Кто продолжает набирать очки, а по кому уход иностранцев ударил сильнее всего? Кажется, Карпину иностранцы вовсе не нужны!

«Краснодар» стал лучше без легионеров? В РПЛ есть клуб, который без них играет ещё круче!

В начале апреля закрылось трансферное окно для иностранных футболистов РПЛ. ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты и подписать временный договор с клубами из других чемпионатов. Наибольшие кадровые потери понесли «Краснодар», «Ростов» и «Рубин». Разбираемся, как играют эти клубы после массового отъезда легионеров.

«Ростов»

Кто из легионеров покинул команду: Деннис Хаджикадунич (приостановил контракт, ушёл в аренду в «Мальмё»), Армин Гигович (приостановил контракт, ушёл в аренду в «Хельсингборг»), Понтус Альмквист (приостановил контракт, ушёл в аренду), Кэнто Хасимото (приостановил контракт, ушёл в аренду в «Виссел Кобе»), Магнус Кнудсен (приостановил контракт, ушёл в аренду в «Лиллестрем»), Бартоломеу Баштуш (приостановил контракт).

Кто остался: Али Соу.

«Ростов» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

7 марта ростовчане потерпели поражение в матче 20-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1) и задействовали в той игре пятерых легионеров. Хасимото, Гигович, Альмквист и Соу вышли в стартовом составе, а Кнудсен появился на поле по ходу матча. Через неделю в Казани число легионеров «Ростова» сократилось в пять раз — в команде на тот момент остался только Соу. Этот момент совпал с возвращением в клуб главного тренера Валерия Карпина. После отъезда почти всех иностранных игроков «Ростов» провёл в РПЛ восемь матчей.

· ✔ «Рубин» — «Ростов» — 1:2

· 🤝 «Динамо» — «Ростов» — 1:1

· ❌ «Ростов» — «Нижний Новгород» — 1:2

· ✔ «Ростов» — «Крылья Советов» — 1:0

· ✔ «Ростов» — «Локомотив» — 4:1

· ✔ «Арсенал» — «Ростов» — 1:2

· ✔ «Ростов» — «Спартак» — 3:2

· ❌ «Краснодар» — «Ростов» — 2:1

Итог: пять побед, одна ничья, два поражения. Таким образом, «Ростов» набрал 16 очков из 24 возможных (67%). Это значительно более высокий показатель, нежели в матчах с легионерами (18 очков из 57 — 32%). Благодаря такому выступлению в весенней части чемпионата ростовчане совершили скачок с 14-го на 9-е место в таблице. Команда Карпина оторвалась от зоны стыковых матчей на пять очков, а до финиша турнира осталось всего три тура. При таком раскладе можно рассчитывать на сохранение места в элитном дивизионе.

«Краснодар»

Кто из легионеров покинул команду: Виктор Классон (расторг контракт), Реми Кабелла (расторг контракт), Гжегож Крыховяк (приостановил контракт, ушёл в аренду в АЕК), Вандерсон (приостановил контракт, ушёл в аренду во «Фламенго»), Хуниор Алонсо (приостановил контракт, ушёл в аренду в «Атлетико Минейро»), Кайо (приостановил контракт), Кристиан Рамирес (приостановил контракт), Джон Кордоба (приостановил контракт), Эрик Ботхейм (приостановил контракт).

Кто остался: Джонатан Окоронкво, Олакунле Олусегун, Дэвид Ндука.

«Краснодар» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Быки» понесли колоссальные потери — ещё в марте приостановили контракты со всеми ведущими легионерами. Впоследствии клуб поднял в основную команду несколько африканцев из «Краснодара-2». В весенней части чемпионата «быки» отыграли девять матчей и обходились уже без своих сильнейших футболистов из-за рубежа.

· ✔«Краснодар» — «Урал» — 2:1

· ✔«Спартак» — «Краснодар» — 1:2

· 🤝 «Уфа» — «Краснодар» — 1:1

· ❌«Краснодар» — «Динамо» — 0:1

· ✔«Рубин» — «Краснодар» — 0:1

· ❌«Крылья Советов» — «Краснодар» — 2:0

· ❌«Краснодар» — «Зенит» — 1:3

· ✔«Краснодар» — «Ростов» — 2:1

· ✔«Краснодар» — «Локомотив» — 1:0

Итог: пять побед, одна ничья и три поражения. «Краснодар» на этом отрезке набрал 16 очков из 27 возможных (59%). Примерно в таком же графике клуб с юга России выступал в первой части сезона, когда в его составе были легионеры (29 очков из 54 возможных — 58%). «Краснодар» уходил на зимний перерыв, занимая пятое место в таблице, сейчас клуб располагается на той же самой строчке. Правда, в декабре отрыв от шестого места составлял одно очко, а теперь — четыре.

«Рубин»

Кто из легионеров ушёл из клуба: Хвича Кварахцелия (расторг контракт, ушел в «Динамо» Батуми), Филип Уремович (приостановил контракт, ушёл в аренду в «Шеффилд Юнайтед»), Сеад Хакшабанович (приостановил контракт, ушел в аренду «Юргорден»), Хван Ин Бём (приостановил контракт, ушёл в аренду в «Сеул»), Андерс Дрейер (приостановил контракт, ушёл в аренду в «Мидтьюлланн»), Силвие Бегич (приостановил контракт).

Кто остался: Монтассар Тальби, Оливер Абильгор.

Леонид Слуцкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Казанцы остались всего с двумя легионерами в составе после мартовской паузы на матчи сборных. С того момента «Рубин» провёл в РПЛ пять матчей и одержал всего одну победу.

· ❌«Рубин» — «Химки» — 2:3

· ❌«Рубин» — «Краснодар» — 0:1

· 🤝 «Спартак» — «Рубин» — 1:1

· ✔«Рубин» — «Арсенал» — 1:0

· ❌«Рубин» — «Сочи» — 0:6

Добавьте к этому бесславный вылет из Кубка России (проиграли в четвертьфинале «Енисею»), и получается довольно грустная картина. «Рубин» набрал всего 4 очка из 15 возможных в РПЛ (27%), и это ужасный результат, особенно в сравнении с показателями «Ростова» и «Краснодара». На зимний перерыв казанский клуб уходил на 10-м месте, а сейчас располагается на 13-й строчке, то есть в зоне стыковых матчей. На фоне этого многие эксперты уже призывают Леонида Слуцкого освободить свой пост. С легионерами казанцы набрали 25 очков из 66 возможных (38%). Исходя из цифр, можно сделать вывод, что массовый отъезд легионеров крайне негативно сказался на «Рубине». В отличие от «Ростова» и «Краснодара», у казанского клуба наблюдается отрицательная динамика.