Головин — в ЛЧ, Кокорин — домой? Что с контрактами российских легионеров в Европе

Сезон-2021/2022 близится к завершению. В ближайшие выходные финиширует Бундеслига, а ещё через неделю уйдут на каникулы остальные европейские чемпионаты. Не все из российских легионеров могут с уверенностью смотреть даже в ближайшее будущее – у четверых истекают контракты. Разбираемся в перспективах наших за границей.

Александр Головин, «Монако». Контракт до 30 июня 2024 года

Самый яркий российский легионер в Европе выдаёт неплохой сезон. Головин сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. С марта «Монако» демонстрирует феноменальный футбол и одержал девять побед в 10 встречах Лиги 1. Головин на этом отрезке отметился голом и двумя передачами, а также крутым достижением – сыграл 100-й матч за монегасков в Лиге 1.

Александр Головин Фото: Getty Images

Если зимой и прошлым летом россиянина сватали в «Эвертон» или куда-то ещё, то сейчас разговоры о его уходе стихли. С большой долей вероятности «Монако» сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов, и терять Головина клубу сейчас явно не улыбается.

Алексей Миранчук, «Аталанта». Контракт до 30 июня 2024 года

А вот у другого российского полузащитника не всё так однозначно. Миранчук получает больше игрового времени по сравнению с прошлым сезоном, однако 40 минут за матч – это, наверное, не совсем то, чего хочет футболист. Россиянин сыграл 25 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт 2+5 по системе «гол+пас». При этом Алексей практически не прочувствовал вкуса Лиги чемпионов и Лиги Европы, где провёл 33 и 56 минут соответственно. Сейчас «Аталанта» находится в тяжёлом положении: за два тура до конца чемпионата идёт на восьмом месте и рискует остаться без еврокубков, а Миранчук — ещё плотнее сесть на лавку. Похоже, для дальнейшего прогресса полузащитнику нужно поскорее сменить клуб. Сложность в том, что у него ещё два года контракта с «Аталантой», и не факт, что на него летом найдётся покупатель.

Александр Кокорин, «Фиорентина». Контракт до 30 июня 2024 года

Пожалуй, хуже всех дела с игровой практикой у Александра Кокорина: семь матчей за сезон (125 минут), ноль результативных действий. Похоже, его дни в «Фиорентине» сочтены. Всё больше разговоров о возможной продаже игрока или расторжении контракта. Непонятно, что должно произойти в оставшихся матчах, чтобы у руководства «фиалок» возникло желание сохранить россиянина на следующий сезон.

Фёдор Чалов, «Базель». Аренда до 30 июня 2022 года

Чалов не попадает в старт «Базеля» больше месяца. За пять последних матчей он отыграл 52 минуты и, скорее всего, после окончания аренды вернётся в ЦСКА. За швейцарский клуб Фёдор провёл 13 игр (11 – в чемпионате, две – в Лиге конференций), забил четыре гола и отметился одним ассистом. В следующем сезоне «Базель» сыграет в Лиге конференций, и, если Чалов хочет выступить в еврокубках, ему стоит снова уходить в аренду или просить о полноценном трансфере, потому что российских клубов там не будет.

Денис Черышев, «Валенсия». Контракт до 30 июня 2022 года

Путешествие российского полузащитника по испанским клубам, похоже, близится к концу. Черышев сыграл 18 матчей в этом сезоне во всех турнирах, отметился одним голом и двумя ассистами. Дениса сватают в Россию, заочно склоняют к переходу в «Спартак», однако в апреле сообщалось, что красно-белые отказались от услуг футболиста из-за его возраста и высокой травматичности.

Денис Черышев Фото: Getty Images

О возможном переезде в чемпионат России недавно говорил отец игрока Дмитрий Черышев: «У Дениса огромное желание приехать в Россию. Мы стали часто об этом говорить. Считаю, что у него огромные шансы приехать, играть и защищать цвета любого клуба, который будет в нём заинтересован».

Магомед-Шапи Сулейманов, «Гиресунспор». Аренда до 30 июня 2022 года

По информации «РБ Спорт», Сулейманов вернётся в «Краснодар»: опция выкупа в арендном договоре не будет активирована. Футболист не против возвращения в родную команду. За турецкий клуб Шапи провёл 33 матча, забил три гола и сделал столько же результативных передач. В «Краснодаре» у него было 23 мяча и восемь ассистов в 118 встречах. Неплохие показатели для 22-летнего игрока.

Фёдор Кудряшов, «Антальяспор». Контракт до 30 июня 2022 года

Следом за Сулеймановым Турцию может покинуть Фёдор Кудряшов. Но тут не стоит торопить события: в отличие от своего соотечественника, у защитника есть опция продления контракта ещё на год. Фёдор является игроком старта, поэтому шансов задержаться в Суперлиге у него больше. В этом сезоне Кудряшов сыграл 32 матча во всех соревнованиях и отметился одним голом, забитым с передачи другого экс-спартаковца Фернандо.

Андрей Лунёв, «Байер». Контракт до 30 июня 2023 года

У Лунёва без изменений. Экс-вратарь «Зенита» проиграл конкуренцию Лукашу Градецки, поэтому сыграл всего один матч за «Байер» с момента прихода – в Лиге Европы с «Ференцварошем» (пропустил один гол). О будущем Лунёва также ничего не известно. Вероятно, он останется в Германии и будет выполнять роль второго-третьего вратаря, если, конечно, не предпочтёт постоянную игровую практику в команде попроще. В следующем сезоне его «Байер» сыграет в Лиге чемпионов.

Никита Хайкин, «Будё-Глимт». Контракт до 31 декабря 2022 года

У 26-летнего вратаря сезон только начался: после пяти туров «Будё-Глимт», выигравший два чемпионства подряд, идёт на шестом месте с восемью очками. Несмотря на то что клуб Хайкина сыграет в квалификации Лиги чемпионов, высока вероятность, что он покинет команду до истечения срока контракта. Зимой к российскому вратарю проявляли интерес многие клубы, в частности «Зенит».

Кроме того, сообщалось, что Хайкиным интересуются «Уотфорд» и «Норвич». Так что уже летом его мечта об АПЛ может осуществиться. Очевидно, что уровень чемпионата Норвегии Никита перерос.