Где теперь потерянные французские таланты 2010-х? Двое из них мелькнули в России

Продолжаем цикл о потерянных талантах десятых годов. На очереди богатая футбольными дарованиями Франция.

Атем Бен-Арфа: 2012 — «Ньюкасл» 🔁 2022 — «Лилль»

За какие клубы играл?

«Лион», «Марсель», «Ньюкасл Юнайтед», «Халл Сити», «Ницца», «ПСЖ», «Ренн», «Вальядолид», «Бордо», «Лилль».

Как развивалась карьера?

Карьера одарённого вингера с тунисскими корнями началась в «Лионе», однако по-настоящему заявить о себе ему удалось в Англии, в «Ньюкасле». Пик же карьеры Бен-Арфа пришёлся на «Ниццу», где в 34 матчах он забил 17 голов. Выбирая из множества последовавших предложений от топ-клубов, Атем остановился на «ПСЖ» – клубе своей детской мечты – и… прогадал. Он рассчитывал стать главной звездой парижан, а на практике проиграл конкуренцию и рассорился с клубным руководством. После чего карьера игрока двигалась исключительно по нисходящей.

При этом по ходу активной фазы карьеры Бен-Арфа говорил, что им интересуется «Барселона», а также позволял себе такие высказывания: «Восемь очень хороших клубов начали диалог со мной».

Атем Бен-Арфа Фото: Getty Images

Из самых ожидаемых, но сорвавшихся трансферов француза можно выделить сделку с «Ливерпулем». The Guardian писала, что в полузащитнике был лично заинтересован тренер Брендан Роджерс, так как видел его заменой Эндрю Кэрроллу, который вот-вот должен был вернуться в «Ньюкасл».

Где сейчас?

Поиграв практически за все более-менее приличные клубы Франции, Бен-Арфа на правах свободного агента этой зимой перешёл в «Лилль» с уже укоренившимся статусом сбитого лётчика. Сыграв за клуб семь матчей и отметившись одной голевой передачей, он поссорился с главным тренером Жосленом Гурвеннеком, после чего перестал попадать даже в заявку на матчи.

Кажется, сложный характер останется с Атемом навсегда.

Мамаду Сако: 2012 — «ПСЖ» 🔁 2022 — «Монпелье»

За какие клубы играл?

«ПСЖ». «Ливерпуль», «Кристал Пэлас», «Монпелье».

Как развивалась карьера?

Уроженец Парижа провёл более 100 матчей за столичный гранд и привлёк внимание «Арсенала», «Барселоны» и «Ливерпуля». Последний выкупил Мамаду в надежде обрести столп обороны на долгие годы. Сперва игрок оправдывал возложенные ожидания, но допинговый скандал из-за приёма жиросжигающего средства и последовавший конфликт с главным тренером Юргеном Клоппом вынудили Сако покинуть «Ливерпуль» и перейти в куда более скромный «Кристал Пэлас». За лондонский клуб с активной фанатской поддержкой Сако с переменным успехом выступал до недавнего времени.

Вне футбольного поля Мамаду запомнился не только светлыми волосами на выбритой голове, но и бравыми цитатами и попаданием в забавные истории.

1. Как-то Сако ехал по Парижу на мотоцикле, снимал себя на видео, случайно встретил на улице Блеза Матюиди и сразу же заорал «Блезуууу». Видео стало вирусным, а Матюиди начали массово и ласково называть «Блезу».

2. После победы над «Боруссией» в четвертьфинале Лиги Европы 2016-го один из фанатов потерял на «Энфилде» телефон, и когда нашёл его, то обнаружил там селфи Сако и Ориги.

Сако в составе «Ливерпуля» Фото: Getty Images

3. «Я – солдат «Ливерпуля». Когда вы позовёте меня, я всегда приму вызов», – цитата француза.

Где сейчас?

По истечении контракта с «Кристал Пэлас» вернулся на родину, в состав крепкого середняка Лиги 1 «Монпелье». С 27 матчами в сезоне может по праву считаться основным защитником клуба.

Йоанн Гуркюфф: 2012 — «Лион» 🔁 2022 — свободный агент

За какие клубы играл?

