Самара сейчас — самый счастливый город РПЛ. Разгромили «Динамо» и душевно отметили юбилей

Самара сегодня – самый счастливый город РПЛ. Самарцы отметили 80-летие таким мощным и искренним фейерверком, что на стадионе каждый зритель улыбнулся как минимум несколько раз. А главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин после разгромной победы над «Динамо» со счётом 5:2 так хотел поделиться радостью с народом, что залез на центральную трибуну и фотографировался там с детьми.

«Ты только покажи, куда нажимать», – общался с мальчишками тренер, брал в свои руки их телефоны и делал общее фото. В синем костюме и зелёном галстуке Осинькин выглядел празднично. Правда, спешил на послематчевое интервью и в какой-то момент начал просить, чтобы его отпустили к «Матч ТВ». Но даже спускаясь по ступенькам, тренер криком поздравлял болельщиков с победой. Кричал что-то очень громкое и эмоциональное, а переполненные счастьем от общения с тренером дети хвастались сделанными фото: «Оно со мной на всю жизнь».

Игорь Осинькин с детьми

Самарская публика в последние 10 минут кричала «молодцы» – высшая степень удовлетворения от игры любимой команды. А после свистка, когда команда и тренерский штаб в ретроформах делали круг почёта, фраза «поздравляю с победой» слышалась отовсюду. Не то чтобы я редко посещал стадионы, но сегодня в Самаре эта любовь к футболистам и команде чувствовалась особенно. Казалось, что большая семья отмечает свой уютный юбилей. И готова этим счастьем делиться.



Болельщиков перед матчем кормили огромным тортом в клубных цветах. На матч приехали легенды клуба, и бывшие игроки — от Олега Самсонова до Александра Тарханова – раздавали автографы и прошли по стадиону, получая аплодисменты. Тем временем на трибунах появлялся перформанс «Со славной историей к новым вершинам».

Перформанс «Крыльев» на матче с «Динамо» Фото: pfcks.ru

Плюс уличный футбол для детей, советская музыка и одетые в винтажные формы «Крыльев» актёры с футбольными мячами и на огромном велосипеде – приятный ретроантураж матча. Плюс не сильно согревающее, но яркое поволжское солнце. Весна и футбол с коротким рукавом.

Все эти сочетания и сделали вечер тёплым, и я не удивился, что через полчаса после матча болельщики устраивали пикники в багажниках своих авто: с чёрным хлебом, огурчиками и стеклянными бутылками. А в соседней шашлычной фанаты пили за 80-летие и желали любимому клубу жить столько же и ещё больше. Разливали подаренную им клубом настойку.



Семейно!

***



Теперь про футбол. Напомню, что ещё год назад Самара играла в ФНЛ. Ещё полгода назад сверкала в РПЛ в том числе при помощи Ивана Сергеева (ныне «Зенит»), а также Данила Пруцева и Никиты Чернова (теперь «Спартак»). И при этом клуб всё равно не прекращал развития: реактивная игра в атаке, силовой футбол против лидеров и большое количество комбинаций.



«Приятный футбол Самары» стал не просто устойчивым выражением, а полноценным брендом. И сегодня они победили «Динамо», которое до последнего конкурировало с «Зенитом».

«Крылья Советов» – «Динамо» Фото: pfcks.ru

Болельщики в Самаре мило называют своих игроков Зина и Цыпа (речь про Зиньковского и Цыпченко), но эти самые игроки действуют как раз агрессивно. Много прострелов и ударов. Штанги звенят, Шунин летает по углам, а заполненный стадион напоминает, что останавливаться нельзя. Особенно в такой день.



Мне кажется, антураж матча помог «Крыльям» дополнительно завестись: команда будто сделала дополнительный оборот и не остановилась на счёте 3:2. Хотелось добивать. И не только хотелось – у Самары пёрло. В голубых ретроформах с ромбом посередине и отсылками к космической истории города.

«Крылья Советов» – «Динамо» Фото: pfcks.ru

Сарвели, Зиньковский, Пиняев, дубль пребывающего в ренессансе Глушенкова – теперь это такие же визитные карточки Самары, как и пивзавод и кремовые закаты за Волгой.



Город счастлив. Футболисты выложились и разорвали крепкий московский клуб. А «Крылья» отпраздновали юбилей не для самих себя, а для людей.



Ещё и гол в стиле «Барселоны» забили.