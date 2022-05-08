«Он человек-невидимка». В элите английского футбола всё же будет клуб бизнесмена из России

«Борнмут» досрочно вышел в АПЛ: клуб вернулся в Премьер-лигу спустя два года после вылета. Его владелец – российский бизнесмен Максим Дёмин: у него есть британское гражданство, отсутствие связи с правительством России и гарантия, что он не окажется в санкционных списках.

Кто такой Максим Дёмин?

В 90-х Дёмин работал в американской аудиторской компании Arthur Andersen, входившей в «большую пятёрку» (сейчас там четыре фирмы – Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG, потому что Arthur Andersen закрылась в 2002-м). Дёмин знал английский и японский, хорошо разбирался в американской системе финансовых отчётностей, а ещё в нефтяной отрасли – так он оказался участником сделки по реструктуризации задолженности (изменение условий погашения кредита) «Татнефти» в 1998-м. Спустя два года его пригласили на должность советника по финансовым вопросам гендиректора татарской нефтяной компании.

Максим Дёмин Фото: Getty Images

В 2005-м Дёмин покинул «Татнефть» и переехал в Лондон. Как он рассказывал в интервью Forbes, его жена хотела, чтобы сын получил образование в Англии. В тот год ему как раз пора было идти в первый класс, поэтому было принято решение о смене прописки. В Англии Дёмин планировал заниматься нефтетрейдингом (оптовой торговлей нефтью и нефтепродуктами) и английской недвижимостью. Он основал компанию Wintel Petrochemicals Limited, которая вышла на рынок нефти и нефтехимической продукции. Фирма сотрудничала в том числе с «Татнефтью» и небольшими компаниями из Татарстана.

В 2006-м году стало известно, что Дёмин владеет 6,1% долей в банке «Зенит», основным акционером которого является «Татнефть». Также бизнесмен вкладывался в «Независимую страховую группу» и банк «Ак Барс» – совместно с партнёрами он приобрёл около 30% акций банка. Дёмин говорил в интервью Forbes, что до кризиса 2008 года вкладываться в финансовый сектор было интересно: «Я жил за рубежом, был пассивным инвестором и полностью полагался на рекомендации Алексея Соколова (основатель банка «Зенит». – Прим. «Чемпионата»), он был экспертом в банковской отрасли».

После 2008-го он распродал свои активы в банках. Средства Дёмин вложил в покупку земли в Англии: бизнесмен за £ 5 млн приобрёл участок в Сандбанксе, элитном районе недалеко от Борнмута. Строительством особняка занималась компания Seven Development, принадлежающая Эдди Митчеллу. Оказалось, что он также был председателем и владельцем 50% акций «Борнмута».

Стадион «Борнмута» Фото: Getty Images

Как Дёмин купил «Борнмут»

В 2008 году «Борнмут» во второй раз за 10 лет переживал сложные времена: в конце 90-х клуб почти исчез, но его спасли фанаты, пожертвовавшие необходимую для выживания сумму. В 2008-м же несколько сотен тысяч фунтов стерлингов вложил один из владельцев, Джефф Мостин. Но «Борнмут» всё равно наказали за финансовую несостоятельность: отняли 17 очков, сослали в четвёртый дивизион и на сезон ограничили в трансферной деятельности. Не вывалиться из профессионального футбола помог тренер Эдди Хау: за один сезон он вывел клуб в третий дивизион, а следом – во второй. Но в январе 2011-го ему пришлось уйти, потому что клуб регулярно задерживал зарплату – Хау перешёл в «Бёрнли».

Митчелл, осознавая масштаб финансовых проблем, обратился за помощью к Дёмину: россиянин по приглашению владельца ходил на матчи и интересовался жизнью клуба, поэтому одолжил £ 400 тыс. на спасение клуба. Без этой помощи «Борнмут» мог бы потерять место в чемпионате из-за неуплаты налогов. Клуб должен был вернуть эту сумму в 2011-м, но из-за финансовых проблем сделать этого так и не смог. Дёмину предложили доплатить ещё £ 450 тыс. и выкупить 50% акций клуба. И бизнесмен согласился: в его владение перешли 44% акций Джеффа Мостина и 6% Стива Слая.



