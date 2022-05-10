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Игра Данила Кругового и Андрея Мостового в «Зените» — прогресс игроков

В «Зените» засверкали два молодых россиянина. Теперь клуб верит в своих?
Дмитрий Зимин
Данил Круговой и Андрей Мостовой
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Но для этого им надо пройти сложный путь.

Два важных россиянина в весеннем составе «Зенита» – Данил Круговой и Андрей Мостовой. Несмотря на наличие бразильцев, конкуренцию и имидж клуба, где не дают шансов молодым россиянам, у них получается ломать систему. Круговой весной стал основным и лучшим россиянином РПЛ на фланге защиты. Мостовой – просто очень хорошо подходит Семаку. И если бы не суперформа бразильских флангов, он наверняка получал бы во второй части сезона ещё больше времени (хотя 5 матчей в основе и 13 всего – тоже неплохо). Эти два парня почти ровесники – одному 23, второму – 24. Они практически одновременно оказались в «Зените», но разными путями – Мостовой в 21, когда попал в «Зенит»-2. Круг – воспитанник, который прошёл сложный этап в «Уфе», вернулся и всё же добился основы.

Мостового в «Зените» хотел забанить Малафеев, а карьеру он спас в «Сочи»

Андрей приглянулся «Зениту» ещё в 2016-м. Парню было только 18, при этом он уже накопил 15 матчей в ПФЛ за «Долгопрудный». В Питере, как обычно, искали талантливую молодёжь, а селекционеры давно знали интересного парня – воспитанника «Локомотива». И когда получилось позвать его на просмотр, этим шансом воспользовались. Мостовой приехал к Радимову в «Зенит»-2, понравился тренеру, но не убедил селекционный отдел в необходимости забирать его сразу. Однако в «Долгопрудный» парень уже не вернулся – его позвали «Химки». В то время там, как и всегда, постоянно менялись тренеры, но Андрей заиграл. Больше 30 матчей за полтора сезона, не пошло только с Игорем Шалимовым. Тренер не увидел у атакующего полузащитника грандиозного потенциала и посадил на лавку.

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И дальше карьеру Мостового спасло два фактора: сохраняющееся внимание из «Зенита» и подписание контракта с агентом Германом Ткаченко. Его вновь предложили в Питер, и на этот раз руководство не стало отказывать. Зимой 2019-го ему дали полугодовой контракт. 5 мячей в 13 матчах в «Зените»-2 — и новое обсуждение будущего. Большинство представителей условного «трансферного комитета» поддержали идею полноценного контракта с игроком. Рассказывали, что против был только заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев. По его мнению, футболист не обладал достаточным потенциалом. Но большинством голосов парню всё же дали четырёхлетний контракт, однако тут же отправили в аренду в «Сочи». Был вариант и с «Рубином», но справедливо посчитали, что в «Сочи» он будет быстрее прогрессировать.

Андрей Мостовой

Андрей Мостовой

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Так и получилось – через полгода команду возглавил Владимир Федотов и сразу создал убойную связку – Мостовой-Кокорин. За весеннюю часть Андрей сделал «3+2» – очень неплохо для игрока его амплуа. Возвращение в Питер было неизбежным. И уже без разговоров об арендах.

Круговой со скандалом уходил из «Зенита» и вернулся из-за лимита

Данил – совсем другая история. Основное отличие – он воспитанник «Зенита». Круговой прошёл все ступени академии, достиг «Зенита-2», после чего случился скандал. В 2018-м у него оставался год до конца контракта, а предложение с зарплатой в 150 тысяч рублей не устроило игрока и его представителей. «Зенит» рассчитывал, что Семак постепенно будет подводить его к основе, учитывая возраст Жиркова и странности Набиуллина. Но защитник с агентом решили иначе и выбрали вариант с «Уфой» – там сразу пообещали работу с основой. За месяц до ухода Кругового даже отстранили от тренировок. Тоже поучаствовал Малафеев.

«Было сложно, потому что месяц я тренировался самостоятельно. Меня отстранили от тренировок. Не буду скрывать: меня Малафеев просто отстранил. Я спрашивал: «Почему? У меня же есть действующий контракт, почему я не имею права тренироваться с командой?». Он ответил: «Тебе дадут тренера – тренируешься сам». – «Как скажете».

Но всё равно стоял на своём – что уеду в «Уфу» и буду доказывать там, что чего-то реально стою, чтобы вернуться в «Зенит» основным игроком. Не академии, не дубля или «Зенита-2». А основного состава», – говорил Круг Sports.ru.

Вероятно, это решение оказалось правильным. Данил, как и много других футболистов, мог затухнуть в «Зените»-2, а вместо этого сразу получил место в основе «Уфы». Как и Мостовой, он поработал с тремя тренерами, но при каждом играл. И ещё давал неоднозначные интервью. «Спорту День за Днём» говорил, например, такое: «В какой топ-клуб хотел бы перейти? В ЦСКА. Знаю, что если меня туда возьмут, то я не буду сидеть на скамейке. А если переходить в «Зенит»… Хорошо вернуться в родной город, но я знаю, что мне как молодому футболисту не дадут играть».

Данил Круговой

Данил Круговой

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Круг не был безусловным основным игроком основы. При каждом тренере играл по-разному. Однако так или иначе был на виду. Поэтому неудивительно, что через год его захотели взять несколько топов. Сначала заинтересовался «Спартак», но до конкретного предложения дело не дошло. Потом – одновременно включились «Зенит» и ЦСКА. С Данилом разговаривали Семак и Гончаренко, но решающую роль, по словам игрока, сыграл звонок от гендира петербуржцев Александра Медведева. Очевидно, босс давил на патриотизм. Потому что чуть ли не в первом интервью после возвращения игрок говорил, что для него всегда важно было играть за родной клуб. Но дебюта пришлось ждать ещё год. Сначала – аренда в «Уфу». Уже чувствуете схожесть с Мостовым?

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Новый подход «Зенита»

Каждый из них, прежде чем заиграть в составе «Зенит», столкнулся с проблемами. Оба прошли через вторую команду, а плавный переход в первую не состоялся. Пришлось искать варианты. Впрочем, в руководстве клуба не скрывали и не скрывают: воспитанники обязаны набраться опыта в других командах, прежде чем претендовать на место в главной.

Круг должен был уйти, чтобы красиво вернуться, ждать шанса на скамейке и всё-таки попасть в основу. Мостовой, пусть и не воспитанник, но зеркальная история. Один поднялся в «Уфе, другой – в «Сочи».

Видимо, эти два парня показали универсальный путь для остальных: глупо рассчитывать на попадание к Семаку без нужного бэкграунда. Надо уходить и играть. Зато потом тренер и команда будут воспринимать тебя совсем иначе. А в самом «Зените» теперь официально готовы ставить молодых россиян. Да, не 18-летних, но в 20-22 попасть в первую команду вполне возможно. Особенно если сильно захотеть и соответствовать уровню.

Благодаря такому пути точно можно стать чуть ближе к 2000-м, когда в Петербурге обожали команду за «ребят с нашего двора».

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