У Черчесова два титула в Венгрии! А футбол там политизирован ещё больше, чем в России

Станислав Черчесов стал чемпионом Венгрии, а сегодня ещё взял национальный кубок – «Ференцварош» обыграл «Пакш», а российский тренер таким образом оформил золотой дубль в свой первый же сезон в клубе.

Вообще, венгерский футбол имеет кое-что общее с российским, а именно – глубокую связь с государством. Всё из-за того, что премьер министр Виктор Орбан однажды влюбился в великую сборную Венгрии.

Орбан решил, что его миссия – вывести футбол на новый уровень. Начал с миллиардных вливаний в стадионы

Премьер-министр полюбил футбол с рассказов дедушки: он рассказывал ему о легендарной сборной «могучих мадьяров», Ференце Пушкаше и расцвете венгерского футбола. Любовь, заложенная в детстве, оказалась так сильна, что Орбан начал играть сам (бегал за команду четвёртого дивизиона), а первая его заграничная поездка в качестве политика произошла на финал ЧМ-1998.

«Ференцварош» Фото: fradi.hu

Сторонников своих политических идей он нашёл в мини-футбольной команде – так в 1988-м появилась партия «Альянс молодых демократов», объединившая 37 антикоммунистически настроенных студентов. Изначально Орбан придерживался либеральных и проевропейских взглядов: в конце 80-х он выступал за вывод советских войск из Венгрии и проведения свободных выборов. Но после первых проигранных выборов в начале 90-х Орбан начал тяготеть в сторону правых – из-за этого в партии произошёл раскол, а сама она была переименована в «Фидес» (Венгерская гражданская партия). В 1998-м, когда партия Орбана победила на парламентских выборах, в Венгрии было сформировано правоцентристское правительство. В свой первый срок на посту премьер-министра он больше внимания уделял экономической составляющей, что делал вполне успешно: ему удалось вывести национальную экономику из кризиса без повышения налогов для населения, сократить уровень безработицы и замедлить темпы инфляции. Но в 2002-м Орбан проиграл на выборах и ушёл на некоторое время в политическую тень.

В 2010 году он вновь победил – с тех пор кресло премьер-министра принадлежит ему (в апреле его переизбрали ещё на четыре года). Одним из основных направлений политики Орбана стал спорт. Премьер-министр решил, что его миссия – вывести футбол из упаднического состояния, в котором он пребывал с конца 80-х. Силы были брошены на улучшение футбольной инфраструктуры: команды играли на шатких и ржавых стадионах, сохранившихся с прошлого века, молодёжным командам негде было тренироваться, а на трибунах собиралось в среднем 3000 человек. За последнее десятилетие по всей стране из ничего возникли новые стадионы, старые арены были реконструированы, открылись десятки новых академий и площадки для развития молодёжи. Последним этапом масштабной футбольной стройки стало строительство национального стадиона «Пушкаш-Арена».

«Он фанатик футбола, – сказал Петер Балаш, бывший министр иностранных дел Венгрии, в интервью BIRN. – В молодости Орбан был футболистом, а теперь использует свое влиятельное положение в правительстве для популяризации футбола».

«Пушкаш Арена» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Помимо вливаний в инфраструктуру Орбан «приватизировал» высшую лигу: во главе 11 из 12 клубов чемпионата стоят люди, связанные с правящей партией. Например, «Ференцварошем», в котором и работает Черчесов, руководит вице-президента «Фидеса» Габор Кубатов. МТК – Томаш Дойч, представляющий партию в Европарламенте.



«В конце концов, успеха добьются те, кто близок к могущественным политически, – говорил венгерский политик Даниэль Фройнд в интервью Pledge Times. – Неслучайно рядом с домом премьер-министра в провинциальной глуши был построен огромный стадион, и местный клуб неожиданно оказался в числе лучших клубов лиги»

Да, у Орбана есть своя команда. В прошлом году она взяла серебро

Ещё за три года до возвращения на пост премьер-министра Орбан основал в своём родном городе, небольшом Фельчуте, собственный клуб – «Академию Пушкаша». Руководить клубом премьер-министр поставил Лоринка Месароша – раньше он был местным газовым слесарем, но дружба с политиком сделала его самым богатым человеком Венгрии.



Изначально команда создавалась как фарм-клуб «Видеотона» (сейчас – «МОЛ Фехервар»), но в 2012-м стала самостоятельной. С тех пор она проделала путь до высшей лиги, где за последние два сезона брала бронзу и серебро.

