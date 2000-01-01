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10-летняя девочка придумала форму для «Валвейка»
10-летняя девочка придумала форму для «Валвейка»
Очень добрая история из чемпионата Нидерландов.
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Матч «Валвейк» — «Гронинген» стал особенным
Матч «Валвейк» — «Гронинген» стал особенным
На матч Эредивизии с «Гронингеном» «Валвейк» вышел в очень необычной форме: её нарисовала цветными карандашами 10-летняя девочка.
Кто такая Лианна Коскамп?
Кто такая Лианна Коскамп?
10-летняя Лианна — болельщица «Валвейка», у которой диагностирован порок сердца. Она много времени проводит в доме отдыха «Вилла Пардо»: он же и стал вдохновением для создания формы.
Что Лианна изобразила на форме «Валвейка»?
Что Лианна изобразила на форме «Валвейка»?
На создание дизайна ушло два дня. Лианна изобразила в центре футболки название дома отдыха, украсила её точками, голубыми сердечками и линиями, а также нарисовала бабочек и радугу.
Имена детей — на обратной стороне
Имена детей — на обратной стороне
На задней части формы были нанесены имена 11 тяжелобольных детей. В целом на матче побывали сразу 300 детей из «Вилла Пардо».
Майки выставили после матча на аукцион
Майки выставили после матча на аукцион
После встречи майки футболистов «Валвейка» выставили на продажу по цене от € 100 до € 600. Деньги от продажи пошли тому самому дому отдыха.
Девочка с пороком сердца создала форму для клуба Эредивизии! Всё о главной милоте недели
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