У РПЛ будет новый президент. Почему уходит Хачатурянц

Ашот Хачатурянц покинет пост президента РПЛ по окончании сезона – по информации инсайдера «Чемпионата» Андрея Панкова, он не видит будущего на этой должности. А ведь ещё полгода назад Хачатурянц говорил совсем иначе: обещал провести реформы и превратить лигу в бизнес.
«Я люблю футбол, – объяснял он, почему пошёл на выборы. – Но главное — я уверен, что могу сделать наш футбол привлекательнее. Хочу превратить его в развлечение для людей и бизнес, чтобы сюда пришли большие деньги. Бизнес любит понятную среду, а для этого нужны реформы».
Успел ли он сделать хоть что-то из задуманного, прежде чем российский футбол оказался изолированным от мира?
Давайте пройдёмся по каждому месяцу.
Ноябрь
22 ноября Хачатурянц официально заступил на должность и дал первую пресс-конференцию, в ходе которой много говорил о проблемах и способах их решения.
- Презентовал концепцию стратегического развития. Её главная цель – «становление РПЛ как конкурентоспособной лиги, дающей толчок к успешному выступлению клубов и сборной в международных турнирах и привлекающей внимание как зрителей и потенциальных партнёров, так и зарубежных футболистов». Среди направлений – поддержка клубов в кризисных условиях.
На дальнейшую разработку и утверждение концепции отводилось четыре месяца.
- Обещал, что изменится структура управления лигой – появится должность «проектного менеджера», который будет отвечать перед ним за реализацию проектов.
- Обещал бороться за увеличение охвата и за зрелищность.
- Говорил, что попросит клубы получить 17-й голос при принятии решений.
- Утверждал, что лимит пора менять.
- Рассказывал, что работа с фанатами в приоритете, поэтому обещал встретиться с фанатами, когда окончательно решится вопрос по Fan ID. История с паспортом болельщика, утверждал Хачатурянц, «возникла не от хорошей жизни».
- Говорил, что хочет привлечь иностранных инвесторов.
26 ноября Хачатурянц был на «Коммент.Шоу», где рассказал об идеальной модели РПЛ: «18 команд, из которых первая восьмёрка боролась бы за чемпионство — или хотя бы за выход в еврокубки. При этом чтобы в еврокубки у нас выходило большее количество команд».
29 ноября болельщиков ЦСКА массово задержали после матча с «Зенитом». Хачатурянц на следующий день заявил, что на стадион была совершена «спланированная хакерская атака, отключившая камеры».
Декабрь
Ничего не говорил.
Январь
Снова ничего.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Февраль
Очень много говорил про Fan ID: закон принят, надо его исполнять, пусть и вопросов даже у лиги к нему много.
И добавлял, что со своей стороны сделал всё, что мог: «Вы не знаете, какую работу вела РПЛ. Мы принимали активное участие в переговорах по окончательному виду закона, готовности стадионов и так далее. Но после определённых событий процесс был прерван, круглый стол отменили, а закон был принят в трёх чтениях. Обсуждать сейчас, что мы что-то не доделали, не хочу. Я как президент РПЛ сделал всё, что мог. К себе у меня вопросов нет».
Март
Месяц выдался насыщенным: Хачатурянц рассказал, что клубы хотят ввести мораторий на вылет, рассуждал о «другой реальности» в условиях санкций и сообщал о желании лиги вернуть пиво на стадионы.
22 марта Хачатурянца спросили о мотивации продолжать работать в РПЛ в нынешней ситуации. Он, тяжело вздохнув, ответил: «Не могу бросить клубы в текущей ситуации». Следом он сообщил, что клубы дали ему право голоса, потому что «надеются на него», а он «хочет пройти с ними этот период». «Мотивация уменьшилась, – в итоге признался он. – 80% концепции, которая готовилась, стали неактуальны, будет обновлённая концепция, когда всё закончится».
Апрель
Много говорил про судей. Например, комментировал решение судейского комитета об отстранении трёх арбитров до конца сезона, а ещё оценивал работу Алексея Матюнина в матче «Химки» — «Крылья Советов» (назвал её безобразной). Арбитр написал на президента РПЛ жалобу в комитет по этике.
Май
Собрался уходить из РПЛ. Источники «Чемпионата» сообщают, что он сосредоточится на судействе и продолжит реформы там.
Итоги
Концепция – ❌
17-й голос – ✅
Лимит – ✅
Fan ID – ✅
Иностранные инвесторы – ❌
18 команд – ❌
Не бросить клубы в нынешней ситуации – ❌
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