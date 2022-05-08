Новая схема «Спартака» — путь к большим победам? Не всё так очевидно

В первом тайме против «Урала» «Спартак» показал потрясающий футбол — лучший за весну. Но к схеме всё равно много вопросов.

Футбол «Спартака» в первом тайме матча в Екатеринбурге оставил очень сильные впечатления. Возможно, это была лучшая игра команды Паоло Ваноли за всю весну. В ней не было никакого навала и сумбура, шли осмысленные розыгрыши, мяч стабильно доставлялся в опасные зоны. Как итог – красно-белые забили три мяча (пусть один и со стандарта), и казалось, что если захотят и продолжат в том же духе, то запросто накидают «Уралу» ещё столько же.

Многие связали качественную игру «Спартака» с новой схемой. Тренерский штаб остался настолько доволен вторым таймом матча с «Крыльями Советов», в котором команда перешла на 4-4-2 с двумя фактурными форвардами, что на этот раз решился попробовать такую же структуру с первых минут. Ваноли не смутили даже кадровые потери – выбыли одновременно центральные защитники Джикия и Жиго, а также опорный полузащитник Мартинс.

Особенности игровой модели 4-4-2 у «Спартака»

Ваноли выставил уникальную линию обороны, смотреть на которую на бумаге многим было попросту страшно: Чернов и Кофрие в центре, Литвинов в роли левого защитника, Хлусевич – правого. В средней линии и в атаке всё было более логично: Пруцев и Зобнин – пара опорников, Мозес и Промес – по флангам, Николсон и Соболев впереди.



Но даже при всей внешней уязвимости формации, при её явном перекосе в атаку и дисбалансе, «Спартак» до перерыва оказался жутко хорош. Приведём ключевые характеристики его игры.

Прослеживалась ставка на осмысленный выход из обороны. Удары «от ворот» либо разыгрывались, либо выбивались в раскрытом командном виде (то есть зряче на форвардов под сброс). Доля длинных передач в первом тайме составила всего 5% (супер!), общая точность – 82% (выше среднего).

Повышению комбинационной составляющей способствовали отсутствие Мартинса в середине (Пруцев в такой игре выглядит сильнее люксембуржца) и дисквалификация Джикии. Георгий – один из «лидеров» «Спартака» по выносам вперёд при первом же признаке давления. Чернов и даже Кофрие играли спокойнее.

Левый защитник Литвинов был минимально задействован в атакующих действиях. Он отвечал за баланс, поддерживал атаки из глубины, а в обороне пытался контролировать Железнова. Почему Ваноли не поставил Классена? Уровень Леона всё ещё непонятен, на приличную игру с ЦСКА пришлась слабая с «Ростовом». К тому же тренерский штаб наверняка держал в уме переход на схему с тремя центральными защитниками по ходу матча. С Литвиновым на поле его можно было совершить даже без замен.

«Спартак» ушёл от широкой фланговой игры. Новая схема подразумевала более короткие связи, футболисты находились ближе друг к другу. Поэтому и доля длинных передач оказалась ниже.

Промес и (особенно!) Мозес стали важнейшими фигурами для вывода мяча через середину. Они смещались к центру, создавали там численное преимущество, вытягивали опорников. А учитывая, что «Урал» пробовал прессинговать даже один в один, тогда как центральные защитники были скованы двумя форвардами, которые мало опускались в глубину (чтобы не приводить никого за собой), центр поля вскрывался стабильно. Мозес разгонял атаки через него в первом тайме минимум четыре раза, совершил семь успешных обводок (все – в районе центральной оси поля), нанёс пять ударов.

Второй гол — идеальная демонстрация сменившихся атакующих акцентов «Спартака». Там после разворота Мозеса в центре середина вообще не страховалась.

Промес тоже пытался открываться в центре между линиями, но делал это не так системно. Часто он держал ширину и компенсировал низкую позицию Литвинова.



Итог – выяснилось, что «Спартак» умеет не только грузить мяч на форвардов и бороться за подбор. Короткие и средние передачи, развороты Мозеса в середине, взаимодействие пары форвардов – всё это дало отличный результат. В первом тайме «Спартак» набил 12 ударов (8 в створ). «Урал» никак не мог разобраться со схемой и попросту поплыл.

