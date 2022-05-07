ЦСКА не вывозит без Акинфеева. Команда Березуцкого выглядела беспомощно с конкурентом

Многие по привычке недооценивали «Сочи» перед весенней частью сезона. Так уж пошло, что южане традиционно классно проводят осень, а во второй части всё идёт не так здорово. Но этот сезон явно другой. Команда не сообщала о целях занять место в тройке, но почти наверняка там будет. Всего три ничьих и одно поражение в этом году. А теперь ещё вполне солидная победа над ЦСКА – основным конкурентом в борьбе за третье место. Теперь «Сочи» автоматически повысил свой уровень – они претендуют на серебро. Вероятно, всё решится в последнем туре, когда их ждёт матч с «Динамо».

Уже точно можно сказать: в начале весны мы слишком перехвалили ЦСКА. До матча с «Сочи» у команды Василия Березуцкого была только одна победа в пяти матчах. И, несмотря на то что игра проходила в Москве, фаворитами были гости. Они не проигрывали с марта, а на прошлой неделе влепили шесть голов «Рубину». Поэтому настроение явно располагало к продолжению. В минус ЦСКА играло отсутствие Игоря Акинфеева. Капитан получил небольшое повреждение в игре с «Ахматом» и не успел восстановиться. Поэтому место в воротах занял Владислав Тороп – парень, который имеет игровую практику только на первых стадиях Кубка России. Конечно, это был риск. И «Сочи» воспользовался случаем.

Гости забили чуть ли не в первой полноформатной атаке – Жоаозиньо с фланга навесил в центр, мяч пролетел через центральных защитников, и головой здорово сыграл Макарчук. Удар получился сильным и точным, так что у Торопа не было особых шансов. Скорее, предъявлять себе претензии может Марио Фернандес, который упустил игрока.

А дальше матч вошёл в странную фазу: ЦСКА пытался контролировать мяч, но игроки раз за разом ошибались в простых ситуациях. Сочинцы же не особо хотели играть первым номером, но приходилось – они явно смотрелись организованнее и чётко понимали, что делать на поле. Быстрый розыгрыш мяча на чужой половине поля, несколько опасных моментов – хозяева просто не знали, что можно этому противопоставить. И ещё хорошо, что через 10 минут после первого гола в небольшой офсайд забрался Ивелин Попов. Иначе счёт был бы уже 2:0.

Только к 30-й минуте у ЦСКА возник первый хотя бы относительно опасный момент. Гбамен скинул мяч на дальнюю штангу, где замыкать мог Фернандес, но он не успел. Потом ещё пару чересчур уж простых навесов. Команда ушла на перерыв со слишком грустной статистикой – ноль ударов в створ ворот против трёх у соперника.

Во втором тайме единственное, что удавалось ЦСКА – больше владеть мячом. В остальном картина игры не изменилась. Игроки «Сочи» уверенно оборонялись, не позволяя создавать панику в собственной штрафной. Да, стало меньше выходов в атаку, но это никого не смущало. Словно они изначально планировали выиграть именно 1:0. И задумка без особых проблем реализовывалась. Березуцкий пытался взвинтить темп заменами, но соперник всё держал под абсолютным контролем. Единственное достижение второго тайма – один удар в створ ворот. На большее сил у армейцев не хватило.

В концовке было и достижение и со знаком минус – Ильзат Ахметов ошибся в передаче, чем воспользовался Заика. Игрок прокинул мяч и мог выбегать один на один. Ахметов сфолил, и судья справедливо показал ему красную карточку.

«Сочи» подтвердил репутацию очень сложного соперника для ЦСКА. За три сезона москвичи набрали только 5 очков в матчах с ними. А после этого ещё и вылетели из борьбы за тройку. За два тура до конца отрыв составляет уже 5 очков.