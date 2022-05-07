Роналду нервно смеялся, глядя на позор «Юнайтед». Это фото — символ бездарного сезона

Кошмарный сезон «МЮ» все никак не завершится, хотя об этом, кажется, больше всего мечтают сами футболисты. Настолько, что разваливаются в игре с середняком — «Брайтоном». Первый гол команда Ральфа Рангника пропустила уже на 15-й минуте первого тайма. Не получалось ничего от слова «ноль». Ноль — ударов в створ, например.
Однако настоящий цирк оборона «Юнайтед» устроила во втором тайме. Рангник сделал две замены (Фред и Кавани вышли вместо Матича и Эланги) и перевернул игру. За 15 минут «Брайтон» забил трижды. Хотя мог уложить и ещё пару голов. При этом все игроки хозяев, забившие в ворота де Хеа, впервые отличились в этом сезоне!
Символом того, насколько всё у «Юнайтед» плохо, стал Криштиану Роналду. После гола Паскаля Гросса камера показала показала португальца, который нервно смеялся над происходящим. Затем у надежды «МЮ» осталась лишь грустная улыбка.
А что сам Роналду против «Брайтона»? Португалец отыграл весь матч на уровне (слабом уровне) остальных. Нанёс 4 удара, выиграл 1 единоборство, точность передач — 69%.
В общем, смеяться сегодня могут только игроки «Брайтона». На трёх голах они не остановились и довершили разгром четвёртым. Теперь «МЮ» может пролететь даже мимо Лиги Европы.
- 7 мая 2022
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