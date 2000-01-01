Вратарь хотел выпендриться, но карма его настигла. Видео
На тренировке голкипер решил показать ловлю мяча не глядя. Вы прекрасно знаете, что будет дальше.
Видео — @noctextfootball.
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Видео — @noctextfootball.
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Вратарь хотел выпендриться, но карма его настигла
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