По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн

Сумма выкупа, которую заплатит «Ман Сити» за переход Эрлинга Холанда — € 75 млн. Кажется, что мало, ведь мы уже привыкли к трансферам за сотню. Вспоминаем, за кого ещё платили € 75 млн.