Во втором тайме проявились слабости. Проблемы были очень болезненные

На самом деле слабости стали заметны ещё до перерыва, просто свои моменты «Урал» не реализовывал, а счёт 0:3 позволял закрывать глаза на погрешности.



«Спартак» пытался прессинговать вверху по структуре 4-4-2, где один форвард выдвигался на защитника, а другой заужал позицию по опорнику. Первое время структура прессинга работала отлично, «Урал» терялся и допускал ошибки. Или просто сбивался на выносы.

Но когда интенсивность прессинга снизилась, а соперник всё же стал выводить мяч вперёд, вылезли проблемы обороны в низком блоке. Схема 4-4-2 по умолчанию уязвима на флангах – нет контроля ширины поля при разворотах, крайне важна игра в обороне от фланговых полузащитников. Если они не будут успевать, крайние защитники вынуждены играть против двух соперников и без подстраховки.



В случае со «Спартаком» уязвимость приобрела слишком большой масштаб:

Мозес и Промес так себе работают на возврат, задерживаются в атаке, теряют концентрацию. А иногда просто ленятся и откровенно забивают на оборонительные функции;

Литвинов и Хлусевич – не чистые фланговые защитники. Тому же Хлусевичу не хватает оборонительных навыков, он склонен слишком резко выбрасываться и покидать зону, теряет позицию;

Пруцев недостаточно взрывной и цепкий для качественной работы на подстраховке.

Например, ещё в первом тайме «Урал» создал такой момент. «Спартаку» не удалось оказать реальное давление в зоне своего правого фланга, соперник вывел мяч – и получил отличную возможность для разворота. Литвинов сопровождал Железнова, лишь в последний момент заметил рывок правого защитника Егорычева за спину. Промес уснул, он не участвовал в эпизоде.

Прошёл заброс, а потом – скидка на второй темп. Где также не хватило Промеса или хотя бы Зобнина. «Урал» должен был забивать. А счёт был всего-то 2:0 в пользу красно-белых.

Во втором тайме «Урал» всё-таки забил – и, само собой, гол пришёл именно с фланга. Прошла передача на фланг из середины. «Спартак» не успел перестроиться, Мозес не стал возвращаться, остался в центральном круге.

Левый защитник Гогличидзе включился в атаку, на фланге образовалась ситуация «2 в 1». Бикфалви сделал рывок по направлению к створу. Пруцев абсолютно правильно на него не среагировал — он готовился помогать Хлусевичу. Сразу должно было произойти распределение ролей: Пруцев страхует смещение к центру, Хлусевич доигрывает по вбеганию к лицевой, это было бы рационально.



Первоначальное положение тела Хлусевича позволяло среагировать на вбегание Гогличидзе — он находился «полубоком», мог по факту передачи ускориться и остаться в игре.

Но затем Хлусевич вдруг развернул тело. В таком положении он мог разве что страховать середину. Разворачиваться и реагировать на забегание левого защитника уже невозможно. Правый защитник сам себя выключил из эпизода.

Пруцев не должен был страховать это направление, он никак не успевал, готовился закрывать центр. Рывка ему в итоге не хватило, позиция была изначально проигрышной.

«Урал» начал уже отчётливо давить на проблемные зоны, поэтому Ваноли перестроился на схему с пятью защитниками всё же вовремя. Пусть кому-то это и показалось трусостью. Иначе матч мог закончиться совсем печально.

Выводы

Теперь у Ваноли дилемма – по какой схеме играть против «Енисея» в Кубке России? С одной стороны, есть мощнейшая атака в первом тайме, очень приятные короткие взаимодействия, классная работа Мозеса в середине. С другой – оборонительная конструкция треснула сразу же, как упала интенсивность прессинга, второй тайм налил огромную порцию скептицизма.



Возможно, возвращение Джикии и Жиго в центр, а также Мартинса в опорную зону добавят баланса – и с ними даже при 4-4-2 «Спартак» будет испытывать меньше проблем. Хотя фланговые вопросы никуда не денутся. У красно-белых изначально не было чистого правого защитника, да и левого после отъезда Айртона не осталось.



Поэтому, думаю, Ваноли всё же не станет рисковать в таком важном для него матче и сыграет попроще.