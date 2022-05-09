Уникальный для России футбольный проект разваливается. Что происходит в «Чертаново»

«Крылья Советов» мощно отметили 80-летний юбилей клуба, разгромив «Динамо» со счётом 5:2. Поразило, насколько уверенно самарцы наращивали преимущество и как свежо они доминировали после каждого нового гола.
Причём это восхищение идёт за командой Игоря Осинькина с начала сезона: дебютного конкретно для этой недавно собранной команды в РПЛ. Как результат – уверенное седьмое место недалеко от зоны еврокубков сразу же после года в ФНЛ, даже несмотря на продажу лидеров в каждой из линий (защитника Чернова, полузащитника Пруцева и нападающего Сергеева).
Важным фактором успеха Самары стало то, что команда, частично собранная из воспитанников «Чертаново», уже была сыграна и развивалась под руководством Игоря Осинькина ещё в Москве. Многие удачные комбинации «Крыльев» в этом сезоне можно назвать «чертановскими», а все пять голов в ворота «Динамо» забили экс-футболисты как раз «Чертаново».
- Автор дубля Максим Глушенков играл в «Чертаново» два года, после чего перешёл в «Спартак»;
- Владислав Сарвели стал в команде тем самым узнаваемым «итальянцем», про которого болельщики пели на мотив кричалки про Массимо Карреру;
- Сергей Пиняев разрывал в «Чертаново» в каждом из возрастов, ездил оттуда на стажировку в «Манчестер Юнайтед» и в 15 лет стал самым молодым автором гола в ФНЛ;
- Антон Зиньковский играл и за молодёжку «Чертаново», и провёл 96 матчей за основную команду.
Влияние «Чертаново» на «Крылья» и их симпатичный футбольный стиль очевидны. Но что происходит с самим московским клубом, который ещё недавно рвался в РПЛ?
Небольшая предыстория. Как Осинькин и компания оказались в Самаре?
Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов» в июле 2020 года – тогда же Самару в качестве полноценных трансферов из «Чертаново» пополнили следующие игроки (как раз клиенты агента Павла Андреева).
«Крылья Советов»
Фото: ФК «Крылья Советов»
- Владислав Сарвели
- Максим Витюгов
- Данил Пруцев
- Александр Солдатенков
- Юрий Горшков
- Роман Ежов
- Иван Ломаев
- Дмитрий Цыпченко
- Также на правах аренды состав самарцев пополнил Денис Якуба.
Так массовую закупку чертановцев прокомментировал тогда спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко:
«Нужно учитывать, что сезон РПЛ завершился 22 июля, а уже 2 августа начиналась ФНЛ. Вылет в ФНЛ – это обычно если не целиком новая команда, то серьёзные изменения в составе. У «Крыльев» была неделя, чтобы решить все вопросы по формированию. Неделя! Ничтожно малые сроки. Решение о переходе футболистов, которые играли в одной команде ранее, – логичный выход из сложной ситуации. Ребята из «Чертаново» здорово выступили в прошлом сезоне ФНЛ, это проверенный коллектив».
Спустя год в Самару перешёл и Сергей Пиняев.
Как после этого играло «Чертаново»?
В том самом сезоне-2019/2020 «Чертаново» знатно пошумело в ФНЛ: молодая команда мощно вышла с зимнего перерыва, выдала серию из трёх побед подряд и закрепилась в тройке лидеров. Однако в марте 2020-го чемпионат был приостановлен из-за распространения коронавируса, а позже приняли решение досрочно завершить сезон и признать имеющиеся результаты финальными. «Чертаново» оказалось на третьем месте с 54 очками – столько же было и у «Химок», которые по результатам очных встреч оставили молодую команду позади себя.
Позже РПЛ примет решение отменить стыки – и так «Чертаново» упустит свою возможность выйти в Премьер-Лигу вместе со звёздными молодыми футболистами. И затем вынуждено будет продать лидеров.
Игорь Осинькин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Без основного костяка команды и тренера, который поставил этим игрокам симпатичную игру, «Чертаново» просело. После третьего места в сезоне-2019/2020 обновлённая команда стала лишь 21-й и опустилась в ФНЛ-2.
Что происходит с Лариным? Его хотят посадить?
Николай Ларин – бывший генеральный директор академии «Чертаново», проработавший в клубе 13 лет. Уже практически год Ларин находится под следствием – его обвиняют в мошенничестве. Речь идёт о так называемых «мёртвых душах», которые давали академии и одноимённому клубу дополнительное финансирование из госбюджета.
В февральском интервью Ларин отмечал, для чего необходимо завышать численность тренирующихся.
Вот три главные мысли из его интервью «Матч ТВ»:
1. «Речь о завышении реальной численности обучающихся в школе. Существует четыре этапа спортивной подготовки: начальный, тренировочный, совершенствования и высшего мастерства. На каждом из этапов на одного воспитанника выделяется определённая сумма. Начальный этап, к примеру, – 27 тысяч рублей в год. Причём сюда заложены деньги не на самого футболиста, а на зарплату тренеров, уборщиц, водителей, медперсонала, технических служб и так далее. 27 тысяч рублей. В год. На всё».
2. «В моём понимании, для эффективной работы у тренера должно быть максимум 20 детей. А лучше 10, то есть два тренера на команду. Тогда каждому будет уделяться максимум внимания, процесс обучения, соответственно, пойдёт правильно. Ну, хорошо, пусть даже 20 у одного тренера. Умножаем на 27 тысяч, это 540 тысяч в год, вычитаем все социальные выплаты и налоги, это примерно 30 процентов, и затраты на обеспечивающий персонал. Остаток делим на 12 месяцев, получаем зарплату тренера около 15 тысяч рублей в месяц. Кто в Москве станет работать с 20 детьми за такие деньги? Разве что фанатик-студент».
Николай Ларин
Фото: РИА Новости
3. «Выхода два: либо тренировать сразу человек сто и не думать о качестве, либо завышать число учащихся для нормальной работы с теми, кто реально ходит на тренировки. Есть, конечно, ещё один вариант, когда родители доплачивают тренеру. Но тогда они и будут управлять процессом, а самые талантливые ребята уйдут в другие школы. Кроме того, мы не могли позволить, чтобы не очень обеспеченные родители отдавали последнее, это принципиальный момент. До того, как я стал директором «Чертаново», брать с них деньги за сборы, экипировку и т. д. было распространённой практикой. Потому и выбрал вариант со списками».
***
О подобной проблеме в российском футболе говорил не только Ларин – похожие мысли высказывал Леонид Слуцкий, который отмечал, что, работая в государственных школах, тоже сталкивался с «мёртвыми душами». И это способствовало адекватной работе всей системы в школе.
Предпоследняя реплика из того же недавнего интервью полностью отражает восприятие Ларина – как и раньше, он готов пожертвовать собой ради улучшений и положительных изменений во всей системе работы академий и клубов.
«Если для оздоровления системы, для пользы руководителям и тренерам государственных школ придётся сесть в тюрьму, готов сесть. Невозможно жить по законам и нормативам, которые давно пора менять».
Как дела у «Чертаново» сейчас?
Текущее состояние клуба продолжает пугать: в своей подгруппе «Чертаново» заняло последнее, 11-е место и во втором этапе борется за выживание.
В весенней части «Чертаново» успело проиграть «Зениту-2» со счётом 0:8 и набрать 7 очков в последующих четырёх играх. Сейчас чертановцы занимают четвёртое место и опережают «Зенит-2» из зоны вылета на два очка.
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