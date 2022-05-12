Карпин — в Европе, «Динамо» и «Спартак» — в болоте. Что было бы при системе «весна-осень»?

После перехода на систему «осень-весна» вторая часть сезона в РПЛ превращается, по сути, в новый чемпионат. За долгую паузу с середины декабря по конец февраля многие команды заметно меняются. Например, этой зимой «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Химки» и (чуть позже, в марте 2022-го) «Ростов» поставили новых главных тренеров, пять клубов подписали как минимум 10 новичков и пять клубов отпустили не менее десятка футболистов. В нашей лиге даже новые звёзды появились: Юсуф Языджи, Вильсон Изидор, Юри Алберто – самая дорогая зимняя покупка.

Кто хорошо подготовился ко второй части сезона в РПЛ, а кто – провалил зимние сборы? Ответить на этот вопрос поможет весенняя таблица чемпионата. Давайте представим, что наша лига вернулась к системе «весна-осень». Сейчас как раз было бы сыграно 10 туров, то есть треть дистанции осталась позади. Интересно узнать, какие команды боролись бы за еврокубки (при отсутствии российского «бана» в Европе), а какие – за выживание.

Прежде всего обращает на себя внимание укрепившееся доминирование «Зенита». Если после первой части сезона петербуржцы всего на два очка опережали «Динамо», то за 10 весенних туров привезли +5 ближайшему преследователю (теперь это «Сочи»), а остальным +9 и больше. Команда Владимира Федотова тоже очень мощно выступила в отрезок с конца февраля по май, поэтому уверенно шла бы ко второму месту и попаданию в квалификацию Лиги чемпионов.

Но сильнее всего впечатляет прогресс «Ростова», который по итогам осени был на 14-м месте, а весной идёт в топ-4! Валерий Карпин вернулся в команду 10 марта, и под его руководством ростовчане уже набрали почти столько же очков (17), сколько в первой части чемпионата (18).

«Ростов» одержал пять побед – над «Рубином» (2:1), «Крыльями Советов» (1:0), «Локомотивом» (4:1), «Арсеналом» (2:1) и «Спартаком» (3:2). Кроме того, дважды сыграл вничью – с «Динамо» (1:1) и «Уфой» (0:0). Потерпел всего три поражения, причём одно из них ещё до возвращения главного тренера сборной России. Учитывая молодость линии обороны ростовчан, можно сказать, что Карпин творит чудеса со своей командой.

Почти такого же прогресса добились и «Химки» после прихода Сергея Юрана. Подмосковный клуб был беспросветным аутсайдером (16-е место осенью), а стал крепким середняком (8-е место весной). С Юраном химчане взяли уже больше очков, чем до его назначения (15 против 14).

Несмотря на критику в адрес Алексея Березуцкого за последние матчи, ЦСКА во второй части сезона – в топ-3. То есть попадал бы в зону Лиги конференций наряду с «Ростовом». Может быть, даже Лиги Европы, если бы Кубок России выиграли участники ЛЧ.

Самых добрых слов заслуживает «Краснодар», пусть команда и осталась там же, где была – на пятом месте. «Быки» потеряли весной всех своих легионеров, за исключением игравших в фарм-клубе нигерийцев, но и в ослабленном составе завоевали больше очков, чем «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и многие другие. Да и ЦСКА с «Ростовом» краснодарцы в этой таблице уступают лишь по разнице мячей.

Удивляет спад «Динамо». Команда Сандро Шварца – шестая во второй части чемпионата, хотя слабее по составу точно не стала. Бело-голубые не попадали бы в еврокубки при таких раскладах. В реальности же динамовцы просто выпали из борьбы за чемпионство. Правда, если вспоминать весенние результаты при немецком тренере в прошлом сезоне, то можно рассуждать о тенденции – видимо, что-то не так с подготовкой команды на зимних сборах.

Серьёзнее спад только у «Рубина». Леонид Слуцкий попал в похожую на «краснодарскую» ситуацию: почти все легионеры покинули команду после открытия ФИФА дополнительного трансферного окна. В отличие от Александра Сторожука, экс-тренер сборной России не сумел компенсировать потери в составе за счёт организации игры. Впрочем, у Слуцкого не было даже подпитки из фарм-клуба. Казанцы в 2022-м потерпели больше всех поражений (семь в 10 турах РПЛ) и пропустили больше всего мячей (24).

«Рубин» в этих обстоятельствах вылетал бы напрямую вместе с «Арсеналом». Команда Миодрага Божовича – единственная не имеющая побед в весенней части сезона. Туляки на последнем месте, хотя на зимний перерыв уходили 12-ми.

«Спартак» при Ваноли остался на том же уровне в РПЛ, что был и при Руе Витории. Несмотря на смену тренера и вложение зимой около € 15 млн в трансферы. Первую часть сезона красно-белые закончили девятыми, во второй также на девятой позиции. Турнирное болото затянуло. С другой стороны, если бы судьи принимали решения, не раздражавшие руководство клуба, спартаковцы могли бы весной и за тройку зацепиться.