Лучший день «Спартака» в XXI веке! Как клуб стал чемпионом — минута в минуту

Друзья, привет! В РПЛ сегодня проходят матчи очередного тура, но внимания заслуживают и события пятилетней давности. 7 мая 2017-го московский «Спартак» стал чемпионом России. Для красно-белых это был долгожданный титул — предыдущий успех в чемпионате они праздновали в 2001-м, ещё до прихода в клуб Леонида Федуна.
Тот день, что неудивительно, получился очень событийным. Вместе с вами вспоминаем, как это было, в формате онлайн-трансляции — минута в минуту.
📸 «Зенит» и «Терек» играли на огороде
Посмотрите, в каком составе на тот матч вышел «Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Юсупов, Шатов, Жулиано, Данни, Дзюба. А тренировал ту команду Мирча Луческу.
Поле на «Газпром Арене» в тот день было больше похож на огород. Особенно мучились вратари, которым пришлось топтаться в песке и кусках газона. В 19:00 матч как раз начался!
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
✅ «Спартак» стал чемпионом, не выходя на поле
7 мая 2017-го чемпионом стал «Спартак», но особенным тот день сделал «Зенит». В 27-м туре сине-бело-голубые принимали дома «Терек» и должны были отложить празднования Москвы, однако случился сюрприз.
«Спартак» же днём ранее переиграл дома «Томь» и думал о том, как оформить титул в следующем матче — с «Амкаром» в Перми. Не пришлось.
💪 Как «Спартак» провёл сезон-2016/2017?
Начиналось всё плохо. Дмитрий Аленичев после первого сезона на посту главного тренера «Спартака» получил второй шанс. В РПЛ красно-белые стартовали как надо (разгромили дома тульский «Арсенал» — 4:0), но умудрились позорно вылететь из квалификации Лиги Европы. Домашнее поражение от никому ранее неизвестного кипрского АИКа оказалось слишком сильным ударом. Аленичев покинул команду, а главным временно стал Массимо Каррера — бывший помощник Антонио Конте, приглашённый для работы с обороной летом 2016-го.
После смены тренера у «Спартака» попёрло. Команда выдала пять побед в шести матчах, а Каррера избавился от приставки и. о. Главное отличие от предыдущих лет — умение стабильно набирать очки в матчах с аутсайдерами и середняками. В 30 турах «Спартак» одержал 22 победы, трижды сыграл вничью и пять раз проиграл (одно из поражений случилось в последнем туре). Был у того состава красно-белых и чемпионский фарт: до сих пор в памяти голы на последних минутах от Глушакова, Промеса и других. Да и с конкурентами «Спартак» играл удачно: две победы над ЦСКА, по одной — над «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром».
В итоге «Спартак» набрал 69 очков. Ближайший преследователь — ЦСКА — взял на семь меньше. Настолько хорошо красно-белые не выступали долгое время до того сезона. Да и после чемпионства похожих результатов не было.
- 7 мая 2022
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