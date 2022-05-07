Погба следующий? 6 футболистов, игравших за «Юнайтед» и «Сити»

Переходы между двумя клубами из Манчестера — не редкость. Чаще всего игроки уходят из «Юнайтед» в «Сити», а не наоборот.

Отношения Поля Погба и «Манчестер Юнайтед» (опять) заканчиваются (снова) на взаимном недовольстве. С июня полузащитник будет свободным агентом и уже выбирает себе новый клуб. Возможно, Эрик тен Хаг возьмётся его уговорить остаться, однако пока такой вариант выглядит маловероятным. Среди потенциальных работодателей — «ПСЖ», «Ювентус», «Реал», и внезапно возник «Манчестер Сити». Сразу несколько британских медиа разного уровня сообщили, что клуб и игрок интересны друг другу.

Пока ситуация развивается, вспоминаем других топовых игроков, которые играли и за «Юнайтед», и за «Сити».

Джейдон Санчо

«Манчестер Сити» — 2015-2017: играл за юношеские и молодёжные команды

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«Манчестер Юнайтед» — с 2021 года: 38 матчей — 5 голов, 3 передачи

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Состав «Манчестер Сити» U23 — потолок, в который упёрся Джейдон Санчо. Парень был звездой и молодёжки, и юношеской сборной Англии (MVP на юношеском Евро – 2017). И вроде бы в «Сити» его тоже высоко оценивали, подтягивали к первой команде наряду с Филом Фоденом. Однако на предложение о новом контракте Санчо ответил отказом, и начался конфликт с взаимными нападками: клуб не включил его в состав предсезонного турне, Джейдон саботировал тренировки. В итоге оказалась в выигрыше «Боруссия Дортмунд». За € 8 млн немцы забрали будущую звезду.

Джейдон Санчо Фото: Getty Images

«Санчо не был готов к борьбе за место в нашем составе, — резюмировал Пеп Гвардиола. — Он не хотел принимать такой вызов. Вместо этого Джейдон решил перейти в «Боруссию». Думаю, это прекрасно».

За пару сезонов Санчо резко спрогрессировал и вернулся в Манчестер. Но уже в его красную часть. Правда, не в лучшее время. Это был игрок под Уле-Гуннара Сульшера, но пока Санчо привык к требованиям АПЛ, уже и тренера уволили. Теперь все надежды Джейдона связаны с Эриком тен Хагом.

Карлос Тевес

«Манчестер Юнайтед» — 2007-2009: 99 матчей — 34 гола, 14 передач

Трофеи: дважды чемпион Англии (2007/2008, 2008/2009), победитель ЛЧ-2007/2008 и КЧМ-2008, обладатель Кубка лиги (2008/2009), Суперкубка Англии – 2008.

«Манчестер Сити» — 2009-2013: 148 матчей — 73 гола, 35 передач

Трофеи: чемпион Англии — 2011/2012, обладатель Кубка Англии — 2010/2011 и Суперкубка Англии — 2012.

Карлос Тевес Фото: Getty Images

Тевес оказался в «МЮ» после трудного сезона с «Вест Хэмом» и последующих долгих разбирательств с правами на футболиста. Контрактом владела компания Media Sports Investments (MSI). С ней и был заключён договор аренды на два года в «Юнайтед».

В первый же сезон Тевес выиграл чемпионат и Лигу чемпионов. И вообще аргентинец ярко проявил себя в составе трио с Роналду и Руни. Однако по окончании аренды договориться о полноценном переходе не вышло. И Тевес перебрался в «Сити», который набирал силу. В срыве переговоров Карлос обвинил Алекса Фергюсона и исполнительного директора Дэвида Гилла. «Для меня главное не деньги, а доверие, которого в «Юнайтед» я не получал», — заявил нападающий.

В «Сити» он тоже стал чемпионом, а на праздновании вляпался в скандал. Какой-то болельщик дал Тевесу картонку, стилизованную под крышку гроба, с надписью «Покойся с миром, Ферги» (R.I.P. Fergie). С ней Тевес попал во все объективы. «Это не было жестом неуважения, я просто увлёкся празднованием, — сказал Тевес. — Сэром Алексом Фергюсоном я восхищаюсь как тренером и человеком». Но осадок остался.

Оуэн Харгривз

«Манчестер Юнайтед» — 2007-2011: 39 матчей — 2 гола, 2 передачи

Трофеи: чемпион Англии — 2007/2008, победитель ЛЧ-2007/2008

«Манчестер Сити» — 2011-2012: 4 матча — 1 гол

Один из самых талантливых футболистов, чью карьеру загубили травмы. И один из самых странных переходов между манчестерскими клубами.

Оуэн Харгривз Фото: Getty Images

В «Юнайтед» Оуэн Харгривз перебрался за € 25 млн в статусе звезды «Баварии», но провёл там фактически один сезон. Тот самый сезон-2007/2008 с золотым дублем. После этого начались вечные проблемы с коленями. И если в первом сезоне Харгривз сыграл во всех турнирах 34 матча, то за все последующие — лишь 5 игр. «МЮ» не стал продлевать его контракт, а сэр Алекс подытожил: «Это было тяжёлое решение. Оуэн очень старался набрать форму. Надеемся, что он сумеет продолжить карьеру в другом клубе».

