Лучший день «Спартака» в XXI веке! Как клуб стал чемпионом — минута в минуту

💪 Как «Спартак» провёл сезон-2016/2017?

Начиналось всё плохо. Дмитрий Аленичев после первого сезона на посту главного тренера «Спартака» получил второй шанс. В РПЛ красно-белые стартовали как надо (разгромили дома тульский «Арсенал» — 4:0), но умудрились позорно вылететь из квалификации Лиги Европы. Домашнее поражение от никому ранее неизвестного кипрского АИКа оказалось слишком сильным ударом. Аленичев покинул команду, а главным временно стал Массимо Каррера — бывший помощник Антонио Конте, приглашённый для работы с обороной летом 2016-го.



После смены тренера у «Спартака» попёрло. Команда выдала пять побед в шести матчах, а Каррера избавился от приставки и. о. Главное отличие от предыдущих лет — умение стабильно набирать очки в матчах с аутсайдерами и середняками. В 30 турах «Спартак» одержал 22 победы, трижды сыграл вничью и пять раз проиграл (одно из поражений случилось в последнем туре). Был у того состава красно-белых и чемпионский фарт: до сих пор в памяти голы на последних минутах от Глушакова, Промеса и других. Да и с конкурентами «Спартак» играл удачно: две победы над ЦСКА, по одной — над «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром».



В итоге «Спартак» набрал 69 очков. Ближайший преследователь — ЦСКА — взял на семь меньше. Настолько хорошо красно-белые не выступали долгое время до того сезона. Да и после чемпионства похожих результатов не было.