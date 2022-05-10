Драма «Алании» в Кубке: шли на стадион «Динамо» пешком, а вратарь плакал после матча

Перед полуфиналом Кубка России «Аланию» необычно встречали: автобус с осетинской командой при въезде на «ВТБ-Арену» заставили сдавать задом (что противоречит всем футбольным приметам) и ждать три минуты, пока не проедут динамовцы. Так как назад никто не поехал, до стадиона игрокам пришлось идти какое-то расстояние пешком.

Об этом после поражения со счётом 0:3 говорил главный тренер «Алании» Спартак Гогниев. Перед игрой от общения он отказался, потому что был взбешён ситуацией с автобусом, а уже после задавался философским вопросом: «А если бы Лига чемпионов? Они бы так же встречали?»

Эмоции Спартака Гогниева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Полслематчевое общение в его исполнении снова добавило выступлению «Алании» огонька – но не дополнительного, как это бывает в последние годы, а единственного. Потому что «Алания» пропустила три максимально безответных гола от «Динамо» – настолько, что бравый и играющий высоко в поле вратарь Ростислав Солдатенко после игры горько плакал и шёл в стадионный тоннель, закутавшись лицом в футболку.

Поражение для «Алании» – ещё и в полуфинале Кубка, где на всех секторах виднелись яркие красно-жёлтые флаги республики – получилось максимально болезненным.

С одним ударом в створ и практически без моментов внутри штрафной динамовского вратаря Лещука мы не увидели ту самую «Аланию», которую мечтали увидеть. Возможно, наши ожидания равно наши проблемы. А возможно, команда перегорела. Против «Динамо» осетинские футболисты не использовали свои фирменные хороводы при исполнении штрафных, не активировали артистизм при розыгрыше угловых.

В этом сезоне мне казалось, что с «Аланией» работает тренер (или специалист) по актёрскому мастерству: прокачивает их эмоции, учит обманывать соперников жестами и действиями на поле. И сегодня будто бы установку именно этого тренера команда не выполнила. Или «Динамо» им не позволило – навалившись в каждой из линий. И отвечая на агрессивный дриблинг и жёсткие отборы тем же самым. Мне такая мужская и реактивная борьба запомнилась в исполнении Даниила Фомина во втором тайме.

Владикавказец Алан Багаев против динамовца Даниила Фомина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Без этого артистического преимущества «Алания» уступила. И сыграла обычно в очень необычном матче – в Москве, в шаге от финала, при переполненном фанатском секторе, который прыгал и пел после каждого из голов в ворота «Алании» стабильно громко и звонко.

***

Отдыхая прошлой весной в Осетии, я прочувствовал, как этот южный и высокогорный край живёт своей командой. Обожает состав из воспитанников и осетин, уважает харизматичного тренера и болеет за команду одинаково сильно всегда – даже когда понимают, что выйти в РПЛ вряд ли получится из-за неспортивных факторов (у клуба нет стадиона). На улицах Владикавказа мы встречали клубных легенд и жали им руки, гладили мохнатого пса на базе «Алании» и много говорили о жизни и любви к футболу с главой фанатского объединения «Аланские Барсы» Андреем Поповым.

Если коротко. Осетия – это футбол. Когда победа – тогда рада почти каждая бабушка во Владикавказе. И это я сейчас не про Англию, а про наш футбольный регион.

Болельщики «Алании» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И сегодня в этот регион вернётся команда после поражения в полуфинале Кубка. И встретят её обязательно громко и душевно. Наверняка будут флаги и десятки ярких огней.

Потому что их команда – герои. И вопросов по игре к игрокам не поступит. Только восхищение.

***

Сегодня на время не стало одной футбольной мечты. Душевная и весёлая «Алания» оступилась в полуфинале, а более мощное и сыгранное на высоком уровне «Динамо» пошло дальше. И это замечательно в интересах футбола: нас явно ждёт интересный финал в «Лужниках».

Но я бы также хотел, чтобы «Алания» продолжала играть в свой горячительный футбол и развиваться.

Штрафной удар у ворот «Алании» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И пусть чаще играет песня, которую мне ставили в Осетии местные болельщики про победу в чемпионате России в 1995-м.

«Спартак-Алания» – твой звёздный час,

«Спартак-Алания» – поёт Кавказ.

«Спартак-Алания» – ликует Иристон,

«Спартак» (Владикавказ), ты чемпион!

Послушайте и вдохновитесь.

Сегодня «Алания» заслужила, чтобы про них пели. Даже несмотря на поражение.