И варианты были, несмотря на сомнительный анамнез. Харгривза приглашали середняки, вроде бы интересовался «Тоттенхэм». Однако футболист выбрал «Сити», подписав однолетний контракт. Со стороны выглядело как желание «МС» пристыдить соседей, поскольку хавбеков было достаточно: взять хотя бы Яя Туре, Найджела де Йонга, Давида Писарро, Гарета Барри.

Получилось в итоге сомнительно: Харгривз провёл лишь 4 матча и постоянно лечился. А в конце сезона завершил карьеру.

Петер Шмейхель

«Манчестер Юнайтед» — 1991-1999: 384 матча — 318 пропущенных голов, 173 матча на ноль

Трофеи: пятикратный чемпион Англии (1992/1993, 1993/1994, 1995/1996, 1996/1997, 1998/1999), победитель ЛЧ-1998/1999, обладатель трёх Кубков Англии (1994, 1996, 1999), Кубка лиги — 1992, Суперкубка Европы — 1991 и четырёх Суперкубков Англии (1993, 1994, 1996, 1997)

«Манчестер Сити» — 2002-2003: 31 матч — 41 пропущенный гол, 9 матчей на ноль

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Есть какая-то ирония в том, что лучшие годы Петера Шмейхеля прошли в «МЮ», а убрал перчатки на дальнюю полку он в «МС».

Петер Шмейхель Фото: Getty Images

Из «Юнайтед» Шмайкс ушёл, потому что устал. После требла-1999 вратарю надоело постоянное давление и напряжение чемпионата Англии. Фергюсон описывал в автобиографии, почему это был удар: «Нельзя легко справиться с уходом Петера Шмейхеля. Он был лучшим вратарём в мире. И вдруг у нас не оказалось его влияния, его личности».

В 36 лет он решил сменить обстановку и отправился в тёплую Португалию. Оказалось, можно уехать из амбициозного клуба, но амбиции из тебя не уедут. В «Спортинге» Шмейхель тоже выиграл чемпионство, прервав трёхлетнее царствование «Порту». Осознав, видимо, что всё-таки не может без этого напряжения, Шмейхель в 2001 году вернулся в Премьер-лигу. Сезон отыграл в «Астон Вилле», а затем вернулся в Манчестер. Тот «Сити» был, конечно, из другой реальности. Без бесконечных денег, игроков мирового уровня и особых амбиций.

Хотя одна задача была — дерби Манчестера. И Шмейхель с ней справился. У него уникальное достижение: за какой бы клуб Манчестера он ни играл — ноль поражений в дерби.

Энди Коул

«Манчестер Юнайтед» — 1995-2001: 275 матчей — 121 гол, 45 передач

Трофеи: пятикратный чемпион Англии (1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99), победитель ЛЧ-1998/99, обладатель двух Кубков Англии (1996, 1999), двух Суперкубков Англии (1996, 1997)

«Манчестер Сити» — 2005-2006: 23 матча — 10 голов, 1 передача

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Энди Коул оказался в «Сити» тоже транзитом, когда его время в «Юнайтед» прошло. К 2001 году его измучили травмы, а Фергюсон начал создание новой команды. Пришёл Руд ван Нистелрой, и место для Коула нашлось только на скамейке.

Энди Коул Фото: Getty Images

Нападающий ушёл в «Блэкберн», где достойно отыграл почти 100 матчей (одного не хватило) и даже выиграл Кубок лиги – 2001/2002. Затем был «Фулхэм», и в 2005 году 34-летний форвард оказался в «МС». Карьера была на финише, но свою десятку Коул забил.

«Манчестер Сити» — 2009-2013: 148 матчей — 73 гола, 35 передач

Трофеи: чемпион Англии – 2011/2012, обладатель Кубка Англии – 2010/2011 и Суперкубка Англии – 2012.

Денис Лоу

«Манчестер Юнайтед» — 1962-1973: 306 матчей — 183 гола, 1 передача

Трофеи: дважды чемпион Англии (1964/65, 1966/67), обладатель КЕЧ-1968, Кубка Англии-1963 и дважды обладатель Суперкубка Англии (1965, 1967)

«Манчестер Сити» — 1960-1961 и 1973-1974: 50 матчей — 25 голов

Трофеи: —«Манчестер Сити» — 2009-2013: 148 матчей — 73 гола, 35 передач

Денис Лоу Фото: Getty Images

Одна из легенд «Манчестер Юнайтед», Денис Лоу был в «Святой Троице» 1960-х. Так фанаты прозвали трио Денис Лоу — Бобби Чарльтон — Джордж Бест. При этом начинал свою большую карьеру нападающий в том числе в «Ман Сити». Оттуда переехал в итальянский «Торино», а затем уже оказался в «МЮ». На тот момент за рекордные для Великобритании £ 115 тыс.!

После 11 лет и громадного количества голов (Лоу в топ-3 клуба), Денис вернулся в «Сити» и стал героем легендарной истории. В последнем туре сезона-1973/1974 игралось дерби Манчестера на «Олд Траффорд». И «МЮ» была необходима победа, чтобы сохранить прописку (да-да, было и такое). «Сити» победил — 1:0, и забил, конечно, Лоу. Причём пяткой, но праздновать не стал. Денис был уверен, что именно его гол отправил «Юнайтед» в дивизион ниже. Формально и ничья не спасла бы красный «Манчестер», но Лоу так переживал, что был заменён. Летом 34-летний футболист завершил карьеру.