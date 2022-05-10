Главный трансфер 2022 года состоялся! «Ман Сити» забрал Холанда очень дёшево

Эрлинг Холанд — в «Манчестер Сити»! Теперь официально. Пожалуй, главный трансфер 2022 года состоялся задолго до открытия летнего «окна». 21-летний форвард за четыре года поставил на уши всю Европу и заинтересовал все топ-клубы. Разбираемся, во сколько обошёлся трансфер «Манчестер Сити», сколько будет получать норвежец и какой процент с перехода получат третьи лица.
Стоимость трансфера и сумма контракта
Ради перехода в «Манчестер Сити» Холанд отказал «Реалу» и «Барселоне». Это кажется невероятным. Под данным The Athletic, руководство «Манчестер Сити» решилось на дорогостоящее подписание Эрлинга в надежде всё-таки покорить Лигу чемпионов.
Эрлинг Холанд
Фото: Getty Images
Переговоры о трансфере Холанда были настолько важны для английского клуба, что велись за глухим забором тайны. Пока все обсуждали, что «Реал» якобы уже обо всём договорился, а отец Холанда купил дом в Мадриде, «Сити» использовал все методы убеждения.
Согласно информации различных источников, представители «Манчестер Сити» навещали в больнице агента Мино Райолу, представлявшего интересы экс-форварда дортмундской «Боруссии». Издание The Sun сообщало, что Хосеп Гвардиола в ближайшее время должен продлить контракт с «Сити», и одним из выдвинутых им условий была покупка Холанда.
Сам футболист тоже был мотивирован поработать именно с Гвардиолой.
Стоимость трансфера — самое интересное и непрозрачное в этом переходе. По информации The Telegraph, «Манчестер Сити» активирует пункт об отступных Эрлинга, однако «горожан» ожидают дополнительные траты:
- € 75 млн – сумма выкупа, прописанная в контракте Холанда с «Боруссией»;
- € 125 млн – подписной бонус и суммарная зарплата игрока за пять лет (именно на такой срок будет рассчитан контракт). Норвежец будет получать около £ 350 тыс. в неделю;
- € 50 млн – выплаты агентам и представителям Холанда.
Таким образом, «Манчестер Сити» заплатит за трансфер футболиста (включая отступные «Боруссии», выплаты агентам и зарплату игроку) от € 250 млн. Точную сумму назвать сложно. Во всей этой истории, кажется, стоит пожалеть дортмундскую «Боруссию». За одну из главных звёзд мирового футбола немецкий клуб, похоже, получит меньше € 100 млн. Да, меньше € 100 млн за игрока, наколотившего 85 голов и сделавшего 23 ассиста в 88 матчах за «Боруссию».
Хосеп Гвардиола
Фото: Getty Images
Впрочем, это было обговорено заранее, когда Холанд подписывал контракт с дортмундцами. «Боруссия» не смогла предложить одному из лучших молодых футболистов планеты новые цели и проект. «Манчестер Сити» Гвардиолы нашёл аргументы. И вряд ли это только лишь деньги. Хотя зарплата Холанда будет на уровне Кевина Де Брёйне.
- 10 мая 2022
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