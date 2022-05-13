«Он дар с небес». Трансфер, который вытащил сезон «Барселоны»

Подписание Пьер-Эмерика Обамеянга из «Арсенала» не входило в планы «Барселоны» на зимнее трансферное окно, а вот габонец с испанскими корнями ждал оффер сине-гранатовых. Страйкер давно мечтал попробовать себя в Ла Лиге, и начало его каталонской карьеры превосходит ожидания.

Форвард положил хет-трик в первом матче регулярного чемпионата в старте и залетел во все заголовки, но его влияние на игру команды гораздо шире. Затухший в Лондоне нападающий заткнул критиков – к целесообразности сделки для всех сторон были большие вопросы, но за несколько месяцев футболист стал лучшим бомбардиром клуба. Габонец забил 13 голов во всех турнирах; столько же у Мемфиса Депая, но экс-игрок «МЮ» провёл на поле на тысячу минут больше.

Поразив ворота «Осасуны» в начале марта, Обамеянг стал первым новичком «Барсы» со времён Златана Ибрагимовича, забившим пять голов в шести стартовых матчах за клуб в чемпионате Испании. Достижение шведа держалось с 2019 года, а побил его Обамеянг, который за полсезона до переезда в Барселону забил всего четыре гола в Премьер-лиге и оказался не нужен Микелю Артете.

«Барса» хотела Морату

Вряд ли хоть кто-нибудь мог предположить, что игрок настолько круто освоится в новой команде – даже сам Обамеянг. До трансфера Хави сомневался, что игрок подобного профиля по-настоящему впишется в схемы каталонцев: на «Камп Ноу» традиционно играют без скоростного нападающего в центре атаки. «Он дар, свалившийся на нас с небес», – сказал сияющий тренер «Барселоны» после очередного яркого перформанса габонца.

Покупка центрфорварда была приоритетным запросом Хави в начале января, а испанец Альваро Мората из «Ювентуса» возглавлял список потенциальных новичков. Клуб оформил покупку Феррана Торреса из «Манчестер Сити» ещё до открытия зимнего трансферного окна, но экс-игрок «Валенсии» в первую очередь видит себя игроком фланга, а не центра нападения – в этом у них с коучем полное взаимопонимание.

Пьер-Эмерик Обамеянг выходит на поле Фото: Getty Images

В течение месяца стратегия «Барселоны» на рынке менялась и обретала конкретику. У многих функционеров клуба во главе с президентом Жоаном Лапортой есть своё мнение, но голоса Хави, спортивного директора Матеу Алемани и главы международного департамента Йорди Круиффа имели решающее значение. Влияние Круиффа возросло после назначения Хави – они разделяют представления о нуждах команды, особенно в атаке.

«Они сознательно подписали футболистов из Премьер-лиги с прекрасной физической подготовкой и в хорошем тонусе: там матчи быстрее, чем в Ла Лиге. «Барсе» не хватало именно физики», – цитирует The Athletic близкий к ситуации источник. После покупки Пьера-Эмерика «Барса» не остановилась и совершила ещё один рейд на АПЛ. В последнюю неделю трансферного окна клуб арендовал бывшего игрока своей молодёжки Адама Траоре из «Вулверхэмптона».

Обамеянга не было среди трансферных целей «Барселоны» – как и многих других, его предложили сине-гранатовым по ходу январского дозаявочного периода. Боссам клуба идея понравилась: испанские функционеры обрадовались возможности добавить к составу опытного игрока с уникальными качествами по привлекательной цене. «Арсенал» хотел избавиться от футболиста, сам Обамеянг был готов на понижение зарплаты, а каталонцы с трудом вписывались в рамки финансовых ограничений Ла Лиги – все в выигрыше.

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Уверенности в успехе сделки не было даже в последний день трансферного окна. Страйкер форсировал переход изо всех сил – по собственной инициативе вылетел в Барселону. Для работодателя он подготовил легенду о родительском доме неподалёку от каталонской столицы, но на самом деле игрок продавливал трансфер. Даже боссы «Барсы» были удивлены, узнав, что футболист находится на пути в Испанию.

По форварду были предложения от итальянских и французских клубов. «Канониры» могли избавиться от потерявшего мотивацию экс-капитана более выгодно, но Обамеянг упёрся и готов был променять Лондон только на гранда Ла Лиги. «Разрешение от «Арсенала» пришло за две минуты до крайнего срока. Моё сердце билось очень быстро», – рассказал главный герой каталонскому изданию Sport. «Барселона» объявила о подписании только на следующее утро.

Пьер-Эмерик освоился быстрее Суареса

Гонка со временем в последний день ТО обещала стать только началом проблем. В последние годы многие новички испытывали трудности с адаптацией на «Камп Ноу» – вряд ли кто-то мог предположить, что Филиппе Коутиньо и Антуан Гризманн настолько плохо впишутся в футбол «Барсы». Те, кому удалось освоиться, делали это далеко не сразу: Луис Суарес провёл на поле 560 минут в восьми играх, прежде чем открыл счёт голам за клуб. Даже у Сеска Фабрегаса с ДНК сине-гранатовых возникли трудности после камбэка в 2011 году.

Два первых появления Обамеянга со скамейки не впечатлили. В дебюте с мадридским «Атлетико» Пьер-Эмерик вхолостую отбегал впереди, потому что «Барса» осталась в меньшинстве и обороняла преимущество. Через неделю он вышел на 35 минут в дерби с «Эспаньолом», совершил пять касаний и ни разу не пробил по воротам. Люк де Йонг тоже вышел на замену и за восемь минут на поле пробил трижды, сравняв счёт в дополнительное время.