«Ренн», «Милан», «Бордо», «Лион», «Дижон».

Как развивалась карьера?

Яркая игра молодого полузащитника, в котором видели преемника Зинедина Зидана, привлекла внимание «Милана», однако стать своим в звёздной полузащитной линии у него так и не получилось. С одной стороны, французские медиа писали, что у игрока проседает психология: не может быть лидером и вряд ли вытащит матч в одиночку (в отличие от Зидана). С другой — часто травмировался, причём даже от минимального столкновения.

Перезагрузить карьеру Йоану в «Бордо» помог Лоран Блан: персональные беседы плюс много игрового времени даже после неудачного периода в Италии. В «Лионе» начавший реализовываться талант Гуркюффа стал стремительно затухать: мешали как раз травмы и проблемы ментального характера. Попытки выйти на высокий уровень привели игрока в родной «Ренн», где он временами показывал того самого Гуркюффа прошлых лет. Финальной же точкой падения стал «Дижон».

Йоанн Гуркюфф Фото: Getty Images

Где сейчас?

В октябре 2020 года отец футболиста Кристиан объявил о завершении карьеры сына в 33 года. Так и не сумев полностью реализовать себя на футбольном поле, «новый Зидан» прекрасно чувствует себя за его пределами. Посвящает освободившееся время семье и играет в теннис.

Жереми Менез: 2012 — «ПСЖ» 🔁 2022 — «Реджина»

За какие клубы играл?

«Сошо», «Монако», «Рома», «ПСЖ», «Милан». «Бордо», «Антальяспор», «Америка», «Париж», «Реджина».

Как развивалась карьера?

Карьера самого молодого автора хет-трика в истории Лиги 1 долгое время развивалась реактивно – так он оказался в «Милане», легендарном клубе, переживавшем смутные времена. Забив 16 голов в первом сезоне за клуб (активно орудуя пятками), в следующем он выпал из основного состава и вернулся на родину, в «Бордо». После этого Жереми потянуло в более экзотические страны: Турцию и Мексику, но ни в одной из лиг проявить себя ему не удалось. Снова оказавшись во Франции, он смог продолжить карьеру только в клубе Лиги 2.

Жереми Менез в составе «Милана» Фото: Getty Images

При этом на тренировках его называли Кака, французы сравнивали с Гризманном (похожи телесложнием), в Париже ему доверял Карло Анчелотти, а о временах работы с итальянским тренером Менез вспоминал, что Карло ходил с командой по ресторанам и никогда не повышал голос.

Где сейчас?

Третий рывок Менеза в Италию получился относительно успешным: стабильно выступает в Серии Б, однако его нынешний уровень далёк от того творчества, которое француз показывал в составе «Милана». Этим летом ходили слухи об интересе к футболисту из России, но подтверждения они не получили.

А на вопрос – что бы ты сегодня сказал молодому Менезу – футболист недавно ответил философски.

Жереми Менез в сборной Франции Фото: Getty Images

«Усердно работай и меньше занимайся фигнёй. Я был частью золотого поколения Франции: Насри, Бензема, Бен-Арфа. В 2004-м мы выиграли юношеский чемпионат Европы, считали себя королями мира. Но я доволен тем, что у меня есть», – рассказал Менез в интервью La Gazzetta dello Sport.

Максим Гоналон: 2012 — «Лион» 🔁 2022 — «Гранада»

За какие клубы играл?

«Лион», «Рома», «Севилья», «Гранада».

Как развивалась карьера?

Опорный полузащитник провёл за «Лион» более 300 матчей во всех турнирах, отвергая предложения таких грандов, как «ПСЖ» и «Бавария». И при этом мечтал стать для «Лиона» такой же знаковой фигурой, как Франческо Тотти и Даниэле Де Росси для Рима. А в итоге туда и переехал.

Максим Гоналон в составе «Лиона» Фото: Getty Images

В 28 лет Максим решился на смену локации и перешёл как раз в «Рому», но адаптироваться к новым условиям не смог: его дебют откладывался, игрок изредка попадал в состав и смотрелся там инородно. Как итог – поехал в аренду в Испанию, но ни в «Севилье», ни в «Гранаде» (в тот момент) не провёл более 20 матчей за сезон.

