Какие клубы сражаются за Лигу чемпионов-2022/2023
Разбираемся, кто претендует на оставшиеся прямые путёвки в главный евротурнир на следующий сезон.
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Англия: претендуют «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм»
«Почти наверняка 3-е и 4-е места заберут «Челси» и «Арсенал», однако «шпоры» могут вмешаться и совершить чудо.
Уже в ЛЧ: «Ман Сити», «Ливерпуль»
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Уже в ЛЧ: «Ман Сити», «Ливерпуль»
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Испания: претендуют «Севилья», «Атлетико», «Бетис» и «Реал Сосьедад»
Позиции «Севильи» и «Атлетико», занимающих 3-е и 4-е места, прочны. Почти наверняка им и уйдут путёвки в ЛЧ. Хотя математические шансы есть у «Бетиса» и «Сосьедада».
Уже в ЛЧ: «Реал Мадрид», «Барселона»
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Уже в ЛЧ: «Реал Мадрид», «Барселона»
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Германия: «Лейпциг» или «Фрайбург»
Интересная гонка в Бундеслиге. «Лейпциг» и «Фрайбург» разделяют лишь 2 очка. Остался последний тур!
Уже в ЛЧ: «Бавария», «Боруссия» Д, «Байер-04»
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Уже в ЛЧ: «Бавария», «Боруссия» Д, «Байер-04»
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Нидерланды: «Аякс» или ПСВ
Голландский чемпион автоматически идёт в группу ЛЧ. Между «Аяксом» и ПСВ разница в 4 очка, и осталось 2 тура. Эрик тен Хаг очень хочет уйти красиво.
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Бельгия: «Юнион» или «Брюгге»
В Бельгии разыгрывают плей-офф, и «Юнион» рвётся в свою первую Лигу чемпионов.
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Шотландия: «Селтик» или «Рейнджерс»
В Шотландии тоже разыгрывают плей-офф среди лучших, и почти наверняка «Селтик» вернёт себе чемпионский титул.
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Лига Европы: «Айнтрахт» или «Рейнджерс»
Автоматически попадёт в групповой этап ЛЧ и победитель Лиги Европы.
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Какие клубы точно сыграют в ЛЧ-2022/2023? Собрали список из 16 команд
К сожалению, без российских представителей.
Какие клубы сражаются за Лигу чемпионов-2022/2023
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