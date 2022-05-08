«Барселоне» отвесили звонкую пощёчину. Справедливо ли досталось легендарному клубу?

«Барселона» получила право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне после победы над «Бетисом» (2:1) в 35-м туре Ла Лиги. У команды Хави 69 очков после 35 матчей и второе место за три тура до конца сезона. На третьей позиции идёт «Севилья» с 64 очками за 34 матча, на четвёртом – «Атлетико» с 61 баллом за 34 игры, «Бетис» — пятый с 58 очками после 35 туров и даже теоретически не догонит каталонцев.

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Второе место – не тот результат, которым может довольствоваться «Барселона». Особенно с учётом двузначного отставания от «Реала», который оформил чемпионство уже в 34-м туре. Каталонцы завершили третий сезон подряд без чемпионского титула в Ла Лиге. Это одна из худших серий «блауграна» в XXI веке. В последний раз подобная «засуха» случалась очень давно — в период с 2000-го по 2004 год. После этого «Барса» не отдавала победу в Ла Лиге более чем на два сезона до этого года.

По ходу нынешнего сезона в «Барселоне» сменился главный тренер. 28 октября клуб расстался с Рональдом Куманом, через неделю назначив на его место Хави Эрнандеса. Новый рулевой не смог исправить положение в Лиге чемпионов – «Барса» финишировала третьей в группе после «Баварии» и «Бенфики».

В чемпионате дела тоже не наладились. «Барселона» иногда выдавала яркие выступления (гостевой разгром «Реала» со счётом 4:0 — самый запоминающийся момент сезона), но в целом всё было очень блекло. Вылет в четвертьфинале Лиги Европы от «Айнтрахта» удивил, однако не стал какой-то суперсенсацией.

Хави проводит стартовый отрезок в «Барселоне» хуже, чем Куман. За 34 игры «Барса» под руководством Хави одержала 19 побед, 8 раз сыграла вничью и 7 раз проиграла. С Куманом на этой же дистанции баланс был лучше +22=5-7. Да, обстоятельства разные. Куман приходил в команду с Лионелем Месси. Хави возглавил проблемную «Барсу» без Лео на старте сезона, имея за плечами лишь пару лет опыта в чемпионате Катара.

Однако факт остаётся фактом – резкого прогресса при Хави не наблюдалось. Недавно Куман дал резонансное интервью ESPN. Бывший тренер отвесил «Барселоне» звонкую пощёчину, указав на все проблемные моменты.

«Реальность, в которой находится «Барса», стоит принять. Нужно время, чтобы вернуться. Необходимо мыслить в долгосрочной перспективе и дать Хави ощущение уверенности. Лапорта поддерживает Хави. У меня не было максимальной поддержки со стороны президента, и я лишь надеюсь, что он извлёк урок и сможет поддержать Хави. Это легенда клуба, отличный тренер и прекрасный человек.

Раньше я молчал о состоянии дел в «Барселоне» из уважения к клубу. Не очень хорошо, что Хави приходится говорить о таких вещах, хотя мы, тренеры, понимаем, что существует риск, когда что-то идёт не так. Мне не нравилось, что Жоан Лапорта постоянно говорил о сомнениях касательно моего будущего. Внутри клуба стоит говорить обо всём чётко, но на публике тренера стоит защищать.

Нельзя винить тренера за то, что «Барселона» потеряла свою ДНК. Со мной клуб взял Кубок и играл в отличный футбол. Всё всегда зависит от подбора игроков, а сейчас «Барса» не может подписывать лучших в мире. Клуб сильно отстаёт от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Все мы видели их матчи. Очевидно, что сейчас они гораздо сильнее. Когда я уходил, мы отставали на восемь очков. Сейчас отрыв вырос почти в два раза.

Я могу написать книгу про этот год и четыре месяца. С нами случилось многое: коронавирус, какое-то время у клуба не было президента, мы не могли подписывать игроков, потом остались без Месси, а в последний день трансферного окна ушёл Антуан Гризманн. Меня очень критиковали за трансфер Люка де Йонга, но благодаря его голам «Барса» взяла 5-6 очков. У меня нет ощущения, что я провалился. Наоборот. Мы провалились в матче с «Гранадой» и с этого момента не могли рассчитывать на победу в Ла Лиге. Но мы взяли Кубок. Если ты берёшь трофей, то это уже не провал.

Сейчас «Барса» в той же ситуации, что и при мне. И это значит, что смена тренера не всегда ведёт к прогрессу. Не очень правильно делать легкие и простые сравнения. Конечно, в каких-то аспектах «Барса» стала лучше, потому что они подписали трёх форвардов, но когда я ушёл, мы отставали на 8 очков, а сейчас отставание уже 15 баллов. Это не вина Хави. Такова сейчас ситуация в «Барсе». Не зря же они проигрывают дома», – сказал Куман.

Хави Фото: Fran Santiago/Getty Images

Справедливо ли досталось легендарному клубу? Отчасти Куман прав. Особенно по поводу «утраты ДНК». При этом голландец достаточно деликатно высказался о Хави. Это справедливо. Начинающий тренер должен провести полноценное межсезонье с командой, получить возможность поработать на трансферном рынке и укомплектовать состав под своё видение. Возможно, уже в следующем сезоне все снова увидят «Барселону», элитный статус которой никто не посмеет оспорить.