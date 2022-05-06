Самые длительные баны игроков в РПЛ. Среди «особо отличившихся» Веллитон и Кокорин

Эльмир Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей Российской Премьер-Лиги за столкновение с Александром Беленовым. Полузащитник «Химок» грубо сыграл в начале встречи с «Уфой», подкатившись под вратаря соперника, за что Контрольно-дисциплинарный комитет отстранил его от игр РПЛ.

Артур Григорьянц председатель КДК РФС «Набиуллин был удалён за грубую игру в этом матче. Мы запросили у «Уфы» медицинские документы по данному вопросу. Получили полное обследование, Набиуллин присутствовал на заседании, также был врач «Уфы» и представитель клуба. По документам мы поняли, что минимум две недели у Беленова будет амбулаторное лечение. Врач пояснил, что, скорее всего, Беленову потребуется операция, а срок восстановления пока неизвестен. За грубую игру, повлёкшую травму соперника и прямое удаление, дисквалифицировать Набиуллина на шесть матчей РПЛ».

Что примечательно, главный арбитр матча «Химки» – «Уфа» не сразу разобрался в эпизоде. Сначала Кирилл Левников показал игроку хозяев жёлтую карточку и только потом после подсказки судьи VAR и просмотра повтора изменил решение – удалил Набиуллина. По такому поводу вспоминаем аналогичные дисквалификации игроков чемпионата России, которых оставляли без футбола на шесть и более игр.

Эйден Макгиди, 6 матчей дисквалификации

В 2013 году экс-полузащитник «Спартака» был дисквалифицирован на четыре матча за прямую красную карточку, которую он получил за удар соперника в игре с «Мордовией», и ещё на два за оскорбительное поведение. Макгиди пнул микрофон и показал фанатам саранского клуба неприличный жест. Плюс ирландцу накинули штраф в 110 тыс. рублей. Позднее Макгиди сократили срок дисквалификации до двух матчей, и он смог выйти в последнем туре с «Аланией».

Веллитон, 6 матчей дисквалификации

Столкновение бразильца с Акинфеевым – самый спорный эпизод дисквалификации прошлого десятилетия. За стык с вратарём ЦСКА Веллитон не только остался без футбола на долгое время, но и получал угрозы со стороны болельщиков красно-синих. Гневно о нападающем «Спартака» высказался и генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Веллитон Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Инцидент с участием форварда и голкипера произошёл на 30-й минуте дерби – игроки столкнулись за пределами штрафной площади ЦСКА, после чего Акинфеев неудачно приземлился и получил травму. Арбитр матча зафиксировал нарушение правил и показал Веллитону жёлтую карточку. С тех пор карьера бразильца пошла по наклонной.

Александр Кокорин, 7 матчей дисквалификации

В 2013 году форвард «Динамо» совершил грубый подкат в конце матча с «Аланией». Сначала Кокорин снёс с ног Данило Неко, а затем ударил в лицо Георгия Чантурию. КДК выписал нападающему семиматчевую дисквалификацию – три игры дали за грубый фол и четыре – за агрессивное поведение.

Александр Кокорин нападающий «Динамо» «Всё было строго, как на настоящем суде. Когда случился фол с моей стороны, сомневался — жёлтую карточку дадут или красную. Но потом, когда начались эти драки, оскорбления и плевки, я не сдержался. Могу извиниться только перед болельщиками и клубом. Чантурии на заседании не было, присутствовал только представитель «Алании». Не знаю, что за человек. Вообще не понимаю их поведение. В их пояснении всё переиначено, перевернуто. Это не по-мужски!»

На заседании Апелляционного комитета РФС было принято решение о сокращении дисквалификации Кокорину с семи до четырёх матчей.

Сесар Навас, 7 матчей дисквалификации

Защитник «Рубина» грубо сыграл против Мартина Якубко, попав ему коленом в лицо в 2012 году. За такое хамское поведение Навас был надолго отстранён от футбола, но принёс извинения легионеру «Амкара», который получил перелом челюсти и собирался подавать на испанского защитника исковое заявление в суд общей юрисдикции для компенсации морального вреда.

Радек Ширл, 7 матчей дисквалификации

В 2004 году защитник «Зенита» толкнул рукой в грудь помощника арбитра Анатолия Цветнова после окончания встречи с «Крыльями Советов» и был отстранён за физическое воздействие на судью. Позже чех объяснил свои действия тем, что нахлынувшие эмоции возобладали над ним.

