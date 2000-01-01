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Вратарь хотел выпендриться, но карма его настигла. Видео
Вратарь хотел выпендриться, но карма его настигла. Видео
На тренировке голкипер решил показать ловлю мяча не глядя. Вы прекрасно знаете, что будет дальше.
Видео — @noctextfootball.
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Вратарь хотел выпендриться, но карма его настигла
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