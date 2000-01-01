Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн
По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн
Сумма выкупа, которую заплатит «Ман Сити» за переход Эрлинга Холанда — € 75 млн. Кажется, что мало, ведь мы уже привыкли к трансферам за сотню. Вспоминаем, за кого ещё платили € 75 млн.
AMP-версия
Ромелу Лукаку — в «Интер» за € 74 млн
Ромелу Лукаку — в «Интер» за € 74 млн
В сезоне-2019/2020 миланский клуб забрал Лукаку у «Манчестер Юнайтед», выложив крупную сумму. Сработало тут же: Ромелу стал лидером атаки и помог «Интеру» выиграть чемпионство.
Анхель Ди Мария — в «Ман Юнайтед» за € 75 млн
Анхель Ди Мария — в «Ман Юнайтед» за € 75 млн
Один их худших трансферов в истории. «МЮ» вроде бы покупал звезду, а в итоге так и осталось загадкой: зачем вообще Ди Мария и «Юнайтед» нашли друг друга.
Хамес Родригес — в «Реал Мадрид» за € 75 млн
Хамес Родригес — в «Реал Мадрид» за € 75 млн
Хамес — в топе лучших продаж «Монако». Хотя по-настоящему большой звездой у него так и не получилось стать.
Виктор Осимхен — в «Наполи» за € 75 млн
Виктор Осимхен — в «Наполи» за € 75 млн
Столько денег «Наполи» ещё не платил, поэтому теперь клуб максимально набивает Осимхену цену, чтобы заработать.
Кевин Де Брёйне — в «Ман Сити» за € 76 млн
Кевин Де Брёйне — в «Ман Сити» за € 76 млн
«Манчестер Сити» уже инвестировал в одного из самых ярких игроков Бундеслиги, заплатив «Вольфсбургу» € 76 млн летом 2015-го. Каждый евро стоил того.
Артур — в «Ювентус» за € 76 млн
Артур — в «Ювентус» за € 76 млн
То был мутный размен «Артур на Пьянича» с доплатой в € 16 млн. Артур до сих пор в «Ювентусе», но играет, конечно, далеко не на € 76 млн.
По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн
Читайте также
Юрию Сёмину — 75! Все титулы тренера
Юрию Сёмину — 75! Все титулы тренера
Кто сыграет в Лиге чемпионов — 2022/2023
Кто сыграет в Лиге чемпионов — 2022/2023
7 футболистов с полным комплектом медалей ЧМ
7 футболистов с полным комплектом медалей ЧМ
Футболисты-однолюбы в АПЛ
Футболисты-однолюбы в АПЛ
Самые успешные тренеры в истории футбола
Самые успешные тренеры в истории футбола
Болельщик почти прошёл тест на выдержку
Болельщик почти прошёл тест на выдержку
Девочка с пороком сердца создала форму для ФК
Девочка с пороком сердца создала форму для ФК
Бекхэм вспоминает, как забил шедевр Греции. Видео
Бекхэм вспоминает, как забил шедевр Греции. Видео
Куда пропал Дидье Дрогба после завершения карьеры?
Куда пропал Дидье Дрогба после завершения карьеры?
Как звезды спорта попадали в тюрьму?
Как звезды спорта попадали в тюрьму?
Топ-5 самых ярких камбэков «Реала»
Топ-5 самых ярких камбэков «Реала»
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти
Один из лучших голов, которые вы не видели. Видео
Один из лучших голов, которые вы не видели. Видео
10 финалов ЛЧ для «Ливерпуля»: как они проходили?
10 финалов ЛЧ для «Ливерпуля»: как они проходили?
Роналду — лучший в АПЛ по голам дома. Видео
Роналду — лучший в АПЛ по голам дома. Видео
8 футболистов, бравших РПЛ, ФНЛ и ПФЛ
8 футболистов, бравших РПЛ, ФНЛ и ПФЛ
© championat.com 2000–2022