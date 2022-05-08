Судьи вмешиваются в борьбу за выживание? Необъяснимое решение арбитра в матче РПЛ

«Арсенал» не побеждает в 2022 году. До сегодняшнего дня туляки проиграли шесть матчей в чемпионате и трижды сыграли вничью. За три тура до конца сезона команда Миодрага Божовича шла на последнем месте, а в соперниках у неё оставались «Краснодар», «Уфа» и «Урал».

«Арсенал» испытывает большие трудности с составом, что сказывается на игре. Например, к матчу с «Краснодаром» тульский клуб подошёл без Уроша Радаковича и Горана Чаушича, а Джордже Деспотович, к которому есть вопросы по самоотдаче, остался в запасе.

Казалось, удача наконец повернулась лицом к «Арсеналу»: на 19-й минуте Сергей Ткачёв выполнил отличную подачу с углового, и мяч от головы Кингза Кангва влетел в ворота – 1:0. Большое событие для «Арсенала», который всего во второй раз в 2022 году повёл в счёте. Для замбийца это пятый мяч в карьере за тульский клуб.

Но после этого для «Арсенала» могло случиться ужасное – раннее удаление. На 21-й минуте Максим Кайнов грубо сыграл в подкате против Ираклия Манелова. Главный судья матча Сергей Иванов продолжил игру, а когда нападающему «Краснодара» всё-таки потребовалась помощь, остановил встречу. Затем отправился смотреть повтор эпизода после подсказки Сергея Карасёва.

Решение Иванова не показать игроку «Арсенала» красную карточку удивило многих, в том числе арбитра Игоря Федотова, который специально для «Чемпионата» разобрал спорный эпизод:

– Арбитр должен был показать красную карточку Кайнову. Карасёв правильно поступил, позвав Иванова посмотреть на VAR. Игрок «Арсенала» после касания мяча имел возможность согнуть ногу. Кайнов же её выпрямил: прямая нога, шипы. Были все основания для показа прямой красной карточки.

Удаление в середине первого тайма снизило бы шансы «Арсенала» на победу или даже ничью. Арбитр Иванов пожалел туляков, борющихся за выживание, и не показал прямую красную карточку. Его решение кажется странным, ведь работавший на VAR Карасёв, скорее всего, придерживался другого мнения, поэтому и пригласил коллегу посмотреть эпизод. «Арсенал» точно должен быть благодарен Иванову.

Фото: arsenaltula.ru

Впрочем, во втором тайме главный судья всё-таки наказал «Арсенал». Артём Сокол сбил в своей штрафной Эдуарда Сперцяна, и был назначен 11-метровый. Это решение Иванов также принял после видеопросмотра, а его вердикт вошёл в историю – «Краснодар» установил рекорд по количеству пенальти за сезон (13). Сперцян не реализовал 11-метровый с первого раза, но Иванов увидел при помощи повтора, что вратарь «Арсенала» Михаил Левашов покинул лицевую линию, и попросил перебить. Вторая попытка Эдуарду удалась – 1:1.

В конце матча Иванов показал жёлтую карточку Егору Сорокину за срыв перспективной атаки, а потом, посмотрев эпизод, изменил решение — удалил защитника. Это был фол последней надежды.

Последние минуты прошли в интенсивной борьбе, но ни одна из команд не смогла взять три очка. «Арсенал» благодаря ничьей с «Краснодаром» не отпускает «Уфу» и сохраняет шансы избежать прямого вылета в ФНЛ. Что касается «быков», то они упустили отличную возможность обойти в таблице ЦСКА. А судья Иванов, похоже, установил личный рекорд по использованию VAR в одном матче (четыре раза).