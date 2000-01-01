Болельщик пришёл с женой на футбол и прошёл тест на выдержку. Почти прошёл
Этот день фанат «Олимпии» долго не забудет. Но он хотя бы пытался не смотреть на неё.
►►
►►
Это история об одном болельщике клуба «Олимпия» из парагвайского города Асунсьон
«Олимпия» — из самых титулованных клубов мира. А в Парагвае так вообще — старейшая и самая титулованная команда.
►►
►►
Естественно, у клуба огромная армия болельщиков. И очень страстных!
Есть такие, кто готов любые препятствия преодолеть от радости.
►►
►►
А есть и такие. За «Олимпию» болеет много фотомоделей, которые посещают стадион
И, конечно, привлекают максимум внимания. Иногда получается конфуз.
►►
►►
Наш герой пришёл на матч, вероятно, с супругой. И он вряд ли ожидал, что по соседству окажется она
О чём, интересно, он думал в этот момент? Перебирал лучшие голы сезона? Вспоминал алфавит через фамилии игроков команды?
►►
►►
Нет, вы просто посмотрите на его выдержку!
Максимальная сосредоточенность. «Опасность! Не смотри на неё, не смотри на неё, не смотри на неё, не смотри на неё».
►►
►►
С — Спокойствие
►►
Впрочем, дотошный фотограф всё-таки поймал его. Хотя, возможно, он смотрит на плотный удар по воротам.
Судьба этого болельщика, к сожалению, неизвестна. Надеемся, он в порядке.
Болельщик пришёл с женой на футбол и прошёл тест на выдержку. Почти прошёл
Читайте также
Девочка с пороком сердца создала форму для ФК
Бекхэм вспоминает, как забил шедевр Греции. Видео
Куда пропал Дидье Дрогба после завершения карьеры?
Как звезды спорта попадали в тюрьму?
Топ-5 самых ярких камбэков «Реала»
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти
Один из лучших голов, которые вы не видели. Видео
10 финалов ЛЧ для «Ливерпуля»: как они проходили?
Роналду — лучший в АПЛ по голам дома. Видео
8 футболистов, бравших РПЛ, ФНЛ и ПФЛ
Самые низкие футболисты мира
Худшие футбольные татуировки в истории
Футболисты-клиенты Мино Райолы
«Спартак» близок к стыкам! Все топ-матчи выходных
Самые влиятельные футбольные агенты мира
Новый Месси? За «МЮ» дебютировал 17-летний пацан