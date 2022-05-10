Молодых дебютантов в РПЛ хватит на три состава. А кто проявил себя круче всех?

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги дебютировали 34 молодых футболиста. За исключением одного – все игроки с российским паспортом. 10 и более матчей в чемпионате России сыграли только 10 дебютантов. О самых заметных из них и поговорим сегодня.

Эгаш Касинтура, нападающий, «Уфа»

Касинтура – самый возрастной дебютант этого сезона. 24-летний полузащитник перешёл в «Уфу» из мини-футбола и сразу стал игроком основы. Анголец сыграл 25 матчей в РПЛ, сделал две голевые передачи и отметился удалением в игре с «Динамо» за фол последней надежды. До перехода в профессиональный футбол Эгаш выступал за мини-футбольный клуб «Новая Генерация». Летом «Уфа» подписала с Касинтурой трёхлетний контракт. В прошлом году футболист получил диплом бакалавра.

Виктор Мелёхин, защитник, «Ростов»

Воспитанник подольского футбола закрепился в основе в этом сезоне. Мелёхин провёл первые матчи чемпионата в запасе, а дебютировал в игре пятого тура с «Нижним Новгородом». 18-летний защитник ещё дважды вышел на поле и потом угодил в запас. В конце ноября всё изменилось: Мелёхин сыграл с «Ахматом» и с тех пор постоянно в старте. На его счету 16 матчей в чемпионате России.

Виктор Мелёхин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Защитник отлично выглядит весной, хотя с некоторыми форвардами ему пока приходится непросто. «Соболев – неприятный нападающий: высокий рост, мощный, — рассказал Мелёхин. — С такими всегда тяжело вести борьбу. Он выставляет локти, всегда оттесняет от мяча. Мне в РПЛ пока тяжелее всего противостоять было именно Соболеву. Были и другие хорошие футболисты, но не могу сказать, что они чем-то удивили, а Соболев прямо запомнился».

Владислав Тороп, вратарь, ЦСКА

В 28-м туре чемпионата России дебютировал Владислав Тороп. 18-летний вратарь, в котором видят сменщика Игоря Акинфеева, дважды выходил на поле в Кубке России. И если в турнире на вылет Тороп оставил ворота в неприкосновенности, то в матче с «Сочи» пропустил единственный мяч на 10-й минуте, после первого же удара в створ. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.

«Мне сказали где-то за день до матча, что, возможно, могу выйти. Понятное дело, что ещё раньше мог предполагать, что могу сыграть. Но в первую очередь надо было справиться с волнением. Вроде не было с этим проблем. Хочу сказать всем большое спасибо, что выпустили меня на поле и за поддержку тренерского штаба, а также людям, которые сделали всё возможное, чтобы я оказался здесь.

Волнение? В целом на самом поле никогда не было как такового волнения. Перед игрой всегда есть волнение, это понятное дело. Наоборот, хорошо, когда ты волнуешься — это значит, что будешь максимально собран. Сегодня сделал всё, что мог. Перед матчем Акинфеев просил выглядеть уверенно, обрисовал некоторые тактические моменты и пожелал удачи. Игорь сказал, что всё будет хорошо и что просто надо показать свою игру. Чего не хватило ЦСКА? Я не тренер, мне сложно это оценивать», – прокомментировал свой дебют Тороп.

Константин Нижегородов, защитник, «Рубин»

19-летний защитник сыграл 164 минуты в РПЛ (три матча). Все три игры Нижегородова выпали на сентябрь – начало октября, и с тех пор он на поле не появлялся. Константин является сыном Геннадия Нижегородова, выступавшего за «Локомотив. До перехода в казанский клуб защитник играл в Германии за «Шальке» до 17 лет и «Ганзу» из Ростока. В феврале этого года Нижегородов рассказал о различиях в воспитании молодых игроков в России и Германии.

Константин Нижегородов Защитник «Рубина» «Отмечу про тренеров в Германии: они делают максимум для твоего развития, стараются тебя развивать как личность и профессионала. Основа для этого – характер, умение держать давление. У нас же с детства есть боязнь ошибиться. Чуть какая ошибка – всё, не будешь играть. В Германии же легко возможно такое: ты пошел в обводку на троих, потерял мяч, в контратаке твоей команде забили, вы проиграли и вылетели – а тебя похвалят. Просто потому, что ты не испугался, попробовал новое. Поэтому ребята и выходят на новый уровень. В будущем они выходят играть на большом уровне при 50-60 тысячах на стадионе без страха».

