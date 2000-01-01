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Полные кавалеры ЧМ: кто из футболистов брал все медали мундиаля?
Полные кавалеры ЧМ: кто из футболистов брал все медали мундиаля?
Среди немецкой братии затесался один итальянец.
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Франц Беккенбауэр (сборная ФРГ)
Франц Беккенбауэр (сборная ФРГ)
1966 — серебро
1970 — бронза
1974 — золото 
Зепп Майер (сборная ФРГ)
Зепп Майер (сборная ФРГ)
1966 — серебро
1970 — бронза
1974 — золото
Вольфганг Оверат (сборная ФРГ)
Вольфганг Оверат (сборная ФРГ)
1966 — серебро
1970 — бронза
1974 — золото
Хорст-Дитер Хёттгес (сборная ФРГ)
Хорст-Дитер Хёттгес (сборная ФРГ)
1966 — серебро
1970 — бронза
1974 — золото
Юрген Грабовски (сборная ФРГ)
Юрген Грабовски (сборная ФРГ)
1966 — серебро
1970 — бронза
1974 — золото
Франко Барези (сборная Италии)
Франко Барези (сборная Италии)
1982 — золото
1990 — бронза
1994 — серебро
Мирослав Клозе (сборная Германии)
Мирослав Клозе (сборная Германии)
2002 — серебро
2006 — бронза
2010 — бронза
2014 — золото
Кавалеры мундиаля. Только эти 7 футболистов брали и золото, и серебро, и бронзу ЧМ
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