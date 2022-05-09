Уникальный для России футбольный проект разваливается. Что происходит в «Чертаново»

Бывший директор под следствием, а клуб близок к вылету из ФНЛ-2. Всё так плохо?

«Крылья Советов» мощно отметили 80-летний юбилей клуба, разгромив «Динамо» со счётом 5:2. Поразило, насколько уверенно самарцы наращивали преимущество и как свежо они доминировали после каждого нового гола.

Причём это восхищение идёт за командой Игоря Осинькина с начала сезона: дебютного конкретно для этой недавно собранной команды в РПЛ. Как результат – уверенное седьмое место недалеко от зоны еврокубков сразу же после года в ФНЛ, даже несмотря на продажу лидеров в каждой из линий (защитника Чернова, полузащитника Пруцева и нападающего Сергеева).

Важным фактором успеха Самары стало то, что команда, частично собранная из воспитанников «Чертаново», уже была сыграна и развивалась под руководством Игоря Осинькина ещё в Москве. Многие удачные комбинации «Крыльев» в этом сезоне можно назвать «чертановскими», а все пять голов в ворота «Динамо» забили экс-футболисты как раз «Чертаново».

Автор дубля Максим Глушенков играл в «Чертаново» два года, после чего перешёл в «Спартак»;

Владислав Сарвели стал в команде тем самым узнаваемым «итальянцем», про которого болельщики пели на мотив кричалки про Массимо Карреру;

Сергей Пиняев разрывал в «Чертаново» в каждом из возрастов, ездил оттуда на стажировку в «Манчестер Юнайтед» и в 15 лет стал самым молодым автором гола в ФНЛ;

Антон Зиньковский играл и за молодёжку «Чертаново», и провёл 96 матчей за основную команду.

Влияние «Чертаново» на «Крылья» и их симпатичный футбольный стиль очевидны. Но что происходит с самим московским клубом, который ещё недавно рвался в РПЛ?

Небольшая предыстория. Как Осинькин и компания оказались в Самаре?

Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов» в июле 2020 года – тогда же Самару в качестве полноценных трансферов из «Чертаново» пополнили следующие игроки (как раз клиенты агента Павла Андреева).

«Крылья Советов» Фото: ФК «Крылья Советов»

Владислав Сарвели Максим Витюгов Данил Пруцев Александр Солдатенков Юрий Горшков Роман Ежов Иван Ломаев Дмитрий Цыпченко Также на правах аренды состав самарцев пополнил Денис Якуба.

Так массовую закупку чертановцев прокомментировал тогда спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко:

Сергей Корниленко спортивный директор «Крыльев Советов» «Нужно учитывать, что сезон РПЛ завершился 22 июля, а уже 2 августа начиналась ФНЛ. Вылет в ФНЛ – это обычно если не целиком новая команда, то серьёзные изменения в составе. У «Крыльев» была неделя, чтобы решить все вопросы по формированию. Неделя! Ничтожно малые сроки. Решение о переходе футболистов, которые играли в одной команде ранее, – логичный выход из сложной ситуации. Ребята из «Чертаново» здорово выступили в прошлом сезоне ФНЛ, это проверенный коллектив».

Спустя год в Самару перешёл и Сергей Пиняев.

Как после этого играло «Чертаново»?

В том самом сезоне-2019/2020 «Чертаново» знатно пошумело в ФНЛ: молодая команда мощно вышла с зимнего перерыва, выдала серию из трёх побед подряд и закрепилась в тройке лидеров. Однако в марте 2020-го чемпионат был приостановлен из-за распространения коронавируса, а позже приняли решение досрочно завершить сезон и признать имеющиеся результаты финальными. «Чертаново» оказалось на третьем месте с 54 очками – столько же было и у «Химок», которые по результатам очных встреч оставили молодую команду позади себя.