Илья Садыгов, нападающий, «Химки»

Сын главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова пошумел этой весной. Сначала Илья вышел в старте с ЦСКА, а затем забил армейцам и «Крыльям Советов». Садыгов сыграл девять матчей в РПЛ (129 минут). Вот один из его голов.

«Конечно, было волнение, когда сказали, что буду играть с первых минут. Но в день матча меня поддержали ребята. Тренерский штаб хорошо подготовил команду к игре, подробно объяснили, что нужно делать. Сказали, что выйду в первом тайме и надо по максимуму отработать каждый момент. Установка на матч? Забить. Эмоции супер — всегда мечтал забить в матче Премьер-Лиги! Гол посвятил своей девушке и семье, которые были на матче. Спасибо команде, каждый отдал все силы на поле», – сказал Садыгов после матча с ЦСКА.

Даниил Худяков, вратарь, «Локомотив»

Худяков удачно сменил Гильерме по ходу сезона. 18-летний вратарь сыграл 15 матчей за «Локомотив» во всех турнирах (включая Лигу Европы). В четырёх из них Даниил не пропустил – с «Химками», «Уфой», «Спартаком» и «Рубином». Так как Гильерме близок к продлению контракта до конца 2023 года, Даниилу ещё предстоит непростая борьба за звание первого номера «Локомотива» в следующем сезоне.

Даниил Худяков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Очень приятно, что в «Локо» есть Худяков, который почти готов. Я здесь уже 15 лет, мне очень будет приятно сделать так, чтобы он укрепился. Это моя задача — помогать ему, чтобы он набрался опыта. У него есть уже преимущество играть в основном составе в 17 лет. Это будущее «Локомотива» и сборной России. Я рад, что у меня есть конкуренция. Должен играть тот, кто лучше. У меня просто больше опыта. Сейчас я могу помогать молодым. Но не удивлюсь, если он выиграет у меня конкуренцию. У него есть для этого всё», – отозвался о молодом коллеге по амплуа Маринато Гильерме.

Кирилл Щетинин, полузащитник, «Ростов»

Щетинин сыграл 11 матчей в РПЛ — большую часть после возвращения Валерия Карпина в клуб. Главный тренер «Ростова» доверяет молодым, и 20-летний полузащитник стал одним из ключевых игроков команды весенней части сезона. Хавбек отметился голами в ворота «Нижнего Новгорода» и «Локомотива», а также сделал результативную передачу в игре с «Арсеналом». Права на игрока принадлежат «Зениту», поэтому не исключено, что уже в следующем сезоне Щетинин ворвётся в основу сине-бело-голубых.

Андрей Лангович, защитник, «Ростов»

У Ланговича аналогичная ситуация, как и у Щетинина. Он тоже начал играть при Карпине. Защитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, а в апреле продлил контракт с клубом на пять лет. Лангович – воспитанник ростовского футбола. В прошлом году за молодёжку «Ростова» он провёл 24 матча, забил четыре гола и сделал один ассист.

Юрий Железнов, полузащитник, «Урал»

Летом 2021 года Железнов перешёл из «Сатурна» в «Урал», с которым подписал контракт на два года. В этом сезоне полузащитник сыграл 19 матчей (пять – с первых минут), забил «Крыльям Советов» и «Зениту» и отметился голевой с «Динамо». Юрий является игроком ротации, однако последние три матча (с «Уфой», «Динамо» и «Спартаком») выходил в старте. В апреле мяч Железнова «Зениту» попал в число претендентов на лучший гол месяца в РПЛ.

Абубакар Иналкаев, полузащитник, «Ахмат»

Иналкаев – самый молодой дебютант этого сезона. Полузащитник впервые вышел на поле 26 сентября в матче с «Ростовом» (2:1). На тот момент Абубакару было 17 лет, 1 месяц и 26 дней. Полузащитник провёл большую часть времени за молодёжку «Ахмата», но в РПЛ выходил ещё трижды – против «Спартака», «Химок» и «Динамо». В общей сложности у Иналкаева 35 сыгранных минут в чемпионате России.