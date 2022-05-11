«Лев прихлопывал огонь, сжёг ладони». Как незнакомец спас Яшина с женой от горящей «Волги»

Грустная новость для всего футбольного мира – не стало Валентины Тимофеевны Яшиной. Новость об этом пришла через несколько часов после выхода «Динамо» в финал Кубка России, и будто бы всё радостное бело-голубое стало чёрно-белым.

Валентина Тимофеевна – не просто супруга легенды «Динамо», советского и мирового футбола, а огромный друг клуба и его футболистов, всех динамовцев и многих болельщиков в нашей стране. Ей аплодировали стадионы – как старый «Динамо», так и новая белоснежно-голубая арена. Под овации она вводила мяч в игру, а болельщиков, которые каждый матч заряжали «Только Яшин – только «Динамо», объединяла мысль. И пускай Валентина Яшина не на стадионе, их семья точно чувствует эту поддержку.

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Под этим постом вы можете делиться своими тёплыми воспитаниями о Валентине Тимофеевне: вдруг вы общались на стадионе или на турнирах, где-то пересекались или просто слышали что-то хорошее.

Я же расскажу свою тёплую историю. Она меня будто окутывает до сих пор – так в моей жизни благодаря работе спортивным журналистом происходит в моменты общения с легендами советского футбола. Их истории – добрые и глубокие, наполненные подробностями и закрытыми от зрителей деталями. Эти разговоры длинны и тягучи. Во-первых, кто понял жизнь, тот не спешит. Во-вторых, куда торопиться, когда речь идёт о таком легендарном прошлом.

Валентина Яшина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Итак, пять лет назад я набрал номер домашнего телефона квартиры Яшиных. Через долгие гудки попросил к телефону Валентину Тимофеевну (не ожидал, что ответивший звонкий и доброжелательный голос – её), а через несколько минут этим самым голосом мне рассказывали про Льва Ивановича и их жизнь. Слушая и пропуская через себя мысль, что со мной, начинающим журналистом, говорит сама Яшина, я почему-то вспоминал слова Шерлока Холмса: «Какая женщина! Какое самообладание! Какой здравый смысл!»

В тот вечер мы говорили про машины Льва Ивановича, ведь он ездил на 24-й «Волге» – автомобиле, который в СССР был у комментатора Николая Озерова, артиста Марка Бернеса, космонавта Георгия Гречко и первой пятёрки хоккейной сборной после Суперсерии 1972 года.

Три истории от Валентины Тимофеевны я приведу целиком – послушайте её речь и получите удовольствие от её оборотов.

Почему на «Волгах» Яшина не было оленей

«У первой «Волги» Льва Ивановича на капоте был олень. В конце 50-х мы были где-то в центре, сели в машину, и Лев говорит: «Чего-то не хватает». Оказывается, кто-то покарябал капот и оторвал оленя. Через несколько дней на улице подошел мужик: «У вас нет оленя, могу продать». «Спасибо, не нужно, сам у себя оторвал», – ответил Лев. Больше на его «Волгах» оленей не было».

Лев Яшин с супругой Фото: РИА Новости

Как Яшина за рулём остановил милиционер

«Ещё одна история. Ехали из пионерлагеря, недалеко от дома на Кутузовском проспекте нас остановил милиционер – говорит, превысили скорость, хотя Лев на подъезде домой всегда тормозил. У него всё равно попросили права. «Да ладно, мы же свои, динамовцы». «Я за «Динамо» не болею, я за «Спартак», – ответил милиционер и проколол дырку в талоне предупреждений».

Как Яшина с женой спас проезжающий мимо водитель

«После игры мы собирались ехать за грибами. Лев заправился и поставил машину на пригорок, чтобы стёк бензин. Кто-то бросил окурок или спичку, бензин начал выгорать – пламя шло из бензобака, загорелись задние сиденья. Сначала горело не сильно, Лев прихлопывал огонь и сжёг ладони. Потом зачем-то открыл багажник – ему надо было спасать колёса, но подъехал какой-то «москвичок», его шофер затушил багажник из огнетушителя. Хорошо, что рядом была воинская часть, где эту «Волгу» починили».

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Ласковый «москвичок», поход за грибами после игры и добрый шофёр – такое светлое прошлое, о котором хочется знать. Пусть и из рассказов. Пусть и через телефонную трубку.

Валентина Яшина Фото: РИА Новости

Валентина Тимофеевна, вечная память!