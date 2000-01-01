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Болельщик пришёл с женой на футбол и прошёл тест на выдержку. Почти прошёл
Болельщик пришёл с женой на футбол и прошёл тест на выдержку. Почти прошёл
Этот день фанат «Олимпии» долго не забудет. Но он хотя бы пытался не смотреть на неё.

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Это история об одном болельщике клуба «Олимпия» из парагвайского города Асунсьон
Это история об одном болельщике клуба «Олимпия» из парагвайского города Асунсьон
«Олимпия» — из самых титулованных клубов мира. А в Парагвае так вообще — старейшая и самая титулованная команда.
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Естественно, у клуба огромная армия болельщиков. И очень страстных!
Естественно, у клуба огромная армия болельщиков. И очень страстных!
Есть такие, кто готов любые препятствия преодолеть от радости.

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А есть и такие. За «Олимпию» болеет много фотомоделей, которые посещают стадион
А есть и такие. За «Олимпию» болеет много фотомоделей, которые посещают стадион
И, конечно, привлекают максимум внимания. Иногда получается конфуз.

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Наш герой пришёл на матч, вероятно, с супругой. И он вряд ли ожидал, что по соседству окажется она
Наш герой пришёл на матч, вероятно, с супругой. И он вряд ли ожидал, что по соседству окажется она
О чём, интересно, он думал в этот момент? Перебирал лучшие голы сезона? Вспоминал алфавит через фамилии игроков команды?

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Нет, вы просто посмотрите на его выдержку!
Нет, вы просто посмотрите на его выдержку!
Максимальная сосредоточенность. «Опасность! Не смотри на неё, не смотри на неё, не смотри на неё, не смотри на неё».

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С — Спокойствие
С — Спокойствие
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Впрочем, дотошный фотограф всё-таки поймал его. Хотя, возможно, он смотрит на плотный удар по воротам.
Впрочем, дотошный фотограф всё-таки поймал его. Хотя, возможно, он смотрит на плотный удар по воротам.
Судьба этого болельщика, к сожалению, неизвестна. Надеемся, он в порядке.
Болельщик пришёл с женой на футбол и прошёл тест на выдержку. Почти прошёл
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