«Я с нетерпением жду начала работы с ним, – сказал тогда Митчелл. – Для нашей команды начинается новая эра, и мы все этому очень рады»

Дёмин говорил в интервью Forbes, что над решением он долго не думал: он всегда любил футбол, болел за «Торпедо», поэтому покупку клуба воспринял как некую игру – что можно сделать, чтобы команда развивалась и была успешна? Бизнесмен сразу обозначил, что он не будет давать интервью, а к его персоне должно быть минимум внимания. Долгое время в английских СМИ не было даже его фотографий, за что его прозвали «человеком-невидимкой». Как рассказывал Мостин BBC Radio Solent, Дёмин – очень закрытый человек: «Но я хочу подчеркнуть тот факт, что существует большая разница между закрытостью и незаинтересованностью. Про него нельзя сказать, что он не испытывает эмоций и может восприниматься как очень холодный, расчётливый бизнесмен. Это очень далеко от Максима».



Вскоре после покупки акций клуба Дёмин пригласил в команду своих знакомых по банку «Зенит» – Алексея Панфёрова и Михаила Пономарёва. Последний был председателем совета директоров компании Energy Consulting, которая долгое время являлась титульным спонсором «Борнмута». Панфёров отвечал за финансы, маркетинг и медицину: в его обязанности входили планирование, привлечение инвесторов и координация медицинского персонала. Кроме того, в совет директоров позже вошли ещё два россиянина – Олег и Игорь Тихтуровы. В 2017 году все они покинули «Борнмут» – сейчас на сайте клуба ни на одной из позиций нет россиянина.

«Борнмут» Фото: Getty Images

2 сентября 2013 года Дёмин приобрел оставшиеся 50% акций клуба у семьи Митчелл, став его полноправным владельцем. Бизнесмен решил менять подход к управлению: он понял, что необходимо перестраивать процессы, иначе футбольный бизнес не будет приносить прибыль. «По контрактам игроков можно было увидеть идеологию клуба — никто не верил, что он будет побеждать, – рассказывал Дёмин Forbes. – Игрокам устанавливали небольшие зарплаты, но обещали её рост и большие бонусы за победы, на которые никто не рассчитывал, безотносительно к вкладу игрока в результат».

Максим Дёмин владелец «Борнмута» «Борнмут» был деревенским клубом. Неамбициозный захолустный клуб, который не ставил перед собой никаких задач. Ни нормального коммерческого отдела, ни финансового отдела, ни нормального ресторана. Всё было на достаточно низком уровне».

Ренессанс «Борнмута»

Дёмин начал с того, что подал заявку на выкуп стадиона «Дин Корт», который в 2005 году заложили за долги, а также инвестировал порядка £ 600 тыс. в инфраструктурные объекты. В зимнее трансферное окно (сезон-2011/2012) клуб потратил £ 1,5 млн, продав при этом игроков на £ 2 млн. Это были огромные суммы: последний трансферный рекорд «Борнмута» был £ 210 тыс. – столько заплатили за Гэвина Пикока в 1989-м.



Трансферный баланс «Борнмута» после прихода Дёмина

Сезон 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 всего Траты £ 1,53 млн £ 1,41 млн £ 3,65 млн £ 4,34 млн £ 49,6 млн £ 36,62 млн £ 30, 87 млн £ 80,19 млн £ 49,42 млн £ 0 Заработок £ 2 млн £ 846 тыс £ 0 £ 3,33 млн £ 585 тыс £ 21,32 млн £0 £ 18,18 млн £ 31,16 млн £ 84,20 млн Баланс + £470 тыс -£ 564 тыс -£ 3,65 млн -£ 1,01 млн -£49,015 млн -£15,3 млн -£30, 87 млн -£62,01 -£18,26 +£ 84,20 млн -£95,9 млн

Дальше Дёмин перешёл на решение проблем на поле: Пол Гроувз, который тренировал «Борнмут», откровенно не тянул – на старте сезона-2012/2013 клуб не проиграл лишь трижды в 11 матчах. Владелец принял решение вернуть Хау и поставить ему довольно амбициозную задачу: выйти в Чемпионшип. Тренер ответил Дёмину, что это безумие. Но всё же смог удовлетворить запрос бизнесмена – по итогам сезона клуб занял первое место. Спустя год команда сделала ещё один рывок наверх – на этот раз в Премьер-лигу.



