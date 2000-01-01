Какие клубы сражаются за Лигу чемпионов-2022/2023

Испания: претендуют «Севилья», «Атлетико», «Бетис» и «Реал Сосьедад»

Позиции «Севильи» и «Атлетико», занимающих 3-е и 4-е места, прочны. Почти наверняка им и уйдут путёвки в ЛЧ. Хотя математические шансы есть у «Бетиса» и «Сосьедада».

Уже в ЛЧ: «Реал Мадрид», «Барселона»

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