В России вдруг закончились вратари. Иного объяснения трансферу Лантратова в «Зенит» нет

Каждые пару лет у «Зенита» вдруг наступает жуткий вратарский кризис. Сначала с трудом меняли Малафеева, потом Лодыгина, а найти адекватную альтернативу Лунёву уже не вышло. Нынешний сезон в этом плане переходный. В Питере так и не появилось основного голкипера: сезон начинал Кержаков, потом в воротах играл Крицюк. Когда он вылетел из-за странной травмы, его вновь сменил Кержаков. В этом году шанс дали и молодому Одоевскому, но большую часть весны болельщики всё равно наблюдали за периодическими косяками Михаила. Кержаков – это не уровень первого номера «Зенита». Очевидный факт для всех. Команде нужен сильный кандидат, который даст стабильность. Но ощущение, что в России просто закончились классные вратари.

Среди больших клубов остался только один, где есть основной голкипер на долгие годы – это «Краснодар» с Матвеем Сафоновым. У остальных – постоянные метания. В ЦСКА за спиной у Акинфеева, который так или иначе скоро закончит, нет явного варианта. У «Локо» есть Гильерме, но в последнее время он слишком много травмируется, а под ним чересчур молодой и пока психологически неустойчивый Худяков. В «Спартаке» этот сезон – время выбора между Максименко и Селиховым. Как и в «Сочи», где Джанаев делится временем с Адамовым. Вы сейчас прочитали очень много фамилий, но вряд ли выделили для себя хотя бы несколько главных. Даже если брать сборную России, то с ней у многих сейчас ассоциируется только один человек – Сафонов. Остальные по тем или иным причинам где-то далеко.

Хотя ещё пару лет назад казалось, что с вратарями в России точно нет проблем – праймовый Гильерме, которого звали в «Спартак», очень талантливый Сафонов, классный Лунёв с отличным возрастом для стабильной игры. Были и те, кто старше, но по-прежнему в норме – Шунин, Дюпин, которых стабильно вызывали в сборную. Плюс – молодёжь и ожидания новых фамилий. Казалось, огромный выбор, со временем все они растекутся по топам и в среднесрочной перспективе займут место в основе. Хотя бы на период 3-5 лет. А в случае чего смогут менять клубы, и никакой вратарский кризис невозможен.

Матвей Сафонов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Но что мы имеем сейчас? «Зенит» нуждается во вратаре, но единственный вариант, который предлагает рынок – голкипер «Химок» Илья Лантратов. Ни в коем случае не хочется его обижать – для средней команды РПЛ это очень даже неплохая опция. Он прилично тащит «Химки» (только в этом сезоне 9 сухих матчей), а руководство имеет право называть его игроком «топ-уровня». По меркам их клуба это действительно так. Лантратов заслуживает трансфер в более сильную команду. Но ощущение, что до «Зенита» ему по-прежнему далеко.

Лантратову через полгода 27. И это только его второй сезон в РПЛ. До этого – только ПФЛ и ФНЛ, без еврокубков и игр за сборную. И тут резкий скачок в чемпионскую команду? Какая будет реакция? Спрогнозировать невозможно. Да, можно вспомнить Лунёва с похожим путём. Но опять же – Андрей был в основе всего несколько сезонов, а потом начал чудить. И сейчас надолго засел на скамейке в «Байере». И это ещё очень позитивный сценарий. Есть и негативный – «Зенит» выкидывает деньги, получает вратаря, который по уровню вряд ли намного сильнее того же Крицюка, а по потенциалу слабее Одоевского (так как просто старше), и в итоге только теряет – время и деньги. Ведь продать его со скамейки куда тяжелее, чем купить из основы.

А потом – новый поиск, если вдруг Одоевский не раскроется. И каждый раз тратить по € 2-3 млн на временного вратаря? Не проще ли один раз вкинуть очень много и взять основного на много лет вперёд? Да, все пишут, что «Краснодар» блокирует трансфер Сафонова. Но все знают про финансовые проблемы Сергея Галицкого. И неужели клуб откажется от условных € 20 млн? Это безумные деньги. Но если договориться о рассрочке, то почему бы и не заплатить?

Это точно более очевидный вариант, чем на протяжении следующих пяти лет покупать временщиков. Либо ждать, что внутри клуба либо в РПЛ появится вратарь высокого уровня и на долгие годы. Но много таких мы получили в последнее время? Голкиперы быстро раскрываются, но потом превращаются в абсолютно средних игроков. Это проблема. И «Зениту» необходимо её правильно решить.