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: Getty Images

Хави не разочаровался в 33-летнем габонце, коучу нравилась работа форварда на тренировках. Матч следующего тура с «Валенсией» Обамеянг начал в старте и уже на 23-й минуте исполнил первое фирменное сальто в сине-гранатовой футболке. До перерыва он забил второй мяч, а уже сидя в клубном автобусе узнал, что на него записали третий – мяч задел Обамеянга после дальнего удара Педри. «Парни сказали, что я должен вернуться за мячом, потому что судья отдал гол мне», – отшутился футболист. Кажется, он моментально освоился в новом окружении.

Хави время от времени припоминали его слова об Обамеянге из 2020 года: на тот момент тренер «Аль-Садда» сомневался, что его бывшей команде стоит подписывать габонца. Тогда легенда «Барсы» отметил, что Пьер-Эмерику нужно «свободное пространство», а сине-гранатовые привыкли строить игру через короткий пас. Сейчас апеллировать к тем словам коуча странно: новая «Барселона» сильно отличается от команды, которой сам Хави рулил из центра поля больше десятка лет. Тренеру пришлось быстро подстраиваться под обстоятельства, и он показал умение быть прагматичным: после тройного рейда на Премьер-лигу каталонцы играют в прямолинейный и вертикальный футбол.

Хави тренер «Барселоны» «Он позитивный парень, который очень хорошо вписался в раздевалку, адаптировался к обстоятельствам. Он создаёт моменты, забивает много голов, работает на команду. Для меня большая честь тренировать его. Он прекрасный пример для подражания».

Какую бы роль в спаде формы габонца ни играли личные отношения с тренером «Арсенала» Микелем Артетой, в Испанию страйкер приехал другим футболистом. Он постоянно улыбается, как человек, который долго пробыл в тени и вернулся в норму. Пьер-Эмерик не стал сжигать мосты и плохо отзываться о бывшем работодателе, хотя в последние месяцы стороны постоянно скандалили.

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Из лагеря «канониров» регулярно поступали сигналы о натянутых отношениях самого высокооплачиваемого игрока команды с коучем, но всё окончательно испортилось в конце 2021 года. Обамеянг опоздал в расположение клуба, объяснив нарушение дисциплины уходом за больной матерью. Как бы там ни было на самом деле, Артета отнял у форварда капитанскую повязку и отправил тренироваться индивидуально.

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Иронично, что освоиться на новом месте Обамеянгу помогли как раз семейные узы. У отца футболиста действительно есть летний дом недалеко от каталонской столицы (именно поездкой к родителю Пьер-Эмерик объяснил боссам «Арсенала» вылет в Барселону в последний день зимнего ТО). Связь игрока с Испанией гораздо прочнее, она явно сыграла роль в быстрой адаптации.

Начать стоит с того, что Обамеянг наполовину испанец — его мать Маргарита родом из деревни в 90 минутах езды от Мадрида. Пьер-Эмерик рос во Франции, где его отец-габонец строил футбольную карьеру, но лето будущий игрок «Барсы» проводил с испанской частью семьи. Свободное владение языком помогло Обамеянгу быстро наладить отношения с товарищами по команде, тренерами и местными СМИ.

С медиа не всё прошло гладко: после перехода в каталонскую команду форварду припомнили его признания в любви к «Реалу». «Перед смертью дедушки в 2014 году я пообещал ему, что когда-нибудь сыграю за «Мадрид», — рассказал Пьер-Эмерик журналисту L’Equipe в феврале 2016 года. В том сезоне игрок забил 39 голов в 49 матчах за «Боруссию» из Дортмунда.

«Играть за «Реал» всегда было моей мечтой», — в сентябре следующего года Обамеянг продолжил клянчить трансфер в интервью RMC. Через пару месяцев он забил за «Боруссию» на «Бернабеу» на групповом этапе Лиги чемпионов, но переход так и не состоялся. У «Мадрида» была связка BBC (Карим Бензема, Гарет Бэйл и Криштиану Роналду), а сам Пьер-Эмерик в январе 2018 года подписал контракт с «Арсеналом».

В последние недели габонцу пришлось отмазываться: «Правда в том, что мой дедушка был фанатом «Атлетико». Я всегда говорил, что перейду в «Реал», просто чтобы побесить его. Я даже хотел играть за сборную Испании, но пошёл по пути отца с Габоном. Теперь я осуществил мечту выступать в Ла Лиге, и моя семья стала ближе, так что всё сошлось». Игрок подкрепил слова мощными перформансами на поле.

Обамеянг празднует гол с партнёрами Фото: Getty Images

Резвый старт не стоит переоценивать: Обамеянг оформил хет-трик в первой игре Бундеслиги за «Дортмунд» и забил 10 голов за 13 стартовых игр Премьер-лиги с «Арсеналом». У габонца есть уверенность в себе и врождённый инстинкт классного нападающего, но пока рано рассуждать о его важности для «Барселоны» в среднесрочной перспективе. У Хави хватает вариантов: Дембеле снова разрывает, Мемфис Депай восстановился после травмы, а Ансу Фати становится главной фигурой атаки всякий раз, когда выходит из лазарета. Лапорта регулярно намекает на возможную покупку форварда, так что 33-летнему Пьер-Эмерику не стоит загадывать.

Обамеянг сыграл ключевую роль в спасении сезона каталонцев. Сине-гранатовые провалились в Лиге Европы, зато почти гарантировали себе участие в Лиге чемпионов на будущий сезон, что жизненно важно для них с финансовой точки зрения. В интервью местным СМИ габонец умело уклоняется от вопросов о собственном будущем. «Всё, что я знаю – мне придётся много работать и выкладываться по полной. Я очень хотел приехать сюда и пошёл ва-банк». Пока эта ставка оправдывается для всех сторон.