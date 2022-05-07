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Кто из тренеров РПЛ может потерять работу: Ваноли, Слуцкий, Березуцкий и другие

Топ тренеров РПЛ, которые могут остаться без работы. Их судьба решится в последних турах
Михаил Гончаров
Топ тренеров РПЛ, которые могут потерять работу
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Для кого ситуация — совсем критическая, а кто ещё может спастись?

Сразу несколько статусных тренеров из РПЛ запросто могут не доработать в своих клубах до следующего сезона. Их дальнейшая карьера зависит от последних туров – в случае негативного результата они, скорее всего, потеряют работу.

Заранее оговоримся, что рассматриваем сугубо спортивные истории, поэтому вероятный отъезд Шварца оставим за скобками.

Критическая ситуация

Миодраг Божович, «Арсенал»

Черногорец – едва ли не самый опытный среди всех действующих тренеров в РПЛ. Когда-то он считался сильным менеджером, способным создавать в командах классную атмосферу и добиваться результата прежде всего за счёт эмоциональной составляющей. Смущало, правда, что предыдущий опыт в «Крыльях Советах» получился, скорее, негативным, да и в целом энергетики с годами у Миодрага стало заметно меньше.

В итоге в «Арсенале» у Божовича тоже не получилось. Если поначалу победы хотя бы чередовались с поражениями (и удалось выиграть даже у «Зенита» в октябре, что было действительно круто), то весной ситуация катастрофическая. Тульская команда имеет за спиной 11 встреч без побед подряд, обосновалась на последнем месте с 22 очками. Уже по итогам ближайшего тура она может лишиться шансов на спасение.

Миодраг Божович

Миодраг Божович

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

При этом «Арсенал» играет с прямыми конкурентами – «Уралом» и «Уфой», математически он ещё в борьбе. Но если у Божовича не получится, то, кажется, в РПЛ его уже не позовут, эпоха закончится.

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Алексей Стукалов, «Уфа»

Стукалов – очень интересный молодой тренер, который здорово себя проявил в «Велесе» в ПФЛ и ФНЛ. Да и в «Уфе» в дебютном сезоне у него многое получалось, были результаты при очень достойной игровой структуре. Но в чемпионате-2021/2022 команда из Башкирии стоит на вылет, за 27 туров она одержала лишь четыре победы. Есть и несомненные плюсы – например, благодаря Стукалову состоялся индивидуальный взлёт Агаларова. Однако если «Уфа» вдруг расстанется с РПЛ, то спасибо тренеру явно не скажут.

Спастись ещё можно – отставание от «Урала», идущего на 14-й позиции, составляет четыре очка. По игре «Уфа» — явно не аутсайдер, статистически в модели ожидаемых очков она очень много недобрала. Впереди домашние матчи с «Ростовом» и «Арсеналом», а также выезд в Казань. Календарь не самый ужасающий, выбраться наверх можно. Но права на ошибку уже нет.

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Леонид Слуцкий, «Рубин»

Работа Леонида Слуцкого в «Рубине» – пожалуй, одно из самых мощных разочарований сезона. У бывшего тренера сборной России не получилось вообще ничего: не было ни стильной игры, ни результата, ни хотя бы роста молодёжи. Хвича закис и уехал, как только появился повод, никто из других игроков не выстрелил. Целый год у молодого амбициозного проекта прошёл фактически вхолостую.

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

Фото: РИА Новости

Понятно, что весной на «Рубин» свалились ещё и дополнительные кадровые сложности, связанные с отъездом иностранцев. Но всё же мы оцениваем работу Слуцкого в комплексе. И хорошего в сезоне-2021/2022 почти не было. Вероятно, казанцы избегут вылета, у них есть шесть очков отрыва от 15-го места. Но если команда проведёт оставшиеся три тура так же кошмарно, как минувшую встречу с «Сочи» (0:6), шансов сохранить работу у Слуцкого будет мало. Да и нелогично будет оставлять тренера, который опустился так низко.

