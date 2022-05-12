67 тысяч болельщиков на игре юношей — вау! «МЮ» и «Ноттингем» установили рекорд

Юношеские команды «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форрест» разыграли финал Кубка Англии. Молодые «красные дьяволы» уверенно победили — 3:1. На гол капитана «МЮ» Риза Беннетта ответил свой же вратарь — Радек Витек ошибся и пустил мяч под собой. Однако во втором тайме класс «Юнайтед» взял своё: Алехандро Гарначо сделал дубль. «Класс'22» получил свой «выпускной»!

«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Матч примечателен не только этим, но и рекордом посещаемости. «Манчестер Юнайтед» собрал 67 492 болельщика на «Олд Траффорд». На игре ребята, которые делают первые шаги в большом футболе. Вот это атмосфера, посмотрите!

Фото: Naomi Baker/Getty Images

Фото: Richard Sellers/Getty Images

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Поддержать пацанов приехали и игроки первой команды, Давид де Хеа, Гарри Магуайр, Бруну Фернандеш и легенды прошлого (Никки Батт, Дуайт Йорк, Уэс Браун), и недавние такие же юнцы вроде Ханнибала Межбри.

Гарри Магуайр Фото: Ash Donelon/Getty Images

И конечно, сэр Алекс Фергюсон.

Алекс Фергюсон Фото: Кадр из трансляции

У такой популярности два повода: хотя «МЮ» — рекордсмен по количеству юношеских Кубков Англии (теперь 11 побед), в последний раз молодые «дьяволы» были в финале в сезоне-2010/2011. Плюс клуб установил символическую плату за билет — £ 1, хотя желающих было слишком много. В итоге все 74 140 билетов были проданы – максимум для «Олд Траффорд». Часть болельщиков на игру так и не добралась, поэтому посещаемость финала зафиксирована на цифре 67 492.

Предыдущий рекорд был также установлен на игре с «Манчестер Юнайтед». В марте 2007 года «Арсенал» и «МЮ» играли полуфинал юношеского Кубка на «Эмирейтс». За победой лондонских пацанов тогда наблюдали 38 187 зрителей.

Кто из новых юных звёзд «МЮ» заслуживает внимания?

Алехандро Гарначо



17-летний аргентинец уже прославился вызовом в сборную и дебютировал за основной состав. «МЮ» переманил его из «Атлетико» и теперь наслаждается прогрессом. Именно Гарначо получил награду Джимма Мёрфи — лучшему игроку «Юнайтед» U-18 в этом сезоне.

Алехандро Гарначо Фото: Alex Livesey/Getty Images

Чарли Макнилл



Этого парня «МЮ» увёл у соседей из «Сити», и форвард показал себя уже в первом юношеском дерби. Взял и сделал покер.

Видео доступно на YouTube-канале Utd Comps6.

Джо Хагилл



Нападающий, который забивает кучу голов и в борьбе за которого «Юнайтед» обошёл «Арсенал» и «Тоттенхэм». За юного Хагилла клуб заплатил «Сандерленду» € 330 тыс.