Позже РПЛ примет решение отменить стыки – и так «Чертаново» упустит свою возможность выйти в Премьер-Лигу вместе со звёздными молодыми футболистами. И затем вынуждено будет продать лидеров.

Игорь Осинькин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Без основного костяка команды и тренера, который поставил этим игрокам симпатичную игру, «Чертаново» просело. После третьего места в сезоне-2019/2020 обновлённая команда стала лишь 21-й и опустилась в ФНЛ-2.

Что происходит с Лариным? Его хотят посадить?

Николай Ларин – бывший генеральный директор академии «Чертаново», проработавший в клубе 13 лет. Уже практически год Ларин находится под следствием – его обвиняют в мошенничестве. Речь идёт о так называемых «мёртвых душах», которые давали академии и одноимённому клубу дополнительное финансирование из госбюджета.

В февральском интервью Ларин отмечал, для чего необходимо завышать численность тренирующихся.

Вот три главные мысли из его интервью «Матч ТВ»:

1. «Речь о завышении реальной численности обучающихся в школе. Существует четыре этапа спортивной подготовки: начальный, тренировочный, совершенствования и высшего мастерства. На каждом из этапов на одного воспитанника выделяется определённая сумма. Начальный этап, к примеру, – 27 тысяч рублей в год. Причём сюда заложены деньги не на самого футболиста, а на зарплату тренеров, уборщиц, водителей, медперсонала, технических служб и так далее. 27 тысяч рублей. В год. На всё».

2. «В моём понимании, для эффективной работы у тренера должно быть максимум 20 детей. А лучше 10, то есть два тренера на команду. Тогда каждому будет уделяться максимум внимания, процесс обучения, соответственно, пойдёт правильно. Ну, хорошо, пусть даже 20 у одного тренера. Умножаем на 27 тысяч, это 540 тысяч в год, вычитаем все социальные выплаты и налоги, это примерно 30 процентов, и затраты на обеспечивающий персонал. Остаток делим на 12 месяцев, получаем зарплату тренера около 15 тысяч рублей в месяц. Кто в Москве станет работать с 20 детьми за такие деньги? Разве что фанатик-студент».

Николай Ларин Фото: РИА Новости

3. «Выхода два: либо тренировать сразу человек сто и не думать о качестве, либо завышать число учащихся для нормальной работы с теми, кто реально ходит на тренировки. Есть, конечно, ещё один вариант, когда родители доплачивают тренеру. Но тогда они и будут управлять процессом, а самые талантливые ребята уйдут в другие школы. Кроме того, мы не могли позволить, чтобы не очень обеспеченные родители отдавали последнее, это принципиальный момент. До того, как я стал директором «Чертаново», брать с них деньги за сборы, экипировку и т. д. было распространённой практикой. Потому и выбрал вариант со списками».

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О подобной проблеме в российском футболе говорил не только Ларин – похожие мысли высказывал Леонид Слуцкий, который отмечал, что, работая в государственных школах, тоже сталкивался с «мёртвыми душами». И это способствовало адекватной работе всей системы в школе.

Предпоследняя реплика из того же недавнего интервью полностью отражает восприятие Ларина – как и раньше, он готов пожертвовать собой ради улучшений и положительных изменений во всей системе работы академий и клубов.

Николай Ларин экс-генеральный директор академии «Чертаново» «Если для оздоровления системы, для пользы руководителям и тренерам государственных школ придётся сесть в тюрьму, готов сесть. Невозможно жить по законам и нормативам, которые давно пора менять».



Как дела у «Чертаново» сейчас?

Текущее состояние клуба продолжает пугать: в своей подгруппе «Чертаново» заняло последнее, 11-е место и во втором этапе борется за выживание.

В весенней части «Чертаново» успело проиграть «Зениту-2» со счётом 0:8 и набрать 7 очков в последующих четырёх играх. Сейчас чертановцы занимают четвёртое место и опережают «Зенит-2» из зоны вылета на два очка.