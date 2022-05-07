«Спартак» разнёс «Урал» в первом тайме. А потом бросил играть

«Спартак» продолжает веселить результатами. После ничьей и поражения в РПЛ красно-белые в 28-м туре приехали в Екатеринбург. И выдали очередную противоречивую игру.

У «Спартака» в отсутствие дисквалифицированных Георгия Джикии и Самуэля Жиго в центре обороны вышли Никита Чернов, Руслан Литвинов и Максимилиано Кофрие. Из других интересных моментов — Данил Пруцев в центре поля и пара габаритных нападающих в лице Александра Соболева и Шамара Николсона.

Первые 10 минут матча остались без голов, но получились насыщенными. Команды с ходу задали высокий темп игры и обменивались острыми атаками. Вылилась эта перестрелка в гол «Спартака». Подача с углового — прыжок Николсона — 0:1.

На картину игры гол почти не повлиял. «Урал» здорово комбинировал и создавал моменты, но у «Спартака» отлично работали контратаки. Причём если обычно красно-белые нападают с помощью длинных передач от Джикии, то в этот раз они не понадобились. «Спартак» работал внизу, несмотря на наличие целых двух форвардов, способных цепляться за мяч на втором этаже.

На 26-й минуте «Спартак» забил второй гол, и это класс. Мозес развил атаку через центр, выкатил на ход Николсону, Шамар обработал и легко расправился с Ильёй Помазуном. У ямайца уже пять голов в 10 матчах РПЛ — сильно.

После второго гола у «Спартака» продолжило залетать. На 28-й минуте Мозес умудрился обогнать в штрафной Лео Гогличидзе, изначально уступая в позиции, и практически с нулевого угла проткнул мяч в «домик» Помазуну. 0:3.

Для «Урала» три панча от «Спартака» оказались ударом. Команда Игоря Шалимова пришла в себя ближе к перерыву. Незадолго до свистка «Урал» прибегнул к своему секретному оружию, но оно не сработало — удар Эрика Бикфалви через себя оказался неудачным. Арбитр Владимир Москалёв даже не стал добавлять ничего к первому тайму.

Статистика красноречива. В первом тайме «Урал» больше владел мячом (57 процентов), но «Спартак» наказывал. По ударам 13:7 в пользу красно-белых, в створ — 8:0, по явным моментам — 2:0. Разнос.

Виктор Мозес забивает гол Фото: spartak.com

На второй тайм «Урал» вышел заряженным. На 49-й минуте «Спартаку» повезло (мяч попал в штангу), а вот на 55-й — уже нет. Гогличидзе искупился за момент с третьим голом красно-белых и практически повторил трюк Мозеса — попал в «домик» Александру Селихову. 1:3.

За полчаса до конца матча Паоло Ваноли исполнил что-то странное. Тренер «Спартака» снял с игры Николсона, который шёл на хет-трик и явно сильно расстроился из-за замены. Но главное не это — на поле вышел Николай Рассказов. Защитник вместо нападающего.

«Спартак» тут же чуть не пропустил. И в дальнейшем «Урал» продолжил давить, но до гола дело не довёл. К середине тайма хозяева подсели, и Ваноли поспешил этим воспользовался — выпустил Зелимхана Бакаева и Михаила Игнатова, чтобы добавить креатива впереди.

Второй ход Ваноли не сработал. Моментов у «Спартака» не прибавилось, зато «Урал» активизировался и прижал красно-белых к воротам. Москалёв накинул к основному времени пять минут, и гости выстояли.

Статистика второго тайма — огромный контраст на фоне первого, где «Спартак» играл ярко. «Урал» владел мячом 70 (!) процентов времени, нанёс три удара в створ (против нуля). Если от вас попросят краткий пересказ этого матча, можно уложиться в две фразы: «Спартак» разнёс «Урал», а потом бросил играть.

А что с таблицей? «Спартак» поднялся на восьмое место и ждёт результатов конкурентов. «Урал», который ещё недавно казался самой скучной и одной из самых неубедительных команд РПЛ, прервал серию из двух побед и остался в зоне стыков. Но с такой игрой вылета избежать можно легко.