Академия Пушкаша Фото: pfla.hu

Орбан обещал, что «Академия Пушкаша будет выпускать двух или трёх игроков в высшие европейские лиги каждый год». Но пока получается так себе: всего несколько игроков уехали в топовые чемпионаты за все эти годы (Роланд Садлаи играет во «Фрайбурге», Нандар Томаш год пробыл в Бельгии, Ласло Кляйнхайслер недолго повыступал за «Вердер»). Более того, в сезоне-2019/20 иностранцы провели на поле 43,6% игрового времени, а выпускники академии – лишь 17,9%. При этом общий бюджет команды с 2011 по 2020 гг. составил € 200 млн евро, что делает её третьей по богатству в Венгрии.



В 2014-м у «Академии Пушкаша» появился стадион «Панчо» на 3800 мест – это в два раза больше, чем всё население города. Небольшая арена получилась очень необычной: с башенками и деревянными колоннами.

«Панчо Арена» Фото: pfla.hu

После появления арены ходило немало разговоров о коррупционной составляющей строительства: большую часть вложений сделали правительственные компании, связанные с Орбаном, из-за налоговых льгот. Сам премьер-министр утверждал, что на стадион не было потрачено ни копейки государственных денег, что в общем-то было верно. За одним лишь исключением: бюджет страны сократился ровно на «пожертвованную» компаниями сумму – за счёт нереализованных налоговых поступлений.



Правительство ввело специальную систему налогообложения, чтобы финансировать футбол. Схема вызывает множество вопросов



В 2011 году, а затем снова в 2017 году Европейская Комиссия разрешила Венгрии предоставлять государственную помощь спортивному сектору. Была введена так называемая система TAO – она предоставляла значительные налоговые вычеты компаниям, если они отдавали часть своей прибыли на поддержку спорта. На первом этапе такая помощь была оказана пяти видам спорта: футболу, гандболу, баскетболу, водному поло и хоккею с шайбой. В 2017 году к ним добавился волейбол.



Теоретически средства, полученные через TAO, можно использовать только для развития молодёжи и инфраструктуры. Но быстро стало понятно, что эти ограничения не соблюдаются: клубы использовали эти доходы для чего угодно. Компаниям же было выгодно сокращать налоговое бремя и таким образом завоёвывать расположение правительства. Лидеры правящей партии использовали своё влияние, чтобы убедить руководителей бизнеса инвестировать в местные клубы. По данным газеты Világgazdaság, сумма субсидий, которые поступают в венгерский спорт, с 2011 года составили около 923 млрд форинтов (~ € 2,4 млрд).

Сборная Венгрии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Память о «Великой Венгрии»: через футбол Орбан пытается завоевать доверие венгерских меньшинств в соседних странах

Орбан распространяет свою футбольную страсть и на соседние с Венгрией территории: однажды он рассказывал о своих планах расширить свою «концепцию академии» на территориях Сербии, Румынии, Словакии и Украины, а именно на земли, которые когда-то принадлежали «Великой Венгрии». «Мы делаем это для детей на тех территориях, где живут венгры», – объяснял он.

Виктор Орбан Фото: Laszlo Balogh/Getty Images

4 июня 1920 года в Версале был подписанан между странами-победительницами и Австро-Венгрией был подписан Треанонский договор, результатом которого стала потеря Венгрией 60% своих территорий. На них до сих пор проживают этнические поселения венгров, которых всячески поддерживает Орбан. Одной из форм такой поддержки стал футбол.

Венгерское правительство вложило около € 5,9 млн в футбольный клуб из словенской Лендавы «Нафта» – деньги пошли на строительство футбольной академии и общежития для учащихся местной двуязычной словенско-венгерской средней школы. Проектом руководил Ференц Хорват, член парламента Словении и друг Орбана. На севере Сербии, в городе Бачка Топола, Венгрией финансируется академия «ТСЦ» – только на её строительство ушло € 5 млн. На школы и поля в румынских городах Сфынту-Георге и Меркуря-Чук было потрачено € 6 млн. В Словакии в высшей лиге выступает ДАК-1904: в 2014 году его приобрёл Оскар Виладь, и с тех пор клуб получил около € 8 млн.



Вкачивание денег венгерских налогоплательщиков объясняется правительством как «помощь в целях национальной политики», хотя на деле многие видят в этом «покупку» голосов избирателей: этническим венграм на бывших территориях «Великой Венгрии» можно иметь двойное гражданство и голосовать на национальных выборах.



Всё это может казаться странным, ведь вместо стадионов и команд деньги можно было выложить в другие, более значимые проекты (учитывая, что по оценке ЕС 25% населения живёт за чертой бедности). Но не для Орбана: его любовь к футболу слишком сильна.А учитывая, что спорт можно использовать как сильный политический аргумент, ещё и полезна.