Где сейчас?

Снова почувствовать себя значимым экс-капитан «Лиона» смог в «Гранаде», где проводит уже третий сезон в статусе основного игрока. Не худший вариант из рассмотренных нами сегодня. Тем более у «Гранады» перед каждым домашним матчем звучит очень лиричный гимн (послушайте!), а команда более-менее успешно сражается за выживание в Ла Лиге. За два тура до финиша «Гранада» на четыре очка оторвалась от зоны вылета.

Максим Гоналон в «Гранаде» Фото: Getty Images

Янн М'Вила: 2012 — «Ренн» 🔁 2022 — «Олимпиакос»

За какие клубы играл?

«Ренн», «Рубин», «Интер», «Сандерленд», «Сент-Этьен», «Олимпиакос».

Как развивалась карьера?

Интерес к опорнику проявляла «Барселона», однако по-настоящему оценить его смогли в… России. Видеть Янна в «Зените» хотел лично Лучано Спаллетти, но вместо Петербурга он отправился покорять Казань. После аренд в Италию и Англию футболист едва не оказался в московском «Динамо», но смена руководства не позволила ему стать частью клуба. Устав от российских похождений, М'Вила расторг контракт с «Рубином» и на правах свободного агента вернулся на родину.

М'Вила в составе «Рубина» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В Казани запомнился тем, что стал частью дорогого и звёздного состава, который ничего не добился.

Где сейчас?

Уже второй сезон Янн М'Вила бетонирует центр поля в греческом топ-клубе. Похоже, что, в отличие от российского периода карьеры, его всё устраивает. В этом сезоне – 27 матчей и 1 гол.

Адиль Рами: 2012 — «Валенсия» 🔁 2022 — «Труа»

За какие клубы играл?

«Лилль», «Валенсия», «Милан», «Севилья», «Марсель», «Фенербахче», «Сочи», «Боавишта», «Труа».

Как развивалась карьера?

Несмотря на длинный список из клубов топ-лиг и статус чемпиона мира, Рами в первую очередь запомнился благодаря роману с Памелой Андерсон. Российским болельщикам известен как самый провальный трансфер в непродолжительной истории «Сочи» (хотя мог оказаться в России ещё в период выступления за «Валенсию», им интересовался «Зенит»). За сочинский клуб не провёл ни одной игры. Причина следующая: француз не получал зарплату и не собирался выходить на поле.

Зато стал героем популярных постов и видео в сочинских социальных сетях. А также вошёл в историю РПЛ: не только стал четвёртым чемпионом мира в РПЛ, но первым приехал в чемпионат России в статусе действующего обладателя Кубка мира.

Адиль Рами Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Переломным моментом стал отъезд в «Фенербахче» (хотя для 33 лет такой поворот казался перспективным). Итог – ровно один матч за стамбульцев, а затем последовал тот самый трансфер в «Сочи».

Где сейчас?

Летом в статусе свободного агента перешёл в «Труа». Сыграл 16 матчей в Лиге 1 и забил аж три гола.

Димитри Пайет: 2012 — «Лилль» 🔁 2022 — «Марсель»

За какие клубы играл?

«Нант», «Сент-Этьен», «Лилль», «Марсель», «Вест Хэм», «Марсель».

Как развивалась карьера?

Уроженец острова Реюньон в Индийском океане показал свой лучший футбол в составе «Марселя», что привлекло к нему внимание множества клубов и, конечно же, тренера сборной Франции. Переманить талантливого полузащитника смог «Вест Хэм». Однако жизнь и футбол в Лондоне быстро наскучили Пайету: он стал проситься обратно в «Олимпик» и даже шантажировал клуб, что в противном случае порвёт себе крестообразные связки.

Где сейчас?

Удивительно, но скандальное поведение помогло Пайету добиться своего. После возвращения из английской командировки в главный клуб своей карьеры он сыграл за «Марсель» более 100 матчей. И продолжает радовать зрителей как дальними ударами, так и замысловатым дриблингом на фирменном широком и коротком шаге.

