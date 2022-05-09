«Пусть играет с Месси». Все варианты Дзюбы в Европе

Артём Дзюба летом может оказаться в «Црвене Звезде» – интерес к нападающему официально подтвердил генеральный директор клуба. Это далеко не первый раз, когда заходят разговоры о переезде нападающего в Европу. И вот что удивительно: каждый раз это происходит незадолго до истечения его контракта с «Зенитом», который затем неизменно продлевается.
«Барселона»
В октябре 2013 года в российских СМИ промелькнула молния: «Барселона» интересуется Артёмом Дзюбой. Этот инсайд пришёл из Испании: на сайте издания Sport вышла заметка «Варианты подписаний для Таты» (Тата Мартино был главным тренером клуба с 2013 по 2014 год. – Прим. «Чемпионата»), в котором среди прочих фамилий фигурировало и имя российского нападающего. Новость тут же разошлась в России, и её даже успел прокомментировать Денис Глушаков: «Желаю Артёму перейти туда, пусть играет в паре с Месси».
Проблема заключалась в том, что в действительности ни в каких списках «Барселоны» Дзюба не значился – это было лишь предположение испанского журналиста. Ранее Мартино на одной из пресс-конференций заявил, что команде нужен форвард таранного типа, вот издание и подобрало подходящих под этот параметр футболистов.
«Ещё одна из самых сочных возможностей, предлагаемых европейским футболом, — лучший бомбардир чемпионата России, игрок «Ростова» Артём Дзюба, находящийся в аренде у московского «Спартака». Он выделяется своим мощным ударом со средней дистанции и силой в воздухе», – написал журналист.
На этом история и закончилась.
«Эвертон»
Зимой 2019-го появились новости, что Дзюбой интересуется «Эвертон», и это оказалось правдой – нападающий спустя полгода сам всё подтвердил.
«Прошлой зимой я мог уйти, как понимаю, в «Эвертон», но я не хотел, – рассказывал Дзюба Sport24. – Потому что зимой это было бы неправильно. Мы должны были стать чемпионами России. Всё к этому шло. И, как выяснилось, правильно сделал, что не ушёл. А летом я действительно надеялся, что что-то будет. Но конкретики, к сожалению, не было. Возможны были аренды. Возможно, ещё что-то. Но только разговоры. А чтобы просто запихнуть меня… я так не хотел».
Артём Дзюба
Фото: «Чемпионат»
«Интер»
Следом за новостями об «Эвертоне» появились новости об «Интере» – якобы Антонио Конте рассматривает кандидатуру Дзюбы в связи с травмой Алексиса Санчеса. Но получилось, как и с «Барселоной»: итальянское издание Il Giornale просто перечислило варианты на замену – от Жиру до Дзюбы.
«Вулверхэмптон»
В том же 2019-м «СЭ» сообщал об интересе «Вулверхэмптона» к Дзюбе. Всё ограничилось одной новостью.
5 декабря СМИ сообщили, что Дзюба продлил контракт с «Зенитом». Официально это было подтверждено летом 2020-го.
Артём Дзюба и Александр Медведев
Фото: «Чемпионат»
«Тоттенхэм»
В январе 2020-го пошли новости, якобы Дзюбой интересуется «Тоттенхэм» – в Англии его хотел видеть лично Жозе Моуринью. Но сделка сорвалась, потому что «Зенит» шёл к очередному чемпионству и не захотел отпускать игрока.
«Мне позвонили из «Тоттенхэма», – рассказывал Дзюба «Чемпионату». – Было очень заманчивое предложение аренды до лета, на 3-4 месяца. Мне оно показалось привлекательным. Почему не попробовать? Кейн сломался, и это действительно был шанс. Но мне культурно сказали, что это невозможно. «Сфокусируйся на «Зените», — услышал я.
Что-то такое грустное в душе проскочило: всё-таки это АПЛ, «Тоттенхэм», такой шанс. Если бы что-то не получилось – вернулся бы со спокойной душой через четыре месяца. А вдруг пошло бы? Мог подписать уже полноценный контракт с тем же «Тоттенхэмом». Или кто-то другой мог заинтересоваться. Но что гадать? Как случилось, так случилось. Я спросил, в ответ услышал «Нет». Но я понимаю руководство «Зенита». Всё-таки у нас на носу было чемпионство, Кубок. Я за это время взял ещё два трофея, так что жалеть не стоит. Я не тот человек, который жалеет».
«Лацио»
В разгар пандемии итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что «Лацио» следит за Дзюбой и рассматривает возможность приобрести его в летнее трансферное окно (2020-го). Согласно источнику издания, в списке клуба также были Оливье Жиру и Педро Родригес. Гендир «Зенита» Александр Медведев всё опроверг: «Это слухи. Они не имеют под собой никакой почвы. На данный момент «Зенит» готовится к возобновлению чемпионата. Никакой другой вопрос в клубе не обсуждается».
«Фенербахче»
Прошлым летом турецкое издание Fotomac сообщало, что «Фенербахче» начал переговоры по возможному переходу с Дзюбой и «Зенитом» и готов предложить нападающему «все необходимые условия». Позднее журналист издания Önce Vatan Gazetesi Экрем Конур опроверг сообщения коллег: он написал, что официального предложения от клуба не поступало.
В феврале этого года сообщения про «Фенербахче» возобновились. Издание Takvim сообщало, что Дзюба – приоритетная цель для клуба, поэтому представители связались с футболистом для обсуждения деталей контракта. Медведев на это заявил, что никаких запросов из Турции по Дзюбе не поступало.
- 9 мая 2022
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