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Паоло Ваноли, «Спартак»

Не зря сейчас повсюду обсуждается информация о том, что Зарема Салихова якобы в очередной раз разочаровалась в выбранном векторе развития и уже не считает Луку Каттани и Паоло Ваноли подходящими для «Спартака» специалистами. Мы прекрасно видим, что пока клуб не сделал существенного шага вперёд по сравнению с осенью. Стабильной игры всё ещё нет, результатов – тоже. Если бы красно-белые не выиграли у «Крыльев» (а по первому тайму вероятность позорного поражения была велика), запросто могли бы дрожать от страха в борьбе за выживание в последних турах.

Чтобы сохранить работу, Ваноли придётся очень постараться. Во-первых, важно взять Кубок России. Во-вторых, достойно завершить чемпионат и (желательно) обыграть дома «Зенит». Тогда руководство и болельщики получат сильный эмоциональный заряд, и, вероятно, очередных кадровых перестановок в «Спартаке» не случится.

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Алексей Березуцкий, ЦСКА

Березуцкий провёл дебютный тренерский сезон ни в коем случае не слабо – напротив, было сразу несколько отрезков, когда команда показывала отличные результаты. Осенью она смотрелась гибкой и прагматичной, весной – более романтичной. Но всё же претензий к ЦСКА накопилось на дистанции достаточно. Во-первых, нестабильность и очень чувствительные перепады. Во-вторых, отсутствие цельной игры и структуры. В-третьих (и это уже усугубляющий фактор), Березуцкий не смог забраться наверх даже после статусных зимних трансферов – второе место упущено, четвертьфинал Кубка России проигран.

Алексей Березуцкий

Алексей Березуцкий

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полагаю, всё произошедшее в апреле и начале мая могло натолкнуть руководство на мысль, что ЦСКА всё же нужен более опытный и «стильный» тренер, а Березуцким пока стоит подучиться. И если в оставшихся турах команда продлит негативную тенденцию и продолжит показывать невнятный футбол (а ведь проходных игр не будет, впереди «Сочи», «Краснодар», «Ростов»), то легендарным экс-защитникам всё-таки придётся уступить место.

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Ситуация повышенной сложности, но решаемая

Игорь Шалимов, «Урал»

Ещё пару туров назад Шалимова можно было бы отправить в первую категорию, но после двух побед подряд эмоциональный фон сгладился. Да и в целом важно оценивать тренерскую работу объективно – там было на что посмотреть.

Шалимов успел отметиться в «Урале» сразу двумя достижениями. На первом этапе ему удалось построить команду, пропускающую меньше всех. Структура 5-4-1, нехарактерная для тренера на его ранних этапах, смотрелась осенью очень надёжно. Весной после потерь Адамова и Кулакова наступил болезненный спад. Казалось, что «Урал» приговорён. Шалимов же внезапно перестроил команду на более весёлую атакующую модель, от игр с ЦСКА, «Уфой» и «Динамо» можно было получить удовольствие.

Не исключаю, что и в ближайшем матче со «Спартаком» мы увидим что-то очень интересное. От прямого вылета «Урал» себя пока не обезопасил, но предпосылки к спасению есть. И к продолжению работы главного тренера – тоже.

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Андрей Талалаев, «Ахмат»

Казалось, Талалаев был близок к отставке осенью, когда команда проиграла семь матчей из 11, просела по качеству, растеряла агрессию и смелость. Но дальше тренерскому штабу удалось выправить ситуацию, в новую часть сезона «Ахмат» вступал вроде бы уверенно…

Андрей Талалаев

Андрей Талалаев

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

И – новый кризис. Семь матчей без побед весной стали для клуба и лично Талалаева очень болезненным событием. Хорошо ещё, что удалось обыграть (причём по делу) ЦСКА. Теперь важно набрать хотя бы четыре очка в оставшихся трёх турах – и можно спокойно готовиться к следующему сезону.

Александр Кержаков, «Нижний Новгород»

На первых порах Кержаков стал грозой авторитетов, его команда умудрилась обыграть «Сочи», «Спартак», «Динамо». Потом настал вполне объективный откат в результатах, однако главное, что «Нижний Новгород» не развалился.

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При скромных по меркам РПЛ кадровых ресурсах Кержакову удалось построить приличную команду. Главное сейчас – не допустить краха на финише.

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