Когда наблюдаешь за его игрой в «Марселе», веришь Матьё Вальбуэна и его фразе: «Этот футболист очень любит мяч. Трудно не сыграться с Пайетом».

Димитри Пайет Фото: Getty Images

А это философский вопрос уже от самого Димитри: «Эрик Кантона, Давид Жинола и Тьерри Анри – источники вдохновения для любого французского футболиста. Я не хочу лгать и говорить, что сейчас нахожусь с ними на одном уровне. Но кто сказал, что когда-нибудь я не буду играть как они?»

И действительно, кто сказал? В этом сезоне за «Марсель» у Пайета 12+11 в 30 матчах.

Матьё Дебюши: 2012 — «Лилль» 🔁 2022 — «Валансьенн»

За какие клубы играл?

«Лилль», «Ньюкасл», «Арсенал», «Бордо», «Сент-Этьен», «Валансьенн».

Как развивалась карьера?

Сыграв за «Лилль» более 200 матчей, правый защитник решился на переезд в «Ньюкасл», а уже через год поехал на повышение в столичный «Арсенал». Однако в Лондоне Матьё запомнился исключительно благодаря своей травматичности: его даже в шутку сравнивали с «хрустальным» Диаби. Аренда в «Бордо» (9 матчей и 0 голевых действий) не вернула защитнику его 2011-й, когда Матьё взял с «Лиллем» чемпионат Франции. И лишь в «Сент-Этьене» Дебюши снова стабильно заиграл.

Матьё Дебюши в «Арсенале» Фото: Getty Images

Где сейчас?

На закате карьеры Дебюши – основной игрок клуба, борющегося за выживание в Лиге 2. А ещё «немного» винит Венгера в том, что покинул «Арсенал»: «Это было его решение. Он сказал, что так у меня будет больше игрового времени».

Статистика за «Валансьен»: 27 матчей, 1 голевая передача.

Лоик Реми: 2012 — «Марсель» 🔁 2022 — «Адана Демирспор»

За какие клубы играл?

«Лион», «Ланс», «Ницца», «Марсель», «КПР», «Ньюкасл», «Челси», «Кристал Пэлас», «Лас-Пальмас», «Хетафе», «Лилль», «Ризеспор», «Адана Демирспор».

Лоик Реми Фото: Getty Images

Как развивалась карьера?

Лучше всего мы это опишем в четырёх главах:

Обучался в академии «Лиона» вместе с Атемом Бен-Арфа и Каримом Бензема; В «КПР» обвинялся в групповом изнасиловании; Пик карьеры пришёлся на второе пришествие Моуринью в «Челси», где Реми был важным игроком ротации; На закате карьеры потянуло в тёплые страны.

Где сейчас?

Реми – одноклубник другого недораскрывшегося таланта Марио Балотелли в Турции, но, в отличие от итальянца, не проходит в стартовый состав. В этом сезоне у него всего два матча.

Эльяким Мангала: 2012 — «Порту» 🔁 2022 — «Сент-Этьен»

За какие клубы играл?

«Стандард», «Порту», «Манчестер Сити», «Валенсия», «Эвертон», «Сент-Этьен».

Как развивалась карьера?

«Манчестер Сити» рассчитывал укрепить оборону за счёт подписания Мангала, выиграв конкуренцию за него у «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны», однако из-за большого количества ляпов у француза им пришлось расстаться. В российском интернете чаще шутили, что Мангала любимый игрок Черчесова (типа фамилия отсылает к мангалу), чем восхищались его оборонительной активностью. В Англии писали, что большую часть своего пребывания в «Сити» защитник был балластом для клуба.

Эльяким Мангала Фото: Getty Images

Аренды в «Валенсию» и «Эвертон» не смогли переубедить шейхов. После окончания контракта с «Сити» на правах свободного агента вернулся в «Валенсию», но закрепиться в основе так и не смог. А ведь за Мангала в своё время заплатили £ 32 млн.

Где сейчас?

С этой зимы борется с «Сент-Этьеном» за выживание в Лиге 1. Сыграл 11 матчей за клуб.