Радек Ширл Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Стоит отметить, что в 2017 году, выступая за чешский клуб «Збузани», Ширл разошёлся не на шутку. В конце первого тайма Радек набросился на соперника за то, что тот излишне грубо атаковал вратаря его команды. Ширл повалил оппонента на землю и несколько раз ударил его ногой. После того как судья показал 36-летнему футболисту красную карточку, тот сначала толкнул бокового арбитра, а потом сзади напал на главного и нанёс ему несколько ударов в область шеи, в результате чего тот упал на землю.

Георгий Чантурия, 8 матчей дисквалификации

Уже в упомянутом эпизоде, где Александр Кокорин схлопотал семь матчей дисквалификации, пострадал и Георгий Чантурия. Грузинский нападающий подлетел к футболисту «Динамо», начал выяснять с ним отношения, получил удар по лицу, а затем сам не сдержался и плюнул в Кокорина. Вдобавок к этому Чантурия оскорбил динамовца и затронул его родственников.

КДК не стал жалеть игрока «Алании» и вынес строгое наказание: выписал четыре матча дисквалификации за агрессивное поведение и ещё четыре за плевок, совершённый в соперника.

Действия Чантурии осудили все кому не лень, в том числе президент «Динамо» Геннадий Соловьёв.

Геннадий Соловьёв президент «Динамо» «Грузин этот подбегает, плюёт в тебя, ударяет, а потом ещё мать твою склоняет – да я убил бы его там, на месте, а не то что ладонью врезал. Кокорин сдержался, даже когда в него плюнули, но после услышанного – не смог. В этом его поддерживаю, тут только по мордам бить».

Герман Кутарба, 10 + 10 матчей дисквалификации

Полузащитник «Алании» всегда был чрезмерно эмоционален, и это качество его часто губило. В конце 90-х Кутарба нанёс жуткую травму молодому игроку Александру Воропаеву из «Уралана» (Элиста). За этот инцидент полузащитник получил 10 матчей бана, а 18-летний парень завершил карьеру из-за повреждения. Через год от действий Германа пострадал уже арбитр: в матче с тем же «Ураланом» Кутарба плюнул в адрес судьи и попытался ударить его. РФС был непреклонен и снова выписал абхазскому игроку дисквалификацию в 10 матчей. В начале 2000-х Кутарба играл на Украине и там тоже отметился неподобающим поведением: бросил мяч в лицо судье и ударил соперника из «Металлурга».

Дмитрий Скобляков, 10 матчей дисквалификации

2001 год был непростым для полузащитника «Торпедо». Он получил тяжёлую травму спины, после которой очень долго восстанавливался. Перед этим Скобляков проявил себя не с лучшей стороны: в матче «Торпедо» – «Алания» несколько раз ударил арбитра Александра Гвардиса, после чего был удалён и получил 10 матчей дисквалификации.

Дмитрий Скобляков полузащитник «Торпедо» «Мы проигрывали 0:1 и старались изо всех сил отыграться. Меня кто-то из соперников сбил в штрафной площади «Алании», но судья Гвардис нарушения не зафиксировал. Хотя я тогда посчитал, что пенальти был стопроцентный. И меня «переклинило». Подбежал к судье и толкнул его. Гвардис показал мне жёлтую карточку, после чего я отвернулся, затем опять подбежал к нему и ударил его ещё раз, за что и получил удаление и десятиматчевую дисквалификацию. После этого мы с Александром Гвардисом не раз пересекались, но ту историю не вспоминали, общались нормально. И вот ещё что любопытно, после этого удаления, уже в следующем матче за дубль я вновь получил красную карточку. Но с тех пор со мной таких «историй» больше не было».

Баффур Гьян, 10 матчей дисквалификации

Назвать ганского нападающего грубым игроком нельзя. Однако в его карьере был эпизод, в котором он не сдержал себя. В 2004 году в матче между «Сатурном» и «Ростовом» Сергей Даценко назвал Гьяна «вонючей чёрной обезьяной». Баффур не промолчал и ответил ударом по лицу, за что получил 10 матчей дисквалификации, которую позже сократили до пяти. Смягчение бана произошло только потому, что судьи подтвердили факт оскорбления игрока на расовой почве.

Эмануэль Погатец, шесть месяцев дисквалификации

Шесть месяцев – самая длительная дисквалификация в РПЛ. В 2005 году австрийский защитник, который сыграл всего 11 матчей за «Спартак», вошёл в историю чемпионата России. Погатец нанёс серьёзную травму Ярославу Харитонскому из «Шинника» и был немедленно удалён с поля. Защитник ярославской команды получил перелом малой берцовой кости и лодыжки, а его соперник остался без футбола на полгода. Это был последний матч австрийца за «Спартак», после чего он перебрался в «Мидлсбро», но ещё некоторое время продолжал отбывать дисквалификацию.