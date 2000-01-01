Юрию Сёмину — 75 лет! Все титулы легендарного тренера
11 мая 2022 года Палыч празднует юбилей. Самый успешный тренер России — у него 12 национальных трофеев. Были успехи и за рубежом. Вспоминаем всё! ►►
Трёхкратный чемпион России: 2002, 2004, 2017/2018
Все победы завоёваны с «Локомотивом». Причём выигрывал чемпионат и в первое появление (1992-2005), и в третье (2016-2020). ►►
Шесть раз выигрывал Кубок России: 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2016/2017, 2018/2019
Столько Кубков России нет ни у одного тренера. И «Локомотив» сейчас лучший по количеству. А были ещё два проигранных финала — Кубка СССР — 1989/1990 и Кубка России — 1997/1998. ►►
Обладатель Кубка Содружества — 2005
Был и такой турнир. Правда, «Локомотив» Сёмина участвовал в нём дважды. ►►
Трижды побеждал в Суперкубке России: 2003, 2005, 2019
Последний на сегодня трофей завоёван в 2019-м. Выиграв Суперкубок, Сёмин обогнал по количеству трофеев, выигранных с российскими командами после распада СССР, Олега Романцева и Валерия Газзаева. ►►
Кроме того, с «Локомотивом» Сёмин брал серебро и бронзу
Пусть это не титул, но тоже впечатляюще. Второе место было 6 раз (1995, 1999, 2000, 2001, 2018/2019, 2019/2020), бронза — дважды (1994, 1998). ►►
Несколько лет Юрий Павлович работал в киевском «Динамо» и выиграл чемпионат-2008/2009
Трижды становился вторым в лиге Украины: 2007/2008, 2010/2011, 2011/2012. Побеждал в Суперкубке Украины — 2011. ►►
В чемпионате Азербайджана тренировал «Габалу»
Однако получилось только выиграть бронзу-2013/2014 и выйти в финал Кубка. ►►
Чем Сёмин занимается сейчас?
В прошлом сезоне Юрий Павлович недолго работал в «Ростове». Сейчас выступает экспертом и уже заявлял, что готов вернуться в «Локомотив».
Юрию Сёмину — 75 лет! Все титулы легендарного тренера
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