным
На матч Эредивизии с «Гронингеном» «Валвейк» вышел в очень необычной форме: её нарисовала цветными карандашами 10-летняя девочка.
Кто такая Лианна Коскамп?
10-летняя Лианна — болельщица «Валвейка», у которой диагностирован порок сердца. Она много времени проводит в доме отдыха «Вилла Пардо»: он же и стал вдохновением для создания формы.
Что Лианна изобразила на форме «Валвейка»?
На создание дизайна ушло два дня. Лианна изобразила в центре футболки название дома отдыха, украсила её точками, голубыми сердечками и линиями, а также нарисовала бабочек и радугу.
Имена детей — на обратной стороне
На задней части формы были нанесены имена 11 тяжелобольных детей. В целом на матче побывали сразу 300 детей из «Вилла Пардо».
Майки выставили после матча на аукцион
После встречи майки футболистов «Валвейка» выставили на продажу по цене от € 100 до € 600. Деньги от продажи пошли тому самому дому отдыха.
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