«Ливерпуль» победил, но есть и плохие новости. Сломался важный игрок перед двумя финалами

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой» – 2:1. Стивен Джеррард второй раз за чемпионат проигрывает «Ливерпулю» (оба раза – в один мяч). Таким образом, команда Юргена Клоппа догнала по набранным очкам «Манчестер Сити», который остаётся на первом месте в таблице из-за лучшей разницы забитых/пропущенных мячей (+3). А ещё у «Сити» матч в запасе – уже в среду сыграют против «Вулверхэмптона».

Несмотря на победу, этот вечер получился неприятным для «Ливерпуля». В середине первого тайма Фабиньо повредил заднюю поверхность бедра. По крайней мере, было характерное движение бразильца, державшегося рукой за мышцу, которая повреждается в таких случаях. На 30-й минуте Фабиньо был заменён на Хендерсона.

Это далеко не самая тяжёлая травма, но сейчас она максимально не вовремя. «Ливерпулю» в этом сезоне осталось за 18 дней провести четыре матча (два тура – в АПЛ, финал Кубка Англии и финал Лиги чемпионов).

Фабиньо получает травму Фото: Shaun Botterill/Getty Images

С огромной вероятностью Фабиньо пропустит финал Кубка Англии с «Челси», потому что он состоится уже через четыре дня, в субботу. Что касается финала ЛЧ, то тяжело давать прогнозы. Нужны результаты обследования. Всё зависит от того, насколько сильно Фабиньо «дёрнул» мышцу – какая из пяти степеней повреждения.

Стоит отметить, что такую травму относят к «перегрузочным». То есть она случается на фоне продолжительных нагрузок. «Ливерпуль» в этом сезоне умудрился сыграть максимальное количество матчей, выйдя в финал ЛЧ, Кубка лиги и Кубка Англии (плюс, понятное дело, 38 туров АПЛ). В какой-то степени логично, что именно в конце сезона мышцы не выдержали. Не помогла даже ротация полузащиты в последние месяцы.