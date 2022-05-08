Какой тайм Миранчука! Полузащитник приблизил вылет Слуцкого?

Антона Миранчука можно смело назвать героем встречи «Локомотива» с «Рубином». Полузащитник сборной России впервые в этом сезоне РПЛ провёл на поле целый тайм и за эти 45 минут сделал четыре передачи под удар – больше, чем любой другой игрок за целый матч. Но главное, Миранчук реализовал в концовке пенальти, который принёс победу железнодорожникам.

В этом сезоне Миранчук из-за травмы сухожилия и долгого восстановления пропустил 239 дней. Матч с «Рубином» стал для Антона лишь седьмым в чемпионате, а гол – первым. До этого на счету полузащитника была только голевая передача, сделанная ещё в игре первого тура с «Арсеналом». Невероятное совпадение: в последний раз Миранчук забивал за «Локо» в декабре 2020-го тому же «Рубину», и тоже с 11-метрового. Тогда был сбит Владислав Игнатьев, а теперь Игнатьев, уже в футболке «Рубина», снова помог отличиться Антону. Невольно, конечно.

Сам по себе матч «Локомотива» с «Рубином», пожалуй, не стоит того, чтобы посвятить ему и тысячу знаков текста. Для понимания содержания игры достаточно узнать, что удар Миранчука с «точки» на 87-й минуте был первым, нанесённым командами в створ ворот. Железнодорожники могли получить пенальти ещё до перерыва после попадания мяча в руку Георгия Зотова, а казанцы в начале второго тайма забили из миллиметрового офсайда (даже повтор с линиями не убедил, что Александр Ломовицкий залез в положение вне игры). В концовке Игнатьев, блокируя удар из-за штрафной, чуть-чуть отставил руку, в которую и попал мяч.

Игнатьеву вдвойне не повезло в матче со своей бывшей командой. В компенсированное время, когда юный голкипер Даниил Худяков ошибся на выходе, полузащитник мог сравнять счёт. Но пробил в закрывавшего створ ворот Наира Тикнизяна, а потом и на добивании не преуспел. «Рубин» проиграл и отправился в зону стыков. Впереди у команды Леонида Слуцкого встречи с конкурентами – «Уралом» (в гостях) и «Уфой» (дома).

Миранчук же, кажется, готов помочь «Локо» в качестве игрока основы в последних матчах с «Динамо» и «Крыльями Советов». Антон шаг за шагом возвращается на тот уровень, благодаря которому заработал место в сборной России. Кстати, матч с «Рубином» стал в этом смысле особенным не только для него: Станислав Магкеев сыграл в основе впервые с сентября.