«Этот состав на 80% играл в третьей лиге, – рассказывал «Известиям» директор клуба Панфёров. – Те же люди сейчас подняли команду в АПЛ. Мы не меняли весь состав под Чемпионшип, дорогие игроки не добывали для нас путёвку в АПЛ. Чтобы вы понимали: у нас больше чем полкоманды в сумме получают меньше нападающего «Рединга» Павла Погребняка. Хотя команда Погребняка чуть не вылетела из турнира, а мы получили повышение в классе. У нас ровная зарплатная ведомость. Но самое главное — объединение вокруг клуба, хорошая аура, хорошие эмоции и выстраивание долгосрочной политики».

Погребняк в «Рединге» Фото: Getty Images

Хау говорил, что ключевую роль в успехе клуба сыграл Дёмин: «Он был движущей силой всех улучшений в клубе. Вы не добьётесь чего-либо только благодаря тяжёлой работе – вам нужны инвестиции». К тому моменту компании бизнесмена одолжили «Борнмуту» £ 17 млн в качестве беспроцентной ссуды и ещё £ 8 млн – на льготных условиях.



Сам Дёмин связывал успех команды с главным тренером и удачей. Россиянин невероятно суеверный: Хау рассказывал, что ему нужно было писать владельцу сообщение перед игрой в определённое время. «Я не скажу вам, что это было за сообщение, но мне приходилось делать некоторые вещи, чтобы следовать его суевериям, – рассказывал Хау. – Он редко смотрит матчи, потому что думает, что приносит клубу неудачи. Дёмин большой болельщик команды, хочет знать обо всём, что происходит. А ещё искренне не хочет нас проклинать».

Максим Дёмин владелец «Борнмута» «Если раньше это была игра, то теперь это серьёзный бизнес. У меня надежда, что мы закрепимся в Премьер-лиге. Это вполне возможно, если мы продолжим работать на общие цели. И если удача будет с нами».

В сезоне-2019/2020 «Борнмут» спустя пять лет в АПЛ вылетел в Чемпионшип. В последнем туре команда обыграла «Эвертон», но подвела «Астон Вилла», которая тоже боролась за выживание: клуб сыграл вничью с «Вэст Хэмом» и на одно очко опередил «Борнмут».

В этом сезоне команда Дёмина досрочно обеспечила себе возвращение в АПЛ. Новую историю сотворил Стив Паркер – он занял должность главного тренера прошлым летом.

Зависимость

Когда Дёмин пришёл в клуб, никто не ждал от него невероятных денежных вливаний по примеру Абрамовича. Совет директоров «Борнмута» не раз подчёркивал, что деньгами никто не разбрасывается – команда живёт по средствам. Но зависимость от владельца быстро стала очевидна: в Премьер-лиге клуб держался исключительно за счёт доходов от трансляций и вливаний бизнесмена. В сезоне-2018/2019 88% прибыли «Борнмута» пришлось на поступления от Премьер-лиги, в сезоне-2019/2020 – 85%. В 2019-м году выручка клуба была самой маленькой среди клубов АПЛ. По большей части это обусловлено тем, что «Борнмут» очень мало зарабатывает на матчах: их общий билетный доход составляет столько же, сколько «Манчестер Юнайтед» зарабатывает за один матч. Просто потому, что стадион «Борнмута» вмещает всего 11 тысяч зрителей.



При этом у клуба нет своей домашней арены – нынешний стадион они арендуют. Планы по строительству стадиона были, но из-за коронавируса их пришлось поставить на стоп.

Стадион «Борнмута» Фото: Getty Images

В течение четырёх сезонов в АПЛ «Борнмут» фиксировал убытки. После вылета сумма выросла почти вдвое: с £ 32,4 млн до £ 60,1 млн. Если посмотреть на финансовые отчёты клуба, то становится очевидно, что у него нет финансовой эффективности, но есть большая зависимость от Дёмина. За всё время бизнесмен вложил в «Борнмут» около £ 160 млн, при этом задолженность перед ним составляет £ 132 млн. Для такого маленького клуба это огромная сумма – и клубу остаётся лишь надеяться, что Дёмину не надоест играть в эту игру.