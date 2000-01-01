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Какие клубы будут в Лиге чемпионов — 2022/2023
Какие клубы будут в Лиге чемпионов — 2022/2023
16 из 32 мест уже занято. Вот уже известный список элитных команд. 
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«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити»
Вне зависимости от судьбы чемпионства, застолбили место в ЛЧ.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль»
Парни Юргена Клоппа могут ещё и оказаться в ранге действующего обладателя трофея.
«Реал Мадрид»
«Реал Мадрид»
Корона Испании снова у «Реала».
«Барселона»
«Барселона»
Хави выполнил программу-минимум: гарантировал «Барсе» участие в ЛЧ на следующий сезон. Из четвёрки клуб уже не выпадет.
«Милан»
«Милан»
В Италии чемпионская гонка тоже на финише. Оба миланских клуба гарантировали себе лигочемпионские места.
«Интер»
«Интер»
А вот кто будет первым — вопрос. Осталось два тура!
«Наполи»
«Наполи»
Неаполитанцы вышли в ЛЧ, но сражаются и за бронзу (с 4-й позиции поджимает «Ювентус»).
«Ювентус»
«Ювентус»
Лига чемпионов в сезоне-2022/2023 в Турине тоже будет.
«Бавария»
«Бавария»
Очередное чемпионство — очередной билет в ЛЧ.
«Боруссия Дортмунд»
«Боруссия Дортмунд»
В новом сезоне главного еврокубка «Боруссия» уже будет играть без Эрлинга Холанда.
«Байер-04»
«Байер-04»
Место в четвёрке у Леверкузена точно будет.
«ПСЖ»
«ПСЖ»
Чемпион Франции предпримет новую попытку покорить ЛЧ.
«Порту»
«Порту»
Золото чемпионата Португалии — вновь у «Порту».
«Спортинг»
«Спортинг»
Вторую прямую путёвку от Португалии забрал лиссабонский клуб.
«РБ Зальцбург»
«РБ Зальцбург»
Чемпион Австрии покажет новых юных звёзд.
«Шахтёр Донецк»
«Шахтёр Донецк»
Донецкий клуб будет в ЛЧ как чемпион Украины, хотя турнир был завершён досрочно. Почему «Шахтёр» попал в ЛЧ напрямую, мы объяснили  в этом материале.
Кто сыграет в Лиге чемпионов — 2022/2023
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