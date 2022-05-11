Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Умерла вдова Яшина — Валентина Тимофеевна Яшина, истории из жизни, как их с мужем спасли от горящей «Волги»

«Лев прихлопывал огонь, сжёг ладони». Как незнакомец спас Яшина с женой от горящей «Волги»
Евгений Марков
Умерла вдова Яшина
Комментарии
Вспоминаем супругу легендарного вратаря — лучшего друга всех динамовцев и замечательную рассказчицу.

Грустная новость для всего футбольного мира – не стало Валентины Тимофеевны Яшиной. Новость об этом пришла через несколько часов после выхода «Динамо» в финал Кубка России, и будто бы всё радостное бело-голубое стало чёрно-белым.

Валентина Тимофеевна – не просто супруга легенды «Динамо», советского и мирового футбола, а огромный друг клуба и его футболистов, всех динамовцев и многих болельщиков в нашей стране. Ей аплодировали стадионы – как старый «Динамо», так и новая белоснежно-голубая арена. Под овации она вводила мяч в игру, а болельщиков, которые каждый матч заряжали «Только Яшин – только «Динамо», объединяла мысль. И пускай Валентина Яшина не на стадионе, их семья точно чувствует эту поддержку.

За что Яшин получил «Золотой мяч»? Всё решили два великих матча За что Яшин получил «Золотой мяч»? Всё решили два великих матча

***

Под этим постом вы можете делиться своими тёплыми воспитаниями о Валентине Тимофеевне: вдруг вы общались на стадионе или на турнирах, где-то пересекались или просто слышали что-то хорошее.

Я же расскажу свою тёплую историю. Она меня будто окутывает до сих пор – так в моей жизни благодаря работе спортивным журналистом происходит в моменты общения с легендами советского футбола. Их истории – добрые и глубокие, наполненные подробностями и закрытыми от зрителей деталями. Эти разговоры длинны и тягучи. Во-первых, кто понял жизнь, тот не спешит. Во-вторых, куда торопиться, когда речь идёт о таком легендарном прошлом.

Валентина Яшина

Валентина Яшина

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Итак, пять лет назад я набрал номер домашнего телефона квартиры Яшиных. Через долгие гудки попросил к телефону Валентину Тимофеевну (не ожидал, что ответивший звонкий и доброжелательный голос – её), а через несколько минут этим самым голосом мне рассказывали про Льва Ивановича и их жизнь. Слушая и пропуская через себя мысль, что со мной, начинающим журналистом, говорит сама Яшина, я почему-то вспоминал слова Шерлока Холмса: «Какая женщина! Какое самообладание! Какой здравый смысл!»

В тот вечер мы говорили про машины Льва Ивановича, ведь он ездил на 24-й «Волге» – автомобиле, который в СССР был у комментатора Николая Озерова, артиста Марка Бернеса, космонавта Георгия Гречко и первой пятёрки хоккейной сборной после Суперсерии 1972 года.

Три истории от Валентины Тимофеевны я приведу целиком – послушайте её речь и получите удовольствие от её оборотов.

Почему на «Волгах» Яшина не было оленей

«У первой «Волги» Льва Ивановича на капоте был олень. В конце 50-х мы были где-то в центре, сели в машину, и Лев говорит: «Чего-то не хватает». Оказывается, кто-то покарябал капот и оторвал оленя. Через несколько дней на улице подошел мужик: «У вас нет оленя, могу продать». «Спасибо, не нужно, сам у себя оторвал», – ответил Лев. Больше на его «Волгах» оленей не было».

Лев Яшин с супругой

Лев Яшин с супругой

Фото: РИА Новости

Как Яшина за рулём остановил милиционер

«Ещё одна история. Ехали из пионерлагеря, недалеко от дома на Кутузовском проспекте нас остановил милиционер – говорит, превысили скорость, хотя Лев на подъезде домой всегда тормозил. У него всё равно попросили права. «Да ладно, мы же свои, динамовцы». «Я за «Динамо» не болею, я за «Спартак», – ответил милиционер и проколол дырку в талоне предупреждений».

Как Яшина с женой спас проезжающий мимо водитель

«После игры мы собирались ехать за грибами. Лев заправился и поставил машину на пригорок, чтобы стёк бензин. Кто-то бросил окурок или спичку, бензин начал выгорать – пламя шло из бензобака, загорелись задние сиденья. Сначала горело не сильно, Лев прихлопывал огонь и сжёг ладони. Потом зачем-то открыл багажник – ему надо было спасать колёса, но подъехал какой-то «москвичок», его шофер затушил багажник из огнетушителя. Хорошо, что рядом была воинская часть, где эту «Волгу» починили».

***

Ласковый «москвичок», поход за грибами после игры и добрый шофёр – такое светлое прошлое, о котором хочется знать. Пусть и из рассказов. Пусть и через телефонную трубку.

Валентина Яшина

Валентина Яшина

Фото: РИА Новости

Валентина Тимофеевна, вечная память!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022