Бензема не первый, кто так тащит клуб в плей-офф ЛЧ. Было ещё 5 аналогичных случаев

Почти в каждом плей-офф Лиги чемпионов у одного из финалистов находится в составе лидер, который тащит за собой команду на протяжении всех игр на выбывание. Сейчас геройствует Карим Бензема, который за 11 матчей в Лиге чемпионов забил 15 голов (10 – в плей-офф) и сделал две результативные передачи. Вспоминаем, кто столь же ярко сверкал в предыдущих плей-офф ЛЧ.

Рияд Марез, «Манчестер Сити», сезон-2020/2021, 4+1 в плей-офф (всего 4+2)

Год назад «Манчестер Сити» играл в финале с «Челси» (0:1) и достиг этой стадии во многом благодаря Рияду Марезу. Алжирец сделал ассист в ответном матче 1/8 финала с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (2:0). Затем записал на свой счёт результативную передачу (первый матч, 2:1) и гол (ответный матч, 2:1) с «Боруссией» из Дортмунда. Ну а в полуфинале Марез, можно сказать, в одиночку расправился с «ПСЖ»: в гостях забил победный гол (2:1), а дома положил дубль (2:0). Таким образом, на его счету три из четырёх забитых мячей в матче с парижанами.

Рияд Марез Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Йозуа Киммих, «Бавария», сезон-2019/2020, 1+4 в плей-офф (всего 2+4)

До четвертьфинала «Бавария» добралась без голевых действий немца. Киммих сделал одну результативную передачу на групповом этапе — зато четвертьфинал, полуфинал и финал отработал на все 100%. Полузащитник поучаствовал в ошеломительном разгроме «Барселоны» (8:2): сначала сделал ассист, затем забил. В полуфинале с «Лионом» (3:0) Йозуа снабдил пасом Сержа Гнабри и Роберта Левандовского при первом и третьем голах соответственно, а в финале ассистировал Кингсли Коману, который забил победный и единственный гол встречи с «ПСЖ» (1:0).

Садио Мане, «Ливерпуль», сезон-2017/2018, 7+0 в плей-офф (всего 10+1)

В том сезоне Мане включился во втором туре группового этапа, когда сделал передачу в матче со «Спартаком». На этой стадии сенегалец огорчил дублем красно-белых и отличился забитым мячом с «Севильей». Но по-настоящему Мане разошёлся в плей-офф: в 1/8 финала он забил три из пяти голов в противостоянии с «Порту» (5:0, 0:0), поставил точку в первом матче с «Манчестер Сити» в четвертьфинале (3:0), записал на свой счёт победный гол в полуфинале с «Ромой» (плюс ещё один закинул в гостях) и сравнял счёт в киевском финале с «Реалом».

Криштиану Роналду, «Реал», сезон-2016/2017, 10+2 в плей-офф (всего 12+6)

Сезон-2016/2017 Роналду провёл просто феноменально. Помимо того, что выиграл Лигу чемпионов, экс-форвард «Реала» только в двух матчах из 13 не совершал результативных действий. На стадии 1/8 финала Криштиану дважды ассистировал партнёрам в противостоянии с «Наполи» (3:1, 3:1), а затем начал решать самостоятельно – забил пять голов «Баварии» за два захода, в том числе победный (2:1, 4:2), оставил без финала «Атлетико» (похоронил их шансы ещё в первой игре, оформив хет-трик – 3:0) и записал дубль в финале с «Ювентусом» (4:1).

Криштиану Роналду в «Реале» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Неймар, «Барселона», сезон-2014/2015, 7+0 в плей-офф (всего 10+0)

В последнем триумфальном сезоне «Барселоны» в Лиге чемпионов в атаке у сине-гранатовых заправляло трио Неймар – Суарес – Месси. Бразилец отметился тремя голами на групповом этапе, но, начиная с четвертьфинала, его было просто не остановить. Неймар забил один гол первом матче с «ПСЖ» (3:1) и два — в ответном (2:0). В полуфинале бразилец оставил за бортом «Баварию» (3:0, 2:3): гол дома + два в гостях. В финале с «Ювентусом» Неймар отправил в сетку третий мяч в добавленное время (3:1).

Карим Бензема, «Реал», сезон-2021/2022, 10+1 в плей-офф (всего 15+2)

На групповом этапе Бензема забил пять голов (три – «Шахтёру», два – «Шерифу»). На старте плей-офф «Реал» проиграл «ПСЖ» (0:1), но затем началось какое-то мадридское безумие. Француз забил три гола в ответной встрече (3:1), потом столько же — в гостях «Челси» (3:2) и ещё один дома (2:3). В первом полуфинале с «Манчестер Сити» «Реалу» не хватило дубля нападающего (3:4), а в ответном он прибавил к голу результативную передачу (3:1).