Полные кавалеры ЧМ: кто из футболистов брал все медали мундиаля?
Среди немецкой братии затесался один итальянец.
Франц Беккенбауэр (сборная ФРГ)
1966 — серебро
1970 — бронза
1974 — золото
1970 — бронза
1974 — золото
Зепп Майер (сборная ФРГ)
1966 — серебро
1970 — бронза
1974 — золото
1970 — бронза
1974 — золото
Вольфганг Оверат (сборная ФРГ)
1966 — серебро
1970 — бронза
1974 — золото
1970 — бронза
1974 — золото
Хорст-Дитер Хёттгес (сборная ФРГ)
1966 — серебро
1970 — бронза
1974 — золото
1970 — бронза
1974 — золото
Юрген Грабовски (сборная ФРГ)
1966 — серебро
1970 — бронза
1974 — золото
1970 — бронза
1974 — золото
Франко Барези (сборная Италии)
1982 — золото
1990 — бронза
1994 — серебро
1990 — бронза
1994 — серебро
Мирослав Клозе (сборная Германии)
2002 — серебро
2006 — бронза
2010 — бронза
2014 — золото
2006 — бронза
2010 — бронза
2014 — золото
Кавалеры мундиаля. Только эти 7 футболистов брали и золото, и серебро, и бронзу ЧМ
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