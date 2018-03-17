Кто оформлял самые яркие покеры в АПЛ? Аршавин в одном списке с Салахом и Суаресом

Луис Суарес, «Ливерпуль» 5:1 «Норвич Сити», 4.12.2013

Суарес обожал забивать «Норвичу», пока играл в АПЛ: за шесть матчей в чемпионате набежало 12 голов. В 2013-м случился матч с покером, и каждый мяч претендовал бы на звание лучшего гола месяца.