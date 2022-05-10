«Динамо» и «Сочи» разыграют серебро, Тула с «Уфой» — на выход? Интриги последних туров РПЛ

Чемпион России уже определился — «Зенит» в четвёртый раз подряд завоевал титул. Тем не менее оставшиеся два тура всё ещё важны с точки зрения борьбы за медали и выживание. Мы собрали главные интриги концовки сезона в РПЛ.

«Сочи» и «Динамо» решат судьбу серебра в очном матче

Без Лиги чемпионов для российских клубов значимость второго места автоматически упала. Но неплохой мотивацией для претендентов станут награды серебряной пробы. Более того, «Сочи» идёт на клубный рекорд. Лучшим достижением южан являлось прошлогоднее пятое место в РПЛ. Теперь же команда уже обеспечила себе место в квартете. Ещё сильнее интрига закручивается из-за календаря – «Динамо» и «Сочи» сыграют в 30-м туре. До этого московский клуб ждёт дерби с «Локомотивом» на выезде, а южане примут «Нижний Новгород», сражающийся за выживание. Учитывая равенство очков на данный момент, шансы «Сочи» на второе место выглядят более предпочтительными.

Сможет ли «Спартак» прервать серию без побед над «Зенитом» и отомстить за 1:7?

«Спартак» всё ещё может спасти один из худших сезонов в новейшей истории клуба. Помимо Кубка России, у команды осталась встреча с «Зенитом» в 29-м туре РПЛ. Принципиальность соперничества за последние годы выросла до предела. Этому способствовал и скандальный переезд Артёма Дзюбы в Санкт-Петербург, и «перчатка» бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова, и колкости в адрес чемпиона супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой. «Спартак» не побеждает «Зенит» в официальных матчах с 2017 года, а в первом круге нынешнего розыгрыша был разбит на выезде со счётом 1:7. Мотивация московского клуба просто зашкаливает.

«Спартак» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сражение за выживание на семь команд

Прямо сейчас становится понятно, насколько обесценил бы концовку сезона мораторий на вылет. Аутсайдеры отбирают очки даже у лидеров: «Химки» переиграли ЦСКА (4:2), «Урал» остановил «Динамо» (3:2) в борьбе за золото. А на финише представители подвала будут решать всё в очных матчах. Для наглядности – календарь оставшихся матчей для каждого из претендентов на вылет:

«Ростов» (35 очков): «Химки» (д), ЦСКА (г);

«Нижний Новгород» (29): «Сочи» (г), «Зенит» (д);

«Химки» (29): «Ростов» (г), «Спартак» (д);

«Рубин» (29): «Урал» (г), «Уфа» (д);

«Урал» (27): «Рубин» (д), «Арсенал» (г);

«Уфа» (24): «Арсенал» (д), «Рубин» (г);

«Арсенал» (23): «Уфа» (г), «Урал» (д).

В самом тяжёлом положении находятся «Уфа» и «Арсенал». Им будет очень сложно исправить ситуацию. «Рубин», по идее, должен избежать стыковых матчей. Скорее, в них попадёт «Нижний Новгород», которого ждёт испытание мотивированным «Сочи», а затем и чемпионом.

Сможет ли ЦСКА сохранить хотя бы четвёртое место?

Фактически место в четвёрке по итогам сезона вообще ничего не даёт — кроме разве что небольшого морального удовлетворения. Претендентов трое: ЦСКА (47 очков), «Краснодар» (46) и «Локомотив» (44). Армейцев ждут матчи с «быками» в гостях и «Ростовом» дома. Молодёжь Сергея Галицкого в последнем туре зарубится дома с «Ахматом». А «Локомотив» ждёт московское дерби с «Динамо» и выезд в Самару к «Крыльям Советов». Скорее всего, обладатель четвёртого